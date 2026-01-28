שבירת החלום: שביאטק הודחה על ידי ריבאקינה

איגה שביאטק, המדורגת השנייה בעולם ובעלת שישה תארי גרנד סלאם, סיימה את דרכה באליפות אוסטרליה הפתוחה עם הפסד מפתיע 7:5, 6:1 לאלנה ריבאקינה הקזחית ברבע הגמר. בכך נקטע ניסיונה להפוך לטניסאית הראשונה מאז מריה שראפובה ב-2012 שמשלימה קריירת גראנד סלאם בכל ארבעת הטורנירים הגדולים.

שביאטק, שזכתה בשנה שעברה בווימבלדון והגיעה לטורניר במלבורן עם ציפיות גבוהות, נתקלה בקשיים לכל אורך האליפות, בעיקר במשחק ההגשה שלה. הסטטיסטיקה לא החמיאה לפולנייה, שנשברה יותר מכל רבע גמריסטית אחרת בטורניר, יחד עם קוקו גאוף. למרות שינוי בטכניקת ההגשה שעשתה בפגרה, שביאטק התקשתה להתמודד עם היריבות האגרסיביות והמשטחים המהירים באוסטרליה.

אלנה ריבאקינה מתמקדת ומבצעת מכה חזקה במגרש (רויטרס)

ריבאקינה, אלופת ווימבלדון לשעבר ומדורגת חמישית בעולם, ניצלה את החולשות של שביאטק והפגינה משחק התקפי מהמBaseline. למרות אחוזי הגשה ראשונה נמוכים מהרגיל (41%), הצליחה ריבאקינה ללחוץ על שביאטק ולזכות בנקודות מכריעות, בעיקר במשחק ה-12 של המערכה הראשונה, שם חזרה מפיגור 0:30 בדרך לזכייה במערכה.

במערכה השנייה, ריבאקינה השתלטה על המשחק לחלוטין עם חבטות עוצמתיות והכריעה את שביאטק תוך שהיא מגבירה את הקצב ומציגה ביטחון רב. הפולנייה, שמנסה לשמור על ריכוז תחת לחץ תקשורתי כבד סביב האפשרות להשלים גרנד סלאם קריירה, הודתה אחרי המשחק: "יש לי עוד הרבה על מה לעבוד. מעולם לא שיחקתי בצורה מושלמת על המגרשים המהירים כאן במלבורן".

עבור שביאטק, שכבר התבססה כאחת הגדולות בדור הנוכחי עם תארים על שלושה סוגי משטחים, הכישלון במלבורן מהווה תזכורת לאתגר שבזכייה בכל ארבעת הגרנד סלאמים – הישג שרק חמש נשים הצליחו בו בעידן הפתוח.

ריבאקינה, שהפסידה בגמר בשנה שעברה, תתמודד בחצי הגמר מול ג'סיקה פגולה האמריקאית (מדורגת שישית), שגברה 2:6, 6:7 על אמנדה אניסימובה.

איגה סוויטק במאבק אינטנסיבי מול אלנה ריבאקינה (רויטרס)

בעוד שביאטק תנסה לנתח את ההפסד ולהסיק מסקנות לקראת המשך העונה, ריבאקינה תנסה להמשיך במומנטום ולהתקרב לתואר הגרנד סלאם השני בקריירה.