יום חמישי, 29.01.2026 שעה 00:50
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

אייאקס הודחה אחרי הפסד 2:1 לאולימפיאקוס

ההולנדים הודחו כשסיימו במקום ה-32, בעוד היוונים עלו לפלייאוף. 80 דקות לגלוך. אינטר גברה 0:2 על דורטמונד, אך סיימה מחוץ לשמינייה הראשונה

|
אוסקר גלוך בפעולה (רויטרס)
אוסקר גלוך בפעולה (רויטרס)

המחזור האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות ננעל הערב (רביעי) עם דרמות גדולות במאבקי המיקומים הסופיים. אוסקר גלוך ואייאקס נפרדו מהמפעל אחרי שספגו 2:1 לאולימפיאקוס, שעלתה לפלייאוף. אינטר גברה 0:2 על דורטמונד, אך זה לא הספיק לה בשביל לסיים בשמונה הראשונות ושתי הקבוצות ישחקו בפלייאוף. יובנטוס ומונאקו נפרדו ב-0:0 וישחקו גם הן בפלייאוף. פאפוס חגגה עם 1:5 על סלאביה פראג ושתי הקבוצות סיימו את דרכן במפעל.

אייאקס – אולימפיאקוס 2:1

במשחקם האחרון לעונה של גלוך וקבוצתו ביוהאן קרויף ארנה, במסגרת ליגת האלופות, הם אירחו את היוונים שידעו שהם חייבים ניצחון. אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, גלסון מרטינס העלה את היוונים ליתרון בפתיחת החצי השני. קספר דולברג איזן בפנדל בדקה ה-69, אך סנטיאגו הצה כבש אחרי קרן והכריע את ההתמודדות. אולימפיאקוס סיימה במקום ה-18 ותשחק בפלייאוף, בעוד אייאקס הודחה מהמקום ה-32.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך בפעולה (רויטרס)אוסקר גלוך בפעולה (רויטרס)

דקה 52, שער! אולימפיאקוס עלתה ל-0:1: שער גדול של גלסון מרטינס ששלח בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה ישר לרשת.

חגיגות באולימפיאקוס, אכזבה באייאקס (רויטרס)חגיגות באולימפיאקוס, אכזבה באייאקס (רויטרס)

דקה 69, שער! אייאקס חזרה ל-1:1: נגיעת יד ברחבה הובילה לפנדל, דולברג לא התבלבל ובעט פנימה.

קספר דולברג חוגג (רויטרס)קספר דולברג חוגג (רויטרס)

דקה 79, שער! אולימפיאקוס עלתה ל-1:2: כדור קרן שעלה לרחבה הגיע לראשו של הצה, שנגח לרשת.

בורוסיה דורטמונד – אינטר 2:0

במפגש של שתי קבוצות מסקרנות, האורחת חלמה על ניצחון שיעלה אותנו לשמונה הראשונות ולשלב שמינית הגמר באופן ישיר. אחרי 80 דקות ללא שער, פדריקו דימארקו כבש גול גדול והעניק יתרון לאיטלקים. בתוספת הזמן אנדי דיוף הכפיל וחתם, אך הניצחון הספיק לאינטר רק בשביל מקום 10. דורטמונד מנגד סיימה במקום ה-17.

פדריקו דימארקו ומקסימיליאן בייר (רויטרס)פדריקו דימארקו ומקסימיליאן בייר (רויטרס)
יאן ביסק (רויטרס)יאן ביסק (רויטרס)

דקה 81, שער! אינטר עלתה ל-0:1: דימארקו בעט כדור חופשי מכ-20 מטרים בצורה מושלמת מעל החומה ופנימה.

דקה 90+4, שער! אינטר עלתה ל-0:2: אנדי דיוף כבש בדקה האחרונה של המשחק והכריע את התוצאה.

מונאקו – יובנטוס 0:0

במשחק שלא התעלה לקצב גבוה במיוחד, שתי הקבוצות לא הגיעו ליותר מדי מצבים ממשיים ונפרדו בתיקו ללא שערים וחלוקת נקודות שהקצתה לשתיהן מקום בפלייאוף. יובנטוס עלתה מהמקום ה-13, בעוד מונאקו עלתה מהמקום ה-21.

פרנסיסקו קונסייסאו (רויטרס)פרנסיסקו קונסייסאו (רויטרס)
לואיס אופנדה (רויטרס)לואיס אופנדה (רויטרס)

פאפוס – סלאביה פראג 1:4

שתי הקבוצות הגיעו למשחק כשהן יודעות שהן לא יעפילו לשלב הבא. הקפריסאים חגגו בענק ובסטייל את משחק הפרידה שלהם מהמפעל עם רביעייה נהדרת.  

דקה 17, שער! פאפוס עלתה ל-0:1: הכדור הורחק לרגליו של ולאד דראגומיר, ששלח בעיטה אדירה מחוץ לרחבה לרשת.

שחקני פאפוס חוגגים (רויטרס)שחקני פאפוס חוגגים (רויטרס)

דקה 44, שער! סלאביה פראג איזנה ל-1:1: דודרה שלח כדור רוחב מהאגף לרחבה, סטפן צ׳אלופק הגיע ראשון ובעט פנימה.

סטפן צ׳אלופק חוגג (רויטרס)סטפן צ׳אלופק חוגג (רויטרס)

דקה 53, שער! פאפוס עלתה ל-1:2: ברונו פליפה כבש מקרוב והחזיר את היתרון למארחת.

שחקני פאפוס מאושרים (רויטרס)שחקני פאפוס מאושרים (רויטרס)

דקה 59 – האורחת הסתבכה כשיאן בוריל הורחק בכרטיס אדום ישיר והשאיר אותה בעשרה שחקנים. 

דקה 84, שער! פאפוס עלתה ל-1:3: התקפה נהדרת הסתיימה אצל אנדרסון סילבה שבעט בנגיעה פנימה.

דקה 87, שער! פאפוס עלתה ל-1:4: מיסלאב אורסיץ׳ הגביה לרחבה כדור שדילק מעל כולם ונכנס לרשת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */