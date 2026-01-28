דקה 20: סן ז'ילואז - אטאלנטה 0:0

זהו זה. הרגע המכריע בשלב הליגה של המפעל האירופי הגדול בעולם, ליגת האלופות, הגיע, כשבשעה זו משוחק המחזור השמיני והאחרון בטורניר, בסיומו התמונה תתבהר באופן מלא ונדע מי העפילו לשמינית הגמר, מי ילחמו בפלייאוף ומי תודח לחלוטין מהמפעל.

אוניון סן ז’ילואז – אטאלנטה 0:0

המארחת הבלגית לא תלויה בעצמה ובעלת סיכוי קלוש לסיים במקום המוביל לפלייאוף, אך מי שהמניות שלו בעלייה הוא ענאן חלאילי, שינסה לבלוט גם נגד היריבה מברגמו. מנגד, האורחת חוותה מפח נפש עצום עם מהפך והפסד כואב לאתלטיק בילבאו במחזור הקודם, אבל הסיכויים עדיין לטובתה, כשהיא יכולה לסיים במקום המוביל לשמינית הגמר, שכן היא נמצאת במקום ה-13 ובשוויון עם מקומות 6-12 בניקוד.

אתלטיק בילבאו – ספורטינג ליסבון 1:1

הבאסקים כבר היו עם רגל וחצי בחוץ, כשמהפך על אטאלנטה הוביל לתקווה זהירה לעלות לשלב הפלייאוף, אך הם אינם תלויה בעצמם. מנגד, הקבוצה הפורטוגלית היא היחידה שלא מחמש הליגות הבכירות שעדיין יכולה למצוא את עצמה בין שמונה הראשונות בטבלה, אך גם היא תיאלץ לעזרה בתוצאות נוספות במשחקים המקבילים.

דקה 3, שער! אתלטיק בילבאו עלתה ל-0:1: לחץ טוב של הבאסקים הסתיים בשער של איוואן סאנסט.

דקה 12, שער! ספורטינג ליסבון השוותה ל-1:1: קרן עלתה לתוך הרחבה, אוסמן דיאומנדה נגח לרשת.

באייר לברקוזן – ויאריאל 0:1

ההפסד לאולימפיאקוס במחזור הקודם קלקל לקבוצה הגרמנית את החלום להבטיח מקום בשמינית הגמר, אך היא יכולה עדיין להגיע לשם דרך הפלייאוף, כשהיא תלויה אך ורק בעצמה וחייבת לנצח. בצד השני, בשונה מההצלחה בליגה הספרדית, הצוללת הצהובה שוקעת בליגת האלופות כשהשיגה נקודה בלבד בשבעת המשחקים הקודמים ורוצה לסיים את תפקידה במפעל כדי להתמקד במאבקי הליגה.

דקה 12, שער! באייר לברקוזן עלתה ל-1:0: מאליק טילמן ניצל טעות חמורה של השוער, כשחטף לו והכדור נכנס פנימה.

קלאב ברוז’ – מארסיי 0:2

ה-1:4 הגדול על קייראט הפיח תקוות אצל המארחת הבלגית, שאמנם לא תלויה בעצמה אך עדיין יכולה להגיע אל שלב 24 האחרונות, כשהיא זקוקה לניצחון שיבטיח לה דבר אחד בוודאות: לעקוף את היריבה שלה להיום בטבלה. לכן, גם האורחת מדרום צרפת חייבת את שלוש הנקודות, אך בשונה מהבלגים, היא כן תלויה אך ורק בעצמה בעוד שהפסד שלה, עלול להשאיר את שני הצדדים בידיים ריקות.

דקה 4, שער! קלאב ברוז’ עלתה ל-0:1: הכדור עבר מצד לצד והגיע לממדו דיאקון, שסיים לרשת.

דקה 11, שער! קלאב ברוז’ עלתה ל-0:2: הרמה עלתה מצד ימין, רומאו ורמנט סיים נהדר מהאוויר.