יום רביעי, 28.01.2026 שעה 22:19
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

דקה 20: בנפיקה - ריאל מדריד 0:0

ליגת האלופות, מחזור 8: הבלאנקוס פוגשים את מוריניו ורוצים להשלים את המשימה על חשבון האקס. במקביל: ארסנל - קייראט 1:2, פ.ס.וו - באיירן 0:0

|
ארדה גולר במאבק (רויטרס)
ארדה גולר במאבק (רויטרס)

המאני טיים הגיע. חגיגת הכדורגל הגדולה ביותר שיש לכדורגל האירופי להציע הגיעה אל הרגע המכריע, שבו ייקבע מי יהיו הקבוצות שממשיכות לשלב הבא בליגת האלופות. בשעה זו משוחק המחזור השמיני והאחרון של המפעל היוקרתי ביותר למועדונים.

בנפיקה ליסבון – ריאל מדריד 0:0

ז’וזה מוריניו פוגש את הקבוצה איתה זכה בהכל. בהכל, למעט בליגת האלופות, ויש לו מטרה ברורה: לנצח, כדי לשמור על סיכוי תיאורטי של קבוצתו להשתחל אל 24 המקומות הממשיכים קדימה. מנגד, הבלאנקוס כבר הבטיחו את מקומם בפלייאוף, אבל התיאבון נפתח אחרי ה-1:6 על מונאקו, כשהמקום השני אמנם קלוש, אך עדיין בהישג יד.

ארסנל – קייראט אלמטי 1:2

התותחנים ידעו לפגוע בכל מטרה שלהם עד כה במפעל, כשהם עדיין מושלמים אחרי שבעה משחקים והבטיחו את שני המקומות הראשונים המקנים יתרון בשלבי הנוקאאוט המאוחרים, אך הם רוצים לצלוח גם את המשוכה האחרונה, מול דן גלזר וחבריו בקרב קצוות. קבוצתו של הישראלי נועלת את הטבלה ורגע לפני שהיא מסיימת את האירוע ההיסטורי שלה במפעל, היא תקווה להטביע חותם אחרון ולקבוע סנסציה.

דקה 2, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: קאי האברץ שלח כדור עומק נפלא לוויקטור יוקרש, שהשתלט, המשיך בריצה פנימה ומסף הרחבה בעט לפינה ולרשת.

ויקטור יוקרש בועט (רויטרס)ויקטור יוקרש בועט (רויטרס)
ויקטור יוקרש חוגג (רויטרס)ויקטור יוקרש חוגג (רויטרס)

דקה 7, שער! קייראט השוותה ל-1:1: הקזחים קיבלו בעיטת עונשין מ-11 מטרים לאחר הכשלה של קלאפיורי. ג’ורג’יניו ניגש לנקודה הלבנה, לא התבלבל וכבש.

גג'ורג'יניו בועט (רויטרס)
גג'ורג'יניו בטירוף (רויטרס)

פ.ס.וו איינדהובן – באיירן מינכן 0:0

סגנית מוליכת הטבלה כבר הבטיחה את המקום בין 16 האחרונות, אבל רוצה גם לקבוע את מקומה בין שתי המוליכות, מה שיקנה לה יתרון בשלבים המאוחרים ולשם כך תצטרך להתמודד מול פטר