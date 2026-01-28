עונש על תנאי למשחק חוץ ללא קהל למכבי ת"א

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל גזר על מכבי תל אביב קנס כולל של 30,000 ש”ח וכן עונש על תנאי של איסור מכירת כרטיסים למשחקי חוץ עד תום העונה, שיופעל בכל הרשעה נוספת. העונש כולל קנס בפועל של 15,000 ש”ח והפעלת קנס על תנאי נוסף בסך 15,000 ש”ח, בעקבות קריאות פוגעניות של אוהדי הקבוצה במהלך משחק ליגה.

הדיון התקיים ב-21.1.26, כאשר המועדון יוצג על ידי עו”ד יעל מרגלית. בית הדין קבע כי אין מחלוקת עובדתית בנוגע לעצם קיומה של אמירה פוגענית מצד אוהדי מכבי תל אביב, גם אם קיימת מחלוקת באשר לנוסח המלא של השיר שנשמע מהיציעים.

עו”ד מרגלית טענה במהלך הדיון כי בסרטון שנכלל בחומר הראיות נשמע רק חלק מהשיר, ואמרה: “אפשר לשמוע בווידיאו את החלק הראשון של המשפט, ‘בא לי לזרוק חזיז על מסגד אל אקצה’, לא ניתן לשמוע את החלק השני של מה שנכתב בדו”ח, ולכן אנחנו מכחישים את האמירה של החלק השני”. עוד הוסיפה: “אנחנו מתנגדים לכל אמירה פוגענית ביחס לאדם או מקום, אך אמירה פוגענית אינה חמורה כמו אמירה גזענית, ויש להתייחס אליה ברף נמוך יותר”.

עידן פוסט לאזטיץ': אימון הבכורה של רומן

בית הדין: אין הבחנה בין פוגעני לגזעני

בהחלטתו דחה בית הדין את הניסיון להבחין בין קריאות גזעניות לקריאות פוגעניות, וקבע: “איני רואה בנוסח התקנה כל הבחנה או קביעת רף שונה ביחס למושאי ההתבטאות הפסולה, בין אם היא פוגענית או גזענית, ואף איני רואה כל הצדקה להבחנה כאמור”. עוד נכתב כי התקנה “כורכת שורה של התבטאויות פסולות תחת קורת גג אחת וטוב שכך”.

בית הדין התייחס גם לטענת ההגנה שלפיה מדובר באירוע בהיקף מצומצם, וציין כי אף אם צוות השיפוט והמשקיף לא שמעו את הקריאה בזמן אמת, הרי שעצם קיומה הוכח. בפסק הדין נכתב: “אין מחלוקת עובדתית בדבר האמירה הפוגענית של קהל אוהדי הנאשמת, ועל כן אני מרשיע את הנאשמת בעבירה נשוא כתב האישום”.

לצד זאת, צוינו לזכות המועדון צעדים שנקט בשנים האחרונות במאבק נגד גזענות, כולל הרחקת אוהדים והסברה יזומה, אך הודגש כי מדובר בהרשעה שלישית של מכבי תל אביב בעונה הנוכחית בעבירה דומה. לאור זאת קבע הדיין עו”ד גיורא לנדאו: “בשקלול האמור לעיל, אני מקבל את בקשת התובע לענישה באשר היא נראית בעיני כענישה מידתית בנסיבות”.