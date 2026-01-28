יום רביעי, 28.01.2026 שעה 22:19
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

דקה 19: אייאקס - אולימפיאקוס 0:0

ליגת האלופות, מחזור 8: אוסקר גלוך וקבוצתו מארחים את היוונים שחולמים על העפלה לשלב הבא. במקביל: דורטמונד - אינטר 0:0, מונאקו - יובנטוס 0:0

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

המחזור האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות נמשך בשעה זו כשלפנינו צפויות דרמות גדולות במאבקי המיקומים הסופיים. אוסקר גלוך ואייאקס אומנם איבדו סיכוי ממשי להמשיך במפעל אך יריבתם להערב (רביעי), אולימפיאקוס, חייבת לנצח על מנת לעלות שלב. כמו כן, משחק מאמצע הטבלה מפגיש את דורטמונד ואינטר שהבטיחו את השתתפותן בהמשך וינסו לשפר עמדות. בנסיכות הצרפתית, מונאקו תרצה לנצח את יובנטוס ולשמור על עצמה בטורניר הבכיר ביבשת. במשחק נוסף, פאפוס תארח את סלאביה פראג במשחק לפרוטוקול בלבד.

אייאקס – אולימפיאקוס 0:0

במשחקם האחרון לעונה של גלוך וקבוצתו ביוהאן קרויף ארנה, במסגרת ליגת האלופות, הם מארחים את היוונים שממוקמים במקום ה-24 בטבלה, בדיוק על הגבול של ההעפלה לשלב הבא. ההולנדים מגיעים דווקא במומנטום טוב לאחר שני ניצחונות רצופים על קראבח ו-ויאריאל. בצד השני גם היריבה מפיראוס מגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים כשהם גברו על קייראט אלמטי ובאייר לברקוזן וזאת מבלי לספוג שער חובה.

בורוסיה דורטמונד – אינטר 0:0

כמו תמיד משחק אירופי שנערך בזיגנאל אידוניה פארק מספק אווירה מחשמלת ביציעים, במיוחד שגם לקהל האורח יש השפעה גדולה. אלא שעל כר הדשא חשיבות המשחק מבחינת שתי הקבוצות לא קריטית במיוחד, שתיהן הבטיחו מעשית את ההעפלה לשלב הבא במפעל וכעת הן נלחמות על מיקום טוב יותר באמצע הטבלה שיוביל להגרלה נוחה (על הנייר) בשלב הפלייאוף.

מונאקו – יובנטוס 0:0

המארחת נמצאת במקום ה-21 ויודעת שרק ניצחון ביתי הערב יבטיח עלייה לפלייאוף. חבורתו של סבסטיאן פוקוניולי מגיעה אחרי התבוסה לריאל מדריד 6:1 בברנבאו ותנסה להתאושש במשחק המכריע של הסיבוב. מנגד, הגברת הזקנה במקום ה-15 בטבלה כשהיא רושמת שלושה ניצחונות רצופים במסגרת הטורניר. בשני משחקיהם האחרונים בליגת האלופות האיטלקים לא ספגו כלל.

פאפוס – סלאביה פראג 0:0

במשחק נוסף שישוחק בקפריסין, ייפגשו שתי קבוצות שאיבדו סיכוי להעפיל לשלב הבא ויסיימו את דרכן באירופה. המקומיים הצליחו לנצח משחק אחד, 0:1 על ויאריאל, מתוך שבעת המשחקים הראשונים כששלושת ההפסדים ובעיקר התיקו מול קייראט אלמטי פגעו בהמשך דרכם. האורחת מגיעה נטולת ניצחונות עד כה כשהיא הפסידה ארבעה ממשחקיה בטורניר ותנסה להשיג ניצחון בכורה בהופעה האחרונה שלה לשנת המשחקים הנוכחית בליגת האלופות.  

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */