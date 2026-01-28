מוריניו לפני ריאל מדריד: ארבלואה כמו בן בשבילי

אלה ימים נוסטלגיים עבור ז’וזה מוריניו. הערב (רביעי, 22:00) תפגוש בנפיקה ליסבון שלו את ריאל מדריד במשחק של להיות או לחדול על המקום בשלב הבא של ליגת האלופות. לקראת המשחק דיבר המאמן הפורטוגלי בחום על המועדון לשעבר שלו, על ארבלואה וגם על צ’אבי אלונסו, אך בחר שלא להתייחס לפרשת נגריירה.

"קשה לחזות מה יהיה. לא משנה כמה דברים יכולים לקרות, דבר אחד אינו מוטל בספק: אתה אף פעם לא יודע מה יקרה. אתה מנתח, בונה תוכנית משחק, אבל תמיד יש אלמנט של חוסר ודאות. צריך לכבד את מהות הכדורגל ולהתכונן הכי טוב שאפשר. צריך לשחק בכבוד. אנחנו מכירים את היריבה, אבל גם את עצמנו. לא מעניין אותנו תוצאות אחרות. רק אם ננצח נוכל לשקול אם הן טובות לנו או לא. יש מטרה אחת בלבד", אמר מוריניו.

השופט ושוק ההעברות: "אני לא אוהב להגיד שהדלת סגורה. אם השוק פתוח, אי אפשר לדעת מה יקרה. אני לא נואש לגבי אם שחקן כלשהו יעזוב או לא. אני רגוע. לגבי השופט. לפני משחק אני לא דואג מי השופט. אני תמיד מאמין שהשופט יהיה הטוב ביותר".

אלברו ארבלואה וז'וזה מוריניו (IMAGO)

“ארבלואה כמו בן בשבילי”

על חוסר הניסיון של מאמנים וארבלואה: "אני מאוד מכבד את זה שאתם מנסים לכוון את הדברים לכיוון שמתאים לכם. השאלה הייתה על ספאלטי, והתשובה שלי הייתה עליו. בשנת 2000 בנפיקה קראה למאמן שמעולם לא אימן אף אחד. אותו מאמן לא ענה כי חשב שרוצים אותו כעוזר. זה קרה גם לי. הספרדים השתמשו בזה כדי לדבר על ארבלואה, והאיטלקים כדי לדבר על קיבו. שניהם כמו ילדים בשבילי, שחקנים לשעבר שלי, ומיוחדים. מבחינה אנושית, הוא אחד השחקנים האהובים עליי. הוא לא היה הטוב ביותר, אבל אולי היה אחד השחקנים הטובים ביותר שהיו לריאל מדריד אי פעם. אני מקווה שהכול ילך מצוין עבור ארבלואה ושיהיה לו קריירה נפלאה".

על שחקני היריבה: "אנחנו צריכים לשחק בהתאם לחוזקות שלהם, לא לחולשות. לשחק לפי הקבוצה שיש לנו. ברור שכדי לנצח צריך לכבוש שער אחד יותר מהיריבה. צריך לשחק כדי להבקיע, אבל אי אפשר להרשות לעצמנו לסבול יותר מדי. חייבים להיות מאוזנים".

על צ’אבי אלונסו: "צ’אבי הוא עוד אחד מהילדים שלי. יש לי רק זיכרונות חיוביים. הרגשתי את אותה התרגשות שארגיש מול אלברו. שיחקתי מול צ’אבי והתרגשתי. מה שהוא עשה בלברקוזן היה שמחה גדולה, וכך גם ההגעה שלו לריאל מדריד. מה שקרה אחר כך ולמה זה נגמר לא מעניין אותי. הכול יכול לקרות. עכשיו הוא יהיה מאוד שמח, כי הוא הראה לאיזו רמת אימון הוא יכול להגיע".

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

על ההעפלה לפלייאוף ושוק ההעברות: "אני לא חושב שהם קשורים. ביצענו החתמות בקיץ ועכשיו אנחנו מנסים להשתפר לקראת ההמשך. אנחנו מתמקדים באיזון, ואני לא חושב שיש קשר. אי העפלה אפשר לראות מזוויות שונות. הבעיה הגדולה בשלב הזה היא ההפסד הביתי שהיינו צריכים לנצח. אנחנו עכשיו עם 9 נקודות. הפסדנו גם משחקים נוספים. ההפסד מול לברקוזן היה הגורם המכריע בהעפלה שלנו".

עצה לארבלואה: "אני מאחל לו כל טוב. ארבלואה יכול לאמן כל מועדון בעולם. ריאל מדריד יכולה להיות מאומנת על ידי כל מאמן בעולם, ואני רוצה שהוא יצליח. תאר לעצמך עם אלברו. אני אוהב את ארבלואה ואת ריאל מדריד. אני לא יכול לתת לו עצות. הדבר החשוב הוא שהוא יהיה מאושר. להיות מאמן זו משימה קשה, כי יש הרבה אנשים שמבקרים אותך ומדברים עליך כל יום. הם יוצרים משפיענים בעולם הכדורגל. חשוב שהוא ייהנה מזה".

אלברו ארבלואה (IMAGO)

אם דיבר עם ארבלואה ומה המפתח למשחק: "לא דיברתי איתו. מספר הטלפון שלי מאוד מסובך, כי היחיד שתמיד זמין הוא של המועדון. ושל המשפחה שלי. המספר השני שלי משתנה. יש אנשים שמאבדים את פרטי הקשר שלי, וגם אני מאבד אותם. אין צורך שנתקשר זה לזה כדי לאחל בהצלחה. הוא כבר יודע את זה. ואז... זה פשוט. אם לא ננצח, אנחנו בחוץ. תיקו או הפסד. אם ננצח, נדע בחדר ההלבשה".

על האסטרטגיה של בנפיקה: "אין לנו מה להפסיד. אנחנו משחקים מול קבוצה גדולה ושחקנים גדולים. זה להרוג או שיהרגו אותנו. ננסה להשיג את זה דרך איזון. בלי איזון, ריאל מדריד תעניש אותנו".