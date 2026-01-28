ינאי לא יעמוד לדין על הכניסה למגרש מול ב"ש

במהלך המשחק בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע/דימונה, שנגמר בניצחון דרמטי של דימיטריס איטודיס וחניכיו בהארכה, בעלי הקבוצה המנצחת עופר ינאי נכנס לתוך תחומי המגרש לדבר עם השופטים ואף הגיע עד לשולחן המזכירות, כל זאת משום שלטענתו היה חשש לשלום השחקנים מהמשחק האגרסיבי של הדרומיים.

היום (רביעי) תובע איגוד הכדורסל עו”ד איתמר ליפנר פרסם את החלטתו בנוגע לאירוע, והחליט שלא להעמיד את ינאי לדין: “לאחר ששקלתי את הדברים, אני מחליט לפנים משורת הדין שלא להעמיד לדין את מר ינאי או את הפועל תל אביב. הקבוצה ומר ינאי מוזהרים כי אם אירוע זה יישנה, איאלץ להעמידם לדין”.

התובע ביסס את החלטתו לאור הטיעון הבא: “לשם השוואה, ביום 27.10.2025 עמדה לדין בני הרצליה עקב פריצה למגרש של מר לני רקנאטי, אולם לאחר מכן החלטתי, לפנים משורת הדין ולאור עברה הנקי של הקבוצה, שלא להעמיד לדין את בני הרצליה ולהסתפק באזהרה בלבד. שופטי המשחק בחרו שלא לדרוש את הוצאתו מהאולם של מר ינאי (הוא הדין בעניינו של מר רקנאטי מהרצליה), ומצפיה בסרטון האירוע עולה כי מר ינאי שב למקומו לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי השופטים”.

עופר ינאי (שחר גרוס)

ההחלטה בנוגע למכבי ראשון לציון

במשחק אחר בין בני הרצליה למכבי ראשון לציון, מהדו"ח עלה כי במהלך המשחק הונפו מספר שלטים על ידי אוהדי מכבי ראשון לציון בגנות שופטי המשחק – "מה ראיתם במוניטור?", "מצטייני המשחק: אסתרון, פאר, אבו זיבי", "עיוורים למכות חדים על הכסף".

על כך ביקש התובע: “באשר לשלט "מה ראיתם במוניטור?", אני סבור כי הוא אינו מהווה, כשלעצמו, עבירה משמעתית. בכל הנוגע לשתי השלטים האחרים אני מחליט להעמיד לדין את מכבי ראשון לציון בגין עבירה לכאורה על סעיף 22(יד) לתקנון המשמעת (התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים) ו/או סעיף 22(לז) לתקנון המשמעת (קריאות גזעניות) (בגין האמירה "אבו זיבי"). אני מבקש מבית הדין לגזור על הקבוצה קנס כספי כבד בפועל”.