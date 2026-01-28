העניין מב"ש וההצעות בהן מחזיק: עתידו של זועבי

בעוד שבנו כארם מלהטט בליגה הפורטוגלית, אדהם זועבי שב לאמן קבוצה בארץ כשחתם כמאמנה של הפועל בני מוסמוס. אדהם עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על בנו שבריו אבה ועל האימון.

מה קורה עם הילד? נשאר בפורטוגל? עובר מקום?

"נראה, הכל פתוח. אנחנו בודקים אפשרויות”.

שלשום אמרת לי שהוא נשאר בפורטוגל, זה כל רגע משתנה.

"זה לא אני, לפעמים אני לא מעודכן בדברים. בכל דקה יש לך הצעה מקבוצה אחרת. הבנתי שאחרי המשחק נגד ספורטינג ראו שיש בו משהו והתעניינו".

אז מה הסיטואציה איתו?

"אנחנו נבדוק את האופציה הכי טובה. זה תלוי בקבוצה”.

“יש קבוצה יותר בכירה שרוצה את כארם”

הקבוצות שרוצות אותו מליגה יותר בכירה מפורטוגל?

"יש יותר בכירה".

מה עם סוונזי?

"הכל פתוח. בודקים את האפשרות".

מאיפה עוד?

"יש מבלגיה, הולנד, ספרד".

לארץ הוא לא חוזר בכל מקרה.

"לא, הוא לא יחזור".

בהפועל באר שבע פנו אליכם?

"דיברו עם הסוכן וזה לא התקדם כי הילד לא רוצה לחזור לארץ. הדבר הכי טוב זה שיש לו כוח ורצון להצליח באירופה וזה הכי חשוב. בקבוצה גם מעריכים אותו, אוהבים אותו. הצוות מחזיק ממנו. הם 34 שחקני סגל, אני מקווה שיהיה לו טוב".

כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)

מה לוח הזמנים מבחינתכם?

"אני לא כל כך מעורב. אני מאמין שהילד יעבור לקבוצה טובה באירופה. מאמין בזה".

לאיפה תתחיל לנסוע?

"באנגליה יקר קצת, נראה".

מתי תהיה החלטה?

"הבנתי שבעוד כמה ימים תהיה החלטה, גם חלון ההעברות נסגר בפורטוגל עוד מעט".