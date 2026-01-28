הוועד הפראלימפי ואלביט ציינו שנה של שת"פ

בתום שנה של שיתוף פעולה ייחודי בין אלביט מערכות והוועד הפראלימפי הישראלי התקיים מפגש מיוחד בחיפה בהשתתפות נציגי אלביט מערכות ביניהם: אלוף במיל’ מיקי אדלשטיין, סגן נשיא בכיר לאסטרטגיה ופיתוח עסקי - ישראל, ד"ר שלי גורדון - סגנית נשיא למשאבי אנוש ושוקי יהודה - סמנכ"ל מחקר ופיתוח באלביט מערכות.

מצד הוועד הפראלימפי השתתפו היו״ר משה מוץ מטלון, מ"מ היו"ר דודי וינרב, המנהל המקצועי ד״ר רון בולוטין, ראשת היחידה לחדשנות וטכנולוגיה ד״ר אסנת פליס דואר, אחראי תחום חדשנות עמית דוד ומנכ"ל ההתאחדות לספורט נכים ניסים סספורטס.

במהלך המפגש הוצגה העשייה המשותפת בשנה החולפת, החל מפרויקט התנדבות ייחודי ומרגש, במסגרתו עובדי אלביט מלווים ספורטאים פראלימפיים במגוון פעילויות, בהן שיפוט במשחקי בוצ׳ה וליווי מסעות אופניים אתגריים, וכלה בפיתוח בוט חדשני מבוסס בינה מלאכותית, שפותח על ידי מהנדסי אלביט במיוחד עבור הוועד הפראלימפי.

פיתוח הבוט בא לתת מענה לוועד הפראלימפי אשר נדרש לנתב מאות פצועי ופצועות המלחמה בשנתיים האחרונות, המבקשים לעבור שיקום מפציעתם באמצעות הספורט.

הבוט מאפשר התאמה של ענף ספורט לכל פצוע ופצועה, על פי ההתאמה אישית וספציפית באמצעות ניתוח חכם של נתונים ובינה מלאכותית תוך בחינת היכולות האישיות, סוג הפציעה, מבנה הגוף ורמת הכושר הפיזי, וכל זאת במטרה להגדיל את סיכויי ההצלחה הספורטיבית ולספק לפצועים דרך חדשה ומשמעותית במגוון ענפי הספורט הפראלימפי.

יו"ר הוועד הפראלימפי, משה מוץ מטלון: "שיתוף הפעולה בין חברת אלביט והוועד הפראלימפי הוא שיתוף פעולה בעל חשיבות ערכית ולאומית. מחמם את הלב לראות את המתנדבים הרבים של אלביט לצד ספורטאים ופצועי מלחמה, ומנגד את הטכנולוגיה המתקדמת שפותחה במיוחד עבורנו, זהו חיבור בין חדשנות לרוח האנושית, שמעניק לפצועים הזדמנות לשיקום, לצמיחה ולבניית עתיד מלא משמעות ותקווה".

ד"ר שלי גורדון, סגנית נשיא למשאבי אנוש, אלביט מערכות: "שיתוף הפעולה עם הוועד הפראלימפי שאנו שמחים לקדם נועד לסייע הן עבור פצועי צהל אשר מבקשים להשתקם מפציעתם באמצעות ענפי הספורט הרלוונטיים והן עבור ספורטאים פראלימפיים שאינם פצועי מלחמה. עם פרוץ המלחמה בחרה אלביט לאמץ את אוכלוסיית חיילי צה"ל בכלל זה אוכלוסיית הפצועים והפצועות שגדלה באופן ניכר בשנתיים האחרונות.

“מהנדסי אלביט נרתמים ומתנדבים במציאת פתרונות טכנולוגים והנדסיים המותאמים אישית לפציעות ספציפיות של פצועי צה"ל (בשיתוף עמותת ריסטארט), ובכך מסייעים בשיקום מהפציעה. בנוסף לסיוע בשיקום הפיזי - אלביט מציעה לפצועות ולפצועים סדנאות ומתן כלים לניהול קריירה, במטרה להשתלב מחדש בשוק התעסוקה, ובגיוס לתפקידים מגוונים שיש לאלביט להציע".

בחלקו השני של המפגש הצטרפו עשרות פצועי חרבות ברזל, שהאזינו להרצאה מעוררת השראה של הספורטאי הפראלימפי ונכה צה״ל, סאלח שהין, זוכה מדליית הארד במשחקים הפראלימפיים בפאריס בחתירה בסירה זוגית. שהין, דרוזי, תושב שפרעם, שירת כלוחם ולאחר שחרורו עבד כמאבטח במעבר קרני שבגבול עזה. בשנת 2005 נפצע באורח קשה בפיגוע, כאשר קליעים רבים חדרו לרגליו ולאגן וגרמו להגבלה בגפיים התחתונות. שהין בחר להשתקם באמצעות הספורט, הפך לספורטאי הישגי ולמדליסט פראלימפי.