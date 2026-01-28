יום חמישי, 29.01.2026 שעה 22:40
ספורט אחר  >> טניס

שבירת החלום: שביאטק הודחה על ידי ריבאקינה

איגה שביאטק נכנעה לאלנה ריבאקינה ברבע גמר אליפות אוסטרליה, וסיימה את נסיונה להשלים זכייה בכל ארבעת הגרנד סלאמים.

|
אלנה ריבאקינה חוגגת את הניצחון על איגה סוויטק (רויטרס)
אלנה ריבאקינה חוגגת את הניצחון על איגה סוויטק (רויטרס)

איגה שביאטק, המדורגת השנייה בעולם ובעלת שישה תארי גרנד סלאם, סיימה את דרכה באליפות אוסטרליה הפתוחה עם הפסד מפתיע 7:5, 6:1 לאלנה ריבאקינה הקזחית ברבע הגמר. בכך נקטע ניסיונה להפוך לטניסאית הראשונה מאז מריה שראפובה ב-2012 שמשלימה קריירת גראנד סלאם בכל ארבעת הטורנירים הגדולים.

שביאטק, שזכתה בשנה שעברה בווימבלדון והגיעה לטורניר במלבורן עם ציפיות גבוהות, נתקלה בקשיים לכל אורך האליפות, בעיקר במשחק ההגשה שלה. הסטטיסטיקה לא החמיאה לפולנייה, שנשברה יותר מכל רבע גמריסטית אחרת בטורניר, יחד עם קוקו גאוף. למרות שינוי בטכניקת ההגשה שעשתה בפגרה, שביאטק התקשתה להתמודד עם היריבות האגרסיביות והמשטחים המהירים באוסטרליה.

אלנה ריבאקינה מתמקדת ומבצעת מכה חזקה במגרש (רויטרס)אלנה ריבאקינה מתמקדת ומבצעת מכה חזקה במגרש (רויטרס)

ריבאקינה, אלופת ווימבלדון לשעבר ומדורגת חמישית בעולם, ניצלה את החולשות של שביאטק והפגינה משחק התקפי מהמBaseline. למרות אחוזי הגשה ראשונה נמוכים מהרגיל (41%), הצליחה ריבאקינה ללחוץ על שביאטק ולזכות בנקודות מכריעות, בעיקר במשחק ה-12 של המערכה הראשונה, שם חזרה מפיגור 0:30 בדרך לזכייה במערכה.

במערכה השנייה, ריבאקינה השתלטה על המשחק לחלוטין עם חבטות עוצמתיות והכריעה את שביאטק תוך שהיא מגבירה את הקצב ומציגה ביטחון רב. הפולנייה, שמנסה לשמור על ריכוז תחת לחץ תקשורתי כבד סביב האפשרות להשלים גרנד סלאם קריירה, הודתה אחרי המשחק: "יש לי עוד הרבה על מה לעבוד. מעולם לא שיחקתי בצורה מושלמת על המגרשים המהירים כאן במלבורן".

עבור שביאטק, שכבר התבססה כאחת הגדולות בדור הנוכחי עם תארים על שלושה סוגי משטחים, הכישלון במלבורן מהווה תזכורת לאתגר שבזכייה בכל ארבעת הגרנד סלאמים – הישג שרק חמש נשים הצליחו בו בעידן הפתוח.

ריבאקינה, שהפסידה בגמר בשנה שעברה, תתמודד בחצי הגמר מול ג'סיקה פגולה האמריקאית (מדורגת שישית), שגברה 2:6, 6:7 על אמנדה אניסימובה.

איגה סוויטק במאבק אינטנסיבי מול אלנה ריבאקינה (רויטרס)איגה סוויטק במאבק אינטנסיבי מול אלנה ריבאקינה (רויטרס)

בעוד שביאטק תנסה לנתח את ההפסד ולהסיק מסקנות לקראת המשך העונה, ריבאקינה תנסה להמשיך במומנטום ולהתקרב לתואר הגרנד סלאם השני בקריירה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */