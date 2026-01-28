דקה 19: אייאקס - אולימפיאקוס 0:0

המחזור האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות נמשך בשעה זו כשלפנינו צפויות דרמות גדולות במאבקי המיקומים הסופיים. אוסקר גלוך ואייאקס אומנם איבדו סיכוי ממשי להמשיך במפעל אך יריבתם להערב (רביעי), אולימפיאקוס, חייבת לנצח על מנת לעלות שלב. כמו כן, משחק מאמצע הטבלה מפגיש את דורטמונד ואינטר שהבטיחו את השתתפותן בהמשך וינסו לשפר עמדות. בנסיכות הצרפתית, מונאקו תרצה לנצח את יובנטוס ולשמור על עצמה בטורניר הבכיר ביבשת. במשחק נוסף, פאפוס תארח את סלאביה פראג במשחק לפרוטוקול בלבד.

אייאקס – אולימפיאקוס 0:0

במשחקם האחרון לעונה של גלוך וקבוצתו ביוהאן קרויף ארנה, במסגרת ליגת האלופות, הם מארחים את היוונים שממוקמים במקום ה-24 בטבלה, בדיוק על הגבול של ההעפלה לשלב הבא. ההולנדים מגיעים דווקא במומנטום טוב לאחר שני ניצחונות רצופים על קראבח ו-ויאריאל. בצד השני גם היריבה מפיראוס מגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים כשהם גברו על קייראט אלמטי ובאייר לברקוזן וזאת מבלי לספוג שער חובה.

בורוסיה דורטמונד – אינטר 0:0

כמו תמיד משחק אירופי שנערך בזיגנאל אידוניה פארק מספק אווירה מחשמלת ביציעים, במיוחד שגם לקהל האורח יש השפעה גדולה. אלא שעל כר הדשא חשיבות המשחק מבחינת שתי הקבוצות לא קריטית במיוחד, שתיהן הבטיחו מעשית את ההעפלה לשלב הבא במפעל וכעת הן נלחמות על מיקום טוב יותר באמצע הטבלה שיוביל להגרלה נוחה (על הנייר) בשלב הפלייאוף.

מונאקו – יובנטוס 0:0

המארחת נמצאת במקום ה-21 ויודעת שרק ניצחון ביתי הערב יבטיח עלייה לפלייאוף. חבורתו של סבסטיאן פוקוניולי מגיעה אחרי התבוסה לריאל מדריד 6:1 בברנבאו ותנסה להתאושש במשחק המכריע של הסיבוב. מנגד, הגברת הזקנה במקום ה-15 בטבלה כשהיא רושמת שלושה ניצחונות רצופים במסגרת הטורניר. בשני משחקיהם האחרונים בליגת האלופות האיטלקים לא ספגו כלל.

פאפוס – סלאביה פראג 0:0

במשחק נוסף שישוחק בקפריסין, ייפגשו שתי קבוצות שאיבדו סיכוי להעפיל לשלב הבא ויסיימו את דרכן באירופה. המקומיים הצליחו לנצח משחק אחד, 0:1 על ויאריאל, מתוך שבעת המשחקים הראשונים כששלושת ההפסדים ובעיקר התיקו מול קייראט אלמטי פגעו בהמשך דרכם. האורחת מגיעה נטולת ניצחונות עד כה כשהיא הפסידה ארבעה ממשחקיה בטורניר ותנסה להשיג ניצחון בכורה בהופעה האחרונה שלה לשנת המשחקים הנוכחית בליגת האלופות.