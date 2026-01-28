חלאילי כבש, אך סן ז'ילואז הודחה מליגת האלופות

המחזור האחרון של שלב הליגה של ליגת האלופות התרחש אמש (רביעי), כשקיבלנו כמות מטורפת של משחקים איכותיים, ונקבעו כל העולות לשלב הבא. במוקד, ענאן חלאילי כבש את שער הניצחון שך אוניון סן ז’ילואז, שגברה 0:1 על אטאלנטה, אך זה לא הספיק לה כדי לעלות לשלב הבא.

אוניון סן ז’ילואז – אטאלנטה 0:1

המשחק נפתח בשליטה של הקבוצה הבלגית, שהייתה מסוכנת יותר, אך אז האיטלקים היו אלה שלקחו את הכדור אליהם והצליחו לאיים לא מעט. זה לקח 70 דקות, ואז הרגע הגדול הגיע. כדור חופשי נכנס לרחבה ומצא את ענאן חלאילי, ששלח בעיטה ענקית מהאוויר לרשת, וכבש את השער השלישי שלו בקמפיין המדהים שלו. זה לא הספיק למארחת, שהודחה מליגת האלופות.

דקה 70, שער! סן ז’ילואז עלתה ל-0:1: ענאן חלאילי כבש!! כדור חופשי עלה מצד ימין, הישראלי שלח פצצה מהאוויר לרשת.

ענאן חלאילי כובש (IMAGO)

ענאן חלאילי רץ לחגוג (IMAGO)

ענאן חלאילי מאושר (IMAGO)

אתלטיק בילבאו – ספורטינג ליסבון 3:2

פשוט לא ייאמן, איזה משחק מטורף היה לנו בספרד. הבאסקים היו חייבים ניצחון על מנת שיהיה להם איזה שהוא סיכוי לעלות לשלב הבא, כשהם היו ביתרון פעמיים משערים של איוואן סאנסט וגורקה גורוסטה, אך הפורטוגלים חזרו כל פעם, כולל שער ניצחון עצום של אליסון סנטוס, ששלח את האורחת לשמינייה הראשונה על חשבון לא אחרת מריאל מדריד.

דקה 3, שער! אתלטיק בילבאו עלתה ל-0:1: לחץ טוב של הבאסקים הסתיים בשער של איוואן סאנסט.

איוואן סאנסט מאושר (IMAGO)

שחקני אתלטיק בילבאו חוגגים (IMAGO)

דקה 12, שער! ספורטינג ליסבון השוותה ל-1:1: קרן עלתה לתוך הרחבה, אוסמן דיאומנדה נגח לרשת.

אוסמן דיאומנדה רגע אחרי השער (IMAGO)

שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)

דקה 29, שער! אתלטיק בילבאו עלתה ל-1:2: גורקה גורוסזטה פגע בהתחלה בקורה, אך הריבאונד חזר אליו והוא כבש.

גורקה גורוסטה כובש (IMAGO)

שחקני אתלטיק בילבאו חוגגים (IMAGO)

דקה 62, שער! ספורטינג ליסבון השוותה ל-2:2: טעות בהגנה הובילה את הכדור לפרנסיסקו טרינקאו, שבעט פנימה.

דקה 90+4, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-2:3: וואו! בעיטה נשלחה לשער ונהדפה, אליסון סנטוס עט על הריבאונד ושם את הכדור ברשת.

באייר לברקוזן – ויאריאל 0:3

הצוללת הצהובה המשיכה לשקוע בליגת האלופות, כשהקבוצה הגרמנית חגגה בענק בביתה. מאליק טילמן כבש צמד מהיר, אלחנדרו גרימלדו כבש את השלישי בשער ענק וסידר למארחת סופית מקום בשלב 32 האחרונות בליגת האלופות.

דקה 12, שער! באייר לברקוזן עלתה ל-1:0: מאליק טילמן ניצל טעות חמורה של השוער, כשחטף לו והכדור נכנס פנימה.

מאליק טילמן חוגג (IMAGO)

שחקני באייר לברקוזן חוגגים (IMAGO)

דקה 35, שער! באייר לברקוזן עלתה ל-0:2: פטריק שיק העלה כדור נהדר למאליק טילמן, שהשלים צמד גדול.

דקה 57, שער! באייר לברקוזן עלתה ל-0:3: ממגן למגן. לוקאס ואסקז שלח הרמה לאלחנדרו גרימלדו, שסיים וולה לרשת.

קלאב ברוז’ – מארסיי 0:3

גם פה היה משחק בין שתי קבוצות שהיה די ברור שיעלו לשלב הבא, אך סאגת המיקומים הייתה זאת שעל הפרק, כשהמנצחת הענקית היא הקבוצה הבלגית. ממדו דיאקון העלה את המארחת ליתרון, רומאו ורמנט הכפיל ואלקסנדר סטנקוביץ’ קבע את התוצאה.

דקה 4, שער! קלאב ברוז’ עלתה ל-0:1: הכדור עבר מצד לצד והגיע לממדו דיאקון, שסיים לרשת.

ממדו דיאקון חוגג (IMAGO)

שחקני קלאב ברוז' מאושרים (IMAGO)

דקה 11, שער! קלאב ברוז’ עלתה ל-0:2: הרמה עלתה מצד ימין, רומאו ורמנט סיים נהדר מהאוויר.

דקה 79, שער! קלאב ברוז’ עלתה ל-0:3: אלקסנדר סטנקוביץ סיים ברגל ימין מקצה הרחבה.