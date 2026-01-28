נערים ג': בארי אשכול עם השראה מקאפו וקאקה

קבוצת נערים ג' של הפועל בארי אשכול, המורכבת מילידי 2011 ו-2012, הפכה ללהיט החם של ליגת דרום. אחרי שפתחה את העונה עם שני הפסדים, במשחקים בהם ספגה יחדיו עשרה שערים, אחרי המשכיות טובה יותר, אך לא יציבה במיוחד, עלתה הקבוצה על דרך המלך וביום שני האחרון רשמה משחק שמיני ללא הפסד. הקבוצה זכתה בניצחון שישי בפרק הזמן הזה - והפעם 2:3 ביתי לאחר שחוללה מהפך במשחק הביתי מול המוליכה, מכבי אשקלון, שהתייצבה למשחק עם מאזן מושלם בתום 13 מחזורים, כשפער של 16 נקודות מפריד בין שתי הקבוצות.



פתיחת המשחק לא היוותה פרומו אמין לבאות, שכן כבר לאחר פחות מרבע שעה האורחת צעדה ביתרון של שני שערים מרגליהם של שני הכובשים המצטיינים שלה: יגל סודמי (10) כבש את שערו ה-14 העונה, אברהם וורקו (14), מלך שערי הקבוצה, כבש את שערו ה-20 העונה - והעלה את קבוצתו ליתרון 0:2.



על הנייר, היו את כל הסיבות להאמין שמכבי אשקלון, שכבשה 97 שערים ב-13 המחזורים הראשונים, ממוצע מרשים של כמעט שבעה וחצי שערים למשחק, בדרך לעוד ניצחון בהפרש גבוה, אך שחקני בארי אשכול הוכיחו, שהם לא רק שחקנים מוכשרים, אלא גם שחקנים עם אופי מיוחד: בדקה ה-22 שער שכבש גיא חכמון צימק את יתרון האורחת ל-1:2. רגע לפני הירידה להפסקת המחצית הראשונה, שער שכבש אביב וולז'ני קבע שוויון 2:2.



עם האוכל בא התיאבון, בארי אשכול המשיכה להאמין וליזום, בדקה ה-73 הכשלה ברחבת אשקלון שלחה את אביב וולז'ני לנקודת הפנדל, מלך שערי המארחת לא כשל במשימה ובשערו ה-19 העונה חולל מהפך, שסלל את דרכה של בארי אשכול לניצחון 2:3 על המוליכה, שבשלהי המשחק נותרה בעשרה שחקנים.

שחקני בארי אשכול בסיום משחק מול קבוצה מקומית (באדיבות המועדון)

"אנחנו יכולים להתמודד כשווים מול כל קבוצה בליגה"

גידי לוין-חיימי, מאמן הקבוצה המנצחת, שמאמן במקביל גם את קבוצת הנוער של המועדון, שמדורגת במרכז טבלת מחוז שפלה, סיכם את המשחק: "מכבי אשקלון קבוצה מצוינת ולא במקרה הם מקום ראשון בליגה, היו גם עם מאזן מושלם לפני המשחק, סימנו לעצמנו את המשחק הזה כסוג של אתגר להוכיח לעצמנו, שאנחנו יכולים להתמודד כשווים מול כל קבוצה בליגה. החבר'ה הגיעו נחושים ומרוכזים למשחק, עשינו הכנה טקטית לפני כדי להיות הכי מוכנים שאנחנו יכולים ולשמחתנו זה באמת הצליח. הילדים הפגינו אופי גם אחרי פיגור מוקדם של 2:0, הצליחו להציג יכולת גבוהה ועם דחיפה ענקית של קהל וילדים מאשכול שהגיעו לעודד לבסוף הצליחו גם לנצח את המשחק. אנחנו מאוד גאים בהם".



