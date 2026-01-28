יום רביעי, 28.01.2026 שעה 14:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

השיקולים שהובילו את כץ לבחור בחיים סילבס

בעלי הפועל חיפה פספס את רוני לוי והתלבט בין סילבס לאבוקסיס, אך לא רק ההיכרות המוקדמת הכריעה, כשגם מענק של 400,000 ש"ח מהעירייה שיחק תפקיד

|
חיים סילבס ויואב כץ (עמרי שטיין)
חיים סילבס ויואב כץ (עמרי שטיין)

הבחירה של יואב כץ בחיים סילבס כמאמן הפועל חיפה לא הייתה מקרית, אלא תוצאה של רצף שיקולים מקצועיים, אישיים וכלכליים, שנבחנו לאורך התקופה האחרונה. בתחילה כץ סימן יעד אחר לגמרי, אך לאחר שנפלו מספר מועמדויות, הדרך למינויו של סילבס נסללה בהדרגה.

כידוע, כץ רצה מאוד לראות את רוני לוי על הקווים והיה מוכן להציע לו תנאים חריגים בקנה המידה של המועדון, עם שכר של למעלה מ-100,000 שקל נטו בחודש ומענקים גבוהים במיוחד. למרות זאת, לוי בחר לבסוף במכבי נתניה. גם האפשרות של מרקו בלבול ירדה מהפרק, לאחר שהמאמן הבהיר כי אינו מעוניין לחזור לאימון בשלב זה.

לאחר מכן ההתלבטות המרכזית של כץ הייתה בין יוסי אבוקסיס לחיים סילבס. עם אבוקסיס התקיימה שיחה אחת בלבד, ללא היכרות מעמיקה או חיבור אישי משמעותי. לעומת זאת, עם סילבס כבר הייתה היכרות מוקדמת, לטוב ולרע, שכללה כימיה טובה והבנה הדדית. מבחינת כץ, היה קל ונוח יותר להביא מאמן שהוא מכיר, כזה שמסוגל להיכנס מהר לתפקיד, כאשר שני הצדדים מודעים ליתרונות, לחסרונות וגם ל"שיגעונות" אחד של השני.

חיים סילבס (עמרי שטיין)חיים סילבס (עמרי שטיין)

הכסף, העירייה וההבדל המשמעותי

לצד ההיבט האישי, גם השיקול הכלכלי שיחק תפקיד חשוב בהחלטה. עלות העסקתו של סילבס עומדת על כ-45,000 שקלים נטו בחודש, לעומת כ-60,000 שקלים נטו בחודש במקרה של אבוקסיס. אך לא מדובר רק בפער שכר. אם הפועל חיפה הייתה ממנה את אבוקסיס, היא הייתה מאבדת מענק משמעותי מעיריית חיפה, בסכום של כ-400,000 שקלים.

על פי הנהלים של עיריית חיפה, אם מאמן הקבוצה נמנה עם חמשת מקבלי השכר הגבוה בקבוצה, העירייה אינה מעבירה את התמיכה הכספית. במקרה כזה, מבחינת העירייה, הקבוצה אינה זכאית לכספי סיוע משום שהיא בוחרת להשקיע סכומים גבוהים בצוות המקצועי, ואין הצדקה למימון ציבורי של שכר מאמנים. אבוקסיס היה נכנס אוטומטית לחמישיית מקבלי השכר הגבוהה בהפועל חיפה, בעוד שסילבס, עם תקרת שכר של 45,000 שקלים, אינו מגיע לרף הזה. כך, מינויו של סילבס מנע מכץ הפסד נוסף של כ-400,000 שקלים והפך את ההחלטה לברורה הרבה יותר.

