 ליגה א צפון 
4112-3517מכבי אחי נצרת1
3420-3817מ.ס. טירה2
3217-2717מכבי נווה שאנן3
3116-2617הפועל כרמיאל4
3013-2417מכבי אתא ביאליק5
2723-2817הפועל ב.א.גרבייה6
2424-2117בני מוסמוס7
2221-2017הפועל בית שאן8
2118-1917הפועל מגדל-העמק9
2132-2217עירוני נשר10
1824-1617צעירי אום אל פאחם11
1727-2517הפועל עראבה12
1537-2017צעירי טמרה13
1430-1917הפועל טירת הכרמל14
1032-1117מכבי נוג'ידאת15
229-2017הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4514-4317מכבי קרית גת1
3119-2217מ.ס. דימונה2
2721-3017מ.כ. ירושלים3
2718-2617מ.כ. צעירי טירה4
2621-3017מכבי יבנה5
2425-2217מכבי קרית מלאכי6
2429-2417בית"ר יבנה7
2326-3017מכבי עירוני אשדוד8
2321-2017שמשון תל אביב9
2222-2217מ.כ. כפ"ס10
2028-2017הפועל הרצליה11
1928-2917מ.כ. חולון ירמיהו 12
1916-1417הפועל אזור13
1733-1617הפועל ניר רמה"ש14
1530-1317הפועל מרמורק15
1427-2117בית"ר נורדיה ירושלים16

סאלח סופיה וראבאל דהאמשה הושעו זמנית

הדיון הסוער בעניין השחקנים וקבוצותיהם, מ.ס טירה וצעירי אום אל פאחם, נדחה בשבוע לבקשת טירה. החלטת הדיין, עו"ד נעם ליובין, ודו"ח השיפוט בפנים

|
נעם ליובין (רדאד ג'בארה)
נעם ליובין (רדאד ג'בארה)

מ.ס טירה וצעירי אום אל פאחם כבר ערכו סולחה בין הצדדים, אך אירועי זירת הקרב עם תום ההתמודדות בין השתיים מסרבת לדעוך. כזכור, בהחלטת משטרה טירה הורחקה מהבית שלה ל-30 יום. היום (רביעי) היה אמור להתקיים הדיון בעניין הקבוצות וכך גם בעניין השחקנים סאלח סופיה וראבאל דהאמשה, אלא שבהחלטת הדיין, עו"ד נעם ליובין, הדיון נדחה בשבוע.

מ.ס טירה תעמוד לדין בגין "אי קיום חובות הקבוצה הביתית", "התפרעות, תגרה ותקיפה", התפרצות לשדה המשחק" ו"התפרעות אוהדים". צעירי אום אל פאחם תועמד לדין בגין "התפרעות, תגרה ותקיפה", “התפרצות לשדה המשחק" ו"התפרעות אוהדים". שחקני הקבוצות סאלח סופיה וראבאל דהאמשה יועמדו לדין בגין "השתתפות בקטטה" ו"התנהגות בלתי הולמת".

בהחלטת ביניים ציין הדיין, עו"ד נעם ליובין כך: "על פי בקשת טירה, הדיון נדחה בשבוע. בהמשך לבקשתו של עו"ד טארק זיידן הרי שהנני מקבל את בקשתו ומתיר לנאשמת - א.א. פאחם ייצוג. כמו כן, הנני מקבל את הבקשה לזימונו של שופט המשחק למתן עדות בשבוע הבא. מזכירות ביה"ד תזמן את שופט המשחק כנדרש. עד להחלטה אחרת הנאשמים  מושעים (השחקנים)".

