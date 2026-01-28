אייאקס הודחה אחרי הפסד 2:1 לאולימפיאקוס

המחזור האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות ננעל הערב (רביעי) עם דרמות גדולות במאבקי המיקומים הסופיים. אוסקר גלוך ואייאקס נפרדו מהמפעל אחרי שספגו 2:1 לאולימפיאקוס, שעלתה לפלייאוף. אינטר גברה 0:2 על דורטמונד, אך זה לא הספיק לה בשביל לסיים בשמונה הראשונות ושתי הקבוצות ישחקו בפלייאוף. יובנטוס ומונאקו נפרדו ב-0:0 וישחקו גם הן בפלייאוף. פאפוס חגגה עם 1:5 על סלאביה פראג ושתי הקבוצות סיימו את דרכן במפעל.

אייאקס – אולימפיאקוס 2:1

במשחקם האחרון לעונה של גלוך וקבוצתו ביוהאן קרויף ארנה, במסגרת ליגת האלופות, הם אירחו את היוונים שידעו שהם חייבים ניצחון. אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, גלסון מרטינס העלה את היוונים ליתרון בפתיחת החצי השני. קספר דולברג איזן בפנדל בדקה ה-69, אך סנטיאגו הצה כבש אחרי קרן והכריע את ההתמודדות. אולימפיאקוס סיימה במקום ה-18 ותשחק בפלייאוף, בעוד אייאקס הודחה מהמקום ה-32.

דקה 52, שער! אולימפיאקוס עלתה ל-0:1: שער גדול של גלסון מרטינס ששלח בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה ישר לרשת.

דקה 69, שער! אייאקס חזרה ל-1:1: נגיעת יד ברחבה הובילה לפנדל, דולברג לא התבלבל ובעט פנימה.

דקה 79, שער! אולימפיאקוס עלתה ל-1:2: כדור קרן שעלה לרחבה הגיע לראשו של הצה, שנגח לרשת.

בורוסיה דורטמונד – אינטר 2:0

במפגש של שתי קבוצות מסקרנות, האורחת חלמה על ניצחון שיעלה אותנו לשמונה הראשונות ולשלב שמינית הגמר באופן ישיר. אחרי 80 דקות ללא שער, פדריקו דימארקו כבש גול גדול והעניק יתרון לאיטלקים. בתוספת הזמן אנדי דיוף הכפיל וחתם, אך הניצחון הספיק לאינטר רק בשביל מקום 10. דורטמונד מנגד סיימה במקום ה-17.

דקה 81, שער! אינטר עלתה ל-0:1: דימארקו בעט כדור חופשי מכ-20 מטרים בצורה מושלמת מעל החומה ופנימה.

דקה 90+4, שער! אינטר עלתה ל-0:2: אנדי דיוף כבש בדקה האחרונה של המשחק והכריע את התוצאה.

מונאקו – יובנטוס 0:0

במשחק שלא התעלה לקצב גבוה במיוחד, שתי הקבוצות לא הגיעו ליותר מדי מצבים ממשיים ונפרדו בתיקו ללא שערים וחלוקת נקודות שהקצתה לשתיהן מקום בפלייאוף. יובנטוס עלתה מהמקום ה-13, בעוד מונאקו עלתה מהמקום ה-21.

פאפוס – סלאביה פראג 1:4

שתי הקבוצות הגיעו למשחק כשהן יודעות שהן לא יעפילו לשלב הבא. הקפריסאים חגגו בענק ובסטייל את משחק הפרידה שלהם מהמפעל עם רביעייה נהדרת.

דקה 17, שער! פאפוס עלתה ל-0:1: הכדור הורחק לרגליו של ולאד דראגומיר, ששלח בעיטה אדירה מחוץ לרחבה לרשת.

דקה 44, שער! סלאביה פראג איזנה ל-1:1: דודרה שלח כדור רוחב מהאגף לרחבה, סטפן צ׳אלופק הגיע ראשון ובעט פנימה.

דקה 53, שער! פאפוס עלתה ל-1:2: ברונו פליפה כבש מקרוב והחזיר את היתרון למארחת.

דקה 59 – האורחת הסתבכה כשיאן בוריל הורחק בכרטיס אדום ישיר והשאיר אותה בעשרה שחקנים.

דקה 84, שער! פאפוס עלתה ל-1:3: התקפה נהדרת הסתיימה אצל אנדרסון סילבה שבעט בנגיעה פנימה.

דקה 87, שער! פאפוס עלתה ל-1:4: מיסלאב אורסיץ׳ הגביה לרחבה כדור שדילק מעל כולם ונכנס לרשת.