עו"ד ניר רשף: הכדורגל הישראלי נגוע וחולה

תובע ההתאחדות, עו”ד גלעד ברגמן, הגיש אתמול (שלישי) כתב אישום חסר תקדים נגד עירוני טבריה, כשהוא דורש בין היתר הפחתת נקודות עצומה של 30 נקודות לפחות. תובע ההתאחדות לשעבר, עו”ד ניר רשף, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

עזבת את ההתאחדות בזמן כי התובע הנוכחי טובע בעבודה.

”אנחנו לא נתקלנו בכזו כמות של כתבי אישום על כאלה דברים”.

אם היית בהתאחדות לא היה לך זמן לנשום.

”כמות כתבי האישום שהם לא חלק ממשחקים שוטפים היא מטורפת”.

איך אתה רואה את כתב האישום?

”אני לא מכיר את הראיות, נחשפתי דרך ההתאחדות לכדורגל. זה כתב אישום חמור. שוב, חזקת חפות והכל לכאורה, אבל בהנחה שכל מה שכתוב שם נכון, מדובר על חוזים כפולים שנפרשו על פני ארבע שנים והפערים הכספיים בין הנתונים שדווחו לבקרה שעל בסיסן הקבוצה פתחה את העונה ונתנה ערבויות לבין הכספים שניתנו לכאורה הם פערים גדולים, זה אומר שהיה יתרון לא ספורטיבי מהותי לזכותה. דרישות התובע אולי נראות מופרכות, אבל לפי תקנון ההתאחדות על כל עבירה תקנונית יש 2 נקודות עונש. אם יש 15 חוזים כפולים, אז זה 30. פה יש 26. אני לא מאמין שבית הדין יעניש אותם על 30”.

ניר רשף (פרטי)

בית הדין החליט להעמיד אותם רק על השנה ועל מעל 100 אלף שקלים.

”זה סביר, כן. בקדנציה שלי לא היו כתבי אישום וחוזים כפולים, אבל היה סיפור עם הפועל עכו בזמנו. אבל שם זה נגמר”.

הבקרה התקציבית כפי שאתה מכיר הייתה צריכה לעשות את זה קודם?

”אם מישהו מרמה אותך, גוף מפקח לא יכול לדעת. זה לא שיש להם דרך לדעת שרימו אותם, אז איך הם יכולים לפקח?”

נעשו פה עבירות טכניות שלא בכוונה כנראה, אבל כן שמו ערבויות לכל.

”אם הם שמו ערבויות וזה פאול טכני רשלני ויוכיחו את זה אז לא יפסקו להם 30 נקודות”.

רשויות המס יכולות להיכנס לתיקים כאלו?

”אם יתברר שלא דיווחו לרשויות המס אז בוודאי. אני מקווה בשבילם שזה לא יקרה כי זה לא סיפור סימפתי”.

עו"ד ניר רשף (אסי ממן)

“הכדורגל הישראלי נגוע וחולה”

כמה הכדורגל הישראלי נגוע? גם עם הסיפור של קריית ים.

”הוא נגוע וחולה. לא יודע באילו היקפים, אבל ברור שהוא חולה”.

בליגה האיטלקית שאנחנו משדרים אנחנו נתקלים במקרים כאלו, והעונש שם הוא הורדה לליגה הראשונה שהיא לא מקצוענית. היה לאחרונה את קייבו ורונה לדוגמה. לא צריך לאמץ את זה כאן?

”כל מודל מחמיר שימנע ויעצור רמאויות צריך ליישם, כי זה יוצר אי שוויון ברמה הספורטיבית, אבל אי אפשר מכאן ואילך. צריך לשבת ולחשוב. יש את קריית ים וטבריה, ותיקים שקשורים לא בספורט. אם יש עונש קבוע זה ימנע את הדברים האלה. אותו דבר כמו עונשים אישיים. הראשון שישב בבית סוהר על פריצה למגרש או זריקת אבוקה יעצור את התופעה”.

אפשר להגיד ששינוי התקנון נכשל?

”זו לא הגדרה טובה. אני יכול להגיד לך שהדבר שמפריע פה זה שהידיים של הדיינים כבולות ומוגבלות למספר קטן של עונשים. היה רצון טוב וכוונה טובה כדי למנוע משחקים בלי קהל, אבל בעצם זה שסל העונשים מאוד קטן, זה גורם למה שאתה אומר. הם צריכים לתת לדיינים צו רחב יותר של עונשים עם שיקול רחב יותר, אבל במדינת ישראל כולם מדברים איפה ואיפה וקבוצה שנדפקה משיפוט יום למחרת מרוויחה משיפוט. אין עניין אם הם נכשלו או לא, הכוונה הייתה טובה, הרצון טוב, אבל היום, אם היה לדיינים סל רחב יותר של עונשים, עם שיקול רחב יותר, זה היה יותר אפקטיבי”.

מורגן, פוקסמן ופרץ (חגי מיכאלי)

אתה חושב שהמועדונים מבינים את התקנון החדש של פיפ”א?

”אני רואה שכל המועדונים הוציאו הודעות לתקשורת, אני חושב שהם מבינים”.

לאור ההחמרה, אתה רואה קבוצה שתרד ליגה?

”אנחנו עם של רחמנים, אז לך תדע”.

לא יעזור שינו, צריך עכשיו לפעול לפי התקנון.

”אני מסכים, ואי אפשר להתעלם מהדרישות של פיפ”א”.