ראבאל דהאמשה נוגח, אחד המעורבים בפרשה (חגראבאל דהאמשה נוגח, אחד המעורבים בפרשה (חג'אג' רחאל)

דו"ח השופט

"בדקה ה־22 עוזר השופט עידן רחמים קרא לי והתריע כי לטענתו נזרקו עליו חפצים (לא ידוע מה בדיוק) מצד אוהדי טירה ליד דגל הקרן. לא מדובר היה בחפצים שפגעו בו פיזית, אך כן בכאלה שהפריעו לתפקודו השוטף במהלך המשחק. העדפתי לא לקחת סיכון, עצרתי את המשחק וניגשתי למאמן הקבוצה הביתית טירה וביקשתי ממנו שישלח סדרנים ושיועבר מסר ברור כי במקרה של זריקת חפצים נוספת לדשא המשחק יופסק ל-10 דקות והקבוצות ירדו לחדרי ההלבשה".

"יש לציין כי באותן דקות היה מתח רב בין קהלי הקבוצות. ביציע שמאחורי עוזר השופט נכחו כמה מאות של אוהדי טירה, וביציע שלצד חצי המגרש השני נכחו כ-50 אוהדי אום אל פאחם. אוהדי שתי הקבוצות זרקו בקבוקים ופחיות אחד לעבר השני וטיפסו על הגדרות, זאת ללא נוכחות מספקת של כוח אבטחה שייקח פיקוד על האירוע".

"בדקה ה־33, במהלך זריקת חוץ לטובת צעירי אום אל פאחם, וממש לפני חידוש המשחק, נזרק טלפון בעוצמה אל תוך כר הדשא מיציע אוהדי אום אל פאחם וכמעט פגע בי ובאחד השחקנים. ברגע זה החלטתי להוריד את השחקנים מהמגרש למשך 10 דקות, כפי שהודעתי להם מקודם. יו״ר טירה מר עבד טיטי ציין בפניי כי הטלפון שהושלך היה שלו, ונלקח ממנו על ידי אחד האוהדים של אום אל פאחם ונזרק לדשא".

בעל הבית בא.א פאחם, עבד טיטי (באדיבות נזיה סולטן)בעל הבית בא.א פאחם, עבד טיטי (באדיבות נזיה סולטן)

"במהלך ההפסקה לקחתי לשיחה את יו״ר טירה, אחראי האבטחה במגרש, נציג מטעם אום אל פאחם ושני ראשי הקבוצות. הבהרתי להם בצורה חד־משמעית כי במקרה של זריקת חפצים נוספת לשדה המשחק ההתמודדות תופסק סופית. לאחר מכן חזרנו למגרש, במהלך הזמן הזה עבד טיטי הזמין ניידת משטרה שתהיה נוכחת במקום. המשחק נמשך כרגיל ללא הפרעות נוספות".

"בדקה ה־96 נכבש שער ניצחון לזכות טירה. שחקני טירה החלו לחגוג, ואני שרקתי לסיום המשחק. בתוך כ־30 שניות פרצה קטטה המונית במספר מוקדים הן על כר הדשא והן ביציע האורחת בה השתתפו אוהדים, שחקנים ובעלי תפקידים. לא היה באפשרותנו לזהות מי בדיוק מהשחקנים ומבעלי התפקידים היה מעורב בקטטה, סדר הגודל שלה מוערך בכ־50 משתתפים מכל צד. נצפו מכות באמצעות דגלי קרן, מקלות תופים, בעיטות ואגרופים, כולל בעיטות לפנים".

"חלק מהשחקנים נראו שוכבים על הדשא, ואדם אחד נראה מדמם (אני לא יודע אם זה אוהד או שחקן). יש לציין כי עוזר השופט עידן רחמים ראה במו עיניו אוהדי אום אל פאחם פורצים את הגדרות שהפרידו בין היציע למגרש. כמו כן, הוא זיהה את שחקן צעירי אום אל פאחם מספר 15 (דאהמשה ראבל, שגם הוא נראה מדמם מראשו) בועט בפניו של אדם אחר, ואת שחקן טירה מספר 7 ספיה סאלח, מכה בפניו של אחד המעורבים באירוע. התערבות המשטרה באירוע סיימה אותו לאחר 10 דקות".