גידי לוין-חיימי שם את הדגשים על הצלחת הקבוצה בתקופה האחרונה: "זה נכון שהתחלנו את העונה פחות טוב, הגענו לליגה התחרותית והחבר'ה היו צריכים כמה משחקים כדי להסתגל. בחודש נובמבר טסנו כל הקבוצה לסוג של מחנה אימון בברזיל, דבר שגיבש מאוד ועזר לקבוצה להתחזק גם בצד החברתי וגם המקצועי. לאחר החזרה, הקבוצה באמת ללא הפסד ואנחנו מקווים להמשיך להציג את היכולת הטובה גם בהמשך העונה".

משחק שהסתיים בחיוכים מול קבוצה מקומית (באדיבות המועדון)

אלון יופה, המנהל המקצועי של המחלקה, הוסיף לדבריו של המאמן: "בתחילת העונה הקודמת, בהקמה מחדש של המועדון לאחר ה-7.10, נאלצנו לאחד שני שנתונים 2011 ו-2012, על מנת לפתוח את הקבוצה, בעקבות כך, ששחקנים רבים עדיין לא חזרו לאזור. נוצר חיבור מיוחד בין השחקנים משני השנתונים, זה מתבטא בעונה הזו ובעיקר בתקופה האחרונה. הנערים הללו הם מקור לגאווה עבור המועדון והקהילה. הם מוכיחים לנו פעם אחר פעם שהביחד, העבודה הקשה, הצניעות, המחויבות,ההתמדה וההשקעה וכמובן אמונה בדרך שמתווה צוות המאמנים בסופו של מניבה גם תוצאות. כל הכבוד לשחקנים ולצוות המאמנים, מאחל להם שימשיכו ככה".



גידי לוין-חיימי מסמן יעדים לקבוצתו: "המטרות שלנו להמשך הדרך הן להמשיך כמובן להציג כדורגל טוב, לשמור על תחרותיות בכל משחק שאנחנו משחקים. השחקנים כבודדים וכקבוצה עשו התקדמות מדהימה מהעונה שעברה. אנחנו בטוחים שעם עבודה קשה הקבוצה תוכל להמשיך לצמוח ולהשתפר וכבר בעונה הבאה לנסות להתחרות על המקומות הראשונים בליגה. צריך להמשיך לעבוד ולהיות צנועים אנחנו בטוחים שעם עבודה קשה הילדים יקצרו את הפירות".

תמונה ראשית שחקני בארי אשכול במפגש עם קאפו (באדיבות המועדון)

השראה מאגדות כדורגל

במהלך השליש האחרון של חודש נובמבר קבוצת נערים ג' של הפועל בארי אשכול טסה עד לברזיל הרחוקנ, כחלק ממעורבות בפרויקט 24 - מיזם חברתי, שהוקם ימים ספורים לאחר אירועי ה-7 באוקטובר 2023, במטרה לשנות את הדרך שבה ניתן סיוע ליישובי העוטף והצפון. הקבוצה קיימה מחנה אימונים קצר, פגשה קבוצות מקומיות והאירוי הגדול - מפגש עם שניים מאגדות הכדורגל הברזילאי, הקשר קאקה והמגן הימני קאפו, שהניפו את גביע העולם עם נבחרת ברזיל והיו שותפים לתארים בזירה המקומית והבינלאומית בקבוצות בהן שיחקו באירופה.



גידי לוין-חיימי מסכם בעונג את המסע לברזיל: "חווינו שם חוויות בלתי נשכחות, פגשנו כוכבי עבר מנבחרת ברזיל והכדורגל העולמי. שיחקנו מול קבוצות כדורגל מקומיות, נטלנו חלק במשחקי כדורגל אולמות וכדורגל רגיל על דשא. נסענו למשחק כדורגל בעיר בין פלמייראס לסאו פאולו, זכינו לקחת חלק בסיור VIP באצטדיון, רגע לפני שריקת הפתיחה של המשחק. בסך הכל, חזרנו עם חוויות לכל החיים, נהנינו מאוד ממסע כדורגל מדהים, שארגנה לנו הקהילה היהודית בסאו פאולו. זו הזדמנות מצוינת להגיד תודה לקהילה היהודית בסאו פאולו ולאנשים היקרים מפרויקט 24, שדאגו לארח אותנו ולדאוג לנו לכל מה שהיינו צריכים בזמן השהות שלנו בברזיל".