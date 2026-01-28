הזעם העצום של גאבי בעקבות מכירתו של דרו

הבוקר והצהריים של 16 בינואר לא היו יום רגיל ושקט במתחם האימונים של ברצלונה. דרו הגיע למשרדו של האנזי פליק כדי להודיע לו שהוא עוזב את המועדון במהלך חלון ההעברות של ינואר, והמאמן הגרמני התפרץ מזעם משום שהרגיש נבגד. עד כדי כך שהוא הרחיק אותו מהקבוצה, ואם זה היה תלוי בו, הוא לא היה נכנס יותר למתקנים.

הידיעה על הוויכוח ועל הודעתו של דרו התפשטה במהירות בחדר ההלבשה. למעשה, כמה שחקנים, מעטים וקרובים במיוחד לשחקן, כבר ידעו מה עומד לקרות והחליטו לשתוק. רבים אף היו משוכנעים שהוא בדרך לפ.ס.ז’, למרות שדרו מעולם לא מסר את זהות קבוצתו הבאה לא לפליק ולא להנהלה, עד שהכל כבר היה כמעט סגור.

הכעס בהנהלה ובצוות המקצועי היה עצום, אבל גם בקרב חלק מהשחקנים. אחד מהם הוא גאבי, שתמיד מתנהל בצורה אמוציונלית בהחלטותיו ובהתנהלותו, וקרוב מאוד לחבריו לקבוצה, שסבר שברצלונה לא עשתה מספיק כדי להשאיר את דרו.

דרו (האתר הרשמי של פ.ס.ז')

הכעס של גאבי על הצוות המקצועי

למעשה, בעיצומה של המתיחות ולאחר האימון, גאבי אמר זאת כך לפליק ולצוות המקצועי, והבהיר שאם ניהול הדקות של דרו היה טוב יותר ואם היו נותנים לו עוד הזדמנות אחת או שתיים, אין לו ספק שהשחקן היה נשאר. זה היה רגע מעט מתוח. רבים זכרו את משחק הגביע מול גואדלחרה, שבו דרו לא שיחק אפילו דקה אחת ויצא ממנו כשהוא נראה פגוע מאוד.

גאבי חולק סוכן עם דרו, אך מעבר לכך הוא אחד השחקנים שנלחמים יותר מכולם על האינטרסים של חבריהם. הוא לא אהב את האופן שבו נסגר הסיפור, שמותיר לברצלונה קצת יותר מ-8 מיליון אירו, אך בלי האפשרות לבחון לעומק את האיכות של שחקן צעיר שהפתיע על כר הדשא.

פליק מבחינתו רואה את פרשת דרו כסגורה, והוא לא סבור שנהג כלפי השחקן בחוסר צדק. הוא העלה אותו כמעט ישירות מהנוער מבלי לעבור דרך קבוצת המילואים, נתן לו דקות רבות בקדם העונה ואף העניק לו כמה הופעות בהרכב. בשלב הסופי, מנובמבר ועד ינואר, הוא שותף פחות, אך התחרות גדולה ואלו היו ההחלטות שקיבל המאמן.