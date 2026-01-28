יום רביעי, 28.01.2026 שעה 13:04
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2535-2121ג'ירונה10
2429-2921אלצ'ה11
2433-2821סביליה12
2430-2021אתלטיק בילבאו13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

הזעם העצום של גאבי בעקבות מכירתו של דרו

דיווח בספרד: קשר בארסה סבור שחברו היה יכול לקבל יותר הזדמנויות ושלא עשו מספיק כדי להשאירו, ואמר על כך לפליק והצוות המקצועי. כל הפרטים בפנים

|
גאבי (IMAGO)
גאבי (IMAGO)

הבוקר והצהריים של 16 בינואר לא היו יום רגיל ושקט במתחם האימונים של ברצלונה. דרו הגיע למשרדו של האנזי פליק כדי להודיע לו שהוא עוזב את המועדון במהלך חלון ההעברות של ינואר, והמאמן הגרמני התפרץ מזעם משום שהרגיש נבגד. עד כדי כך שהוא הרחיק אותו מהקבוצה, ואם זה היה תלוי בו, הוא לא היה נכנס יותר למתקנים.

הידיעה על הוויכוח ועל הודעתו של דרו התפשטה במהירות בחדר ההלבשה. למעשה, כמה שחקנים, מעטים וקרובים במיוחד לשחקן, כבר ידעו מה עומד לקרות והחליטו לשתוק. רבים אף היו משוכנעים שהוא בדרך לפ.ס.ז’, למרות שדרו מעולם לא מסר את זהות קבוצתו הבאה לא לפליק ולא להנהלה, עד שהכל כבר היה כמעט סגור.

הכעס בהנהלה ובצוות המקצועי היה עצום, אבל גם בקרב חלק מהשחקנים. אחד מהם הוא גאבי, שתמיד מתנהל בצורה אמוציונלית בהחלטותיו ובהתנהלותו, וקרוב מאוד לחבריו לקבוצה, שסבר שברצלונה לא עשתה מספיק כדי להשאיר את דרו.

דרו (האתר הרשמי של פ.ס.זדרו (האתר הרשמי של פ.ס.ז')

הכעס של גאבי על הצוות המקצועי

למעשה, בעיצומה של המתיחות ולאחר האימון, גאבי אמר זאת כך לפליק ולצוות המקצועי, והבהיר שאם ניהול הדקות של דרו היה טוב יותר ואם היו נותנים לו עוד הזדמנות אחת או שתיים, אין לו ספק שהשחקן היה נשאר. זה היה רגע מעט מתוח. רבים זכרו את משחק הגביע מול גואדלחרה, שבו דרו לא שיחק אפילו דקה אחת ויצא ממנו כשהוא נראה פגוע מאוד.

גאבי חולק סוכן עם דרו, אך מעבר לכך הוא אחד השחקנים שנלחמים יותר מכולם על האינטרסים של חבריהם. הוא לא אהב את האופן שבו נסגר הסיפור, שמותיר לברצלונה קצת יותר מ-8 מיליון אירו, אך בלי האפשרות לבחון לעומק את האיכות של שחקן צעיר שהפתיע על כר הדשא.

פליק מבחינתו רואה את פרשת דרו כסגורה, והוא לא סבור שנהג כלפי השחקן בחוסר צדק. הוא העלה אותו כמעט ישירות מהנוער מבלי לעבור דרך קבוצת המילואים, נתן לו דקות רבות בקדם העונה ואף העניק לו כמה הופעות בהרכב. בשלב הסופי, מנובמבר ועד ינואר, הוא שותף פחות, אך התחרות גדולה ואלו היו ההחלטות שקיבל המאמן.

