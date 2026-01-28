יום חמישי, 29.01.2026 שעה 00:48
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

חלאילי כבש, אך סן ז'ילואז הודחה מליגת האלופות

הילד ענק: הישראלי הבקיע את שער הניצחון ב-0:1 על אטאלנטה בבעיטה גדולה מהאוויר. זה לא הספיק לקבוצה הבלגית, שהייתה זקוקה לנס על מנת לעלות שלב

|
ענאן חלאילי בטירוף (IMAGO)
ענאן חלאילי בטירוף (IMAGO)

המחזור האחרון של שלב הליגה של ליגת האלופות התרחש אמש (רביעי), כשקיבלנו כמות מטורפת של משחקים איכותיים, ונקבעו כל העולות לשלב הבא. במוקד, ענאן חלאילי כבש את שער הניצחון שך אוניון סן ז’ילואז, שגברה 0:1 על אטאלנטה, אך זה לא הספיק לה כדי לעלות לשלב הבא.

אוניון סן ז’ילואז – אטאלנטה 0:1

המשחק נפתח בשליטה של הקבוצה הבלגית, שהייתה מסוכנת יותר, אך אז האיטלקים היו אלה שלקחו את הכדור אליהם והצליחו לאיים לא מעט. זה לקח 70 דקות, ואז הרגע הגדול הגיע. כדור חופשי נכנס לרחבה ומצא את ענאן חלאילי, ששלח בעיטה ענקית מהאוויר לרשת, וכבש את השער השלישי שלו בקמפיין המדהים שלו. זה לא הספיק למארחת, שהודחה מליגת האלופות. 

דקה 70, שער! סן ז’ילואז עלתה ל-0:1: ענאן חלאילי כבש!! כדור חופשי עלה מצד ימין, הישראלי שלח פצצה מהאוויר לרשת.

ענאן חלאילי כובש (IMAGO)ענאן חלאילי כובש (IMAGO)
ענאן חלאילי רץ לחגוג (IMAGO)ענאן חלאילי רץ לחגוג (IMAGO)
ענאן חלאילי מאושר (IMAGO)ענאן חלאילי מאושר (IMAGO)

אתלטיק בילבאו – ספורטינג ליסבון 3:2

פשוט לא ייאמן, איזה משחק מטורף היה לנו בספרד. הבאסקים היו חייבים ניצחון על מנת שיהיה להם איזה שהוא סיכוי לעלות לשלב הבא, כשהם היו ביתרון פעמיים משערים של איוואן סאנסט וגורקה גורוסטה, אך הפורטוגלים חזרו כל פעם, כולל שער ניצחון עצום של אליסון סנטוס, ששלח את האורחת לשמינייה הראשונה על חשבון לא אחרת מריאל מדריד.

דקה 3, שער! אתלטיק בילבאו עלתה ל-0:1: לחץ טוב של הבאסקים הסתיים בשער של איוואן סאנסט.

איוואן סאנסט מאושר (IMAGO)איוואן סאנסט מאושר (IMAGO)
שחקני אתלטיק בילבאו חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיק בילבאו חוגגים (IMAGO)

דקה 12, שער! ספורטינג ליסבון השוותה ל-1:1: קרן עלתה לתוך הרחבה, אוסמן דיאומנדה נגח לרשת.

אוסמן דיאומנדה רגע אחרי השער (IMAGO)אוסמן דיאומנדה רגע אחרי השער (IMAGO)
שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)

דקה 29, שער! אתלטיק בילבאו עלתה ל-1:2: גורקה גורוסזטה פגע בהתחלה בקורה, אך הריבאונד חזר אליו והוא כבש.

גורקה גורוסטה כובש (IMAGO)גורקה גורוסטה כובש (IMAGO)
שחקני אתלטיק בילבאו חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיק בילבאו חוגגים (IMAGO)

דקה 62, שער! ספורטינג ליסבון השוותה ל-2:2: טעות בהגנה הובילה את הכדור לפרנסיסקו טרינקאו, שבעט פנימה.

דקה 90+4, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-2:3: וואו! בעיטה נשלחה לשער ונהדפה, אליסון סנטוס עט על הריבאונד ושם את הכדור ברשת.

באייר לברקוזן – ויאריאל 0:3

הצוללת הצהובה המשיכה לשקוע בליגת האלופות, כשהקבוצה הגרמנית חגגה בענק בביתה. מאליק טילמן כבש צמד מהיר, אלחנדרו גרימלדו כבש את השלישי בשער ענק וסידר למארחת סופית מקום בשלב 32 האחרונות בליגת האלופות.

דקה 12, שער! באייר לברקוזן עלתה ל-1:0: מאליק טילמן ניצל טעות חמורה של השוער, כשחטף לו והכדור נכנס פנימה.

מאליק טילמן חוגג (IMAGO)מאליק טילמן חוגג (IMAGO)
שחקני באייר לברקוזן חוגגים (IMAGO)שחקני באייר לברקוזן חוגגים (IMAGO)

דקה 35, שער! באייר לברקוזן עלתה ל-0:2: פטריק שיק העלה כדור נהדר למאליק טילמן, שהשלים צמד גדול.

דקה 57, שער! באייר לברקוזן עלתה ל-0:3: ממגן למגן. לוקאס ואסקז שלח הרמה לאלחנדרו גרימלדו, שסיים וולה לרשת.

קלאב ברוז’ – מארסיי 0:3

גם פה היה משחק בין שתי קבוצות שהיה די ברור שיעלו לשלב הבא, אך סאגת המיקומים הייתה זאת שעל הפרק, כשהמנצחת הענקית היא הקבוצה הבלגית. ממדו דיאקון העלה את המארחת ליתרון, רומאו ורמנט הכפיל ואלקסנדר סטנקוביץ’ קבע את התוצאה.

דקה 4, שער! קלאב ברוז’ עלתה ל-0:1: הכדור עבר מצד לצד והגיע לממדו דיאקון, שסיים לרשת.

ממדו דיאקון חוגג (IMAGO)ממדו דיאקון חוגג (IMAGO)
שחקני קלאב ברוזשחקני קלאב ברוז' מאושרים (IMAGO)

דקה 11, שער! קלאב ברוז’ עלתה ל-0:2: הרמה עלתה מצד ימין, רומאו ורמנט סיים נהדר מהאוויר.

דקה 79, שער! קלאב ברוז’ עלתה ל-0:3: אלקסנדר סטנקוביץ סיים ברגל ימין מקצה הרחבה.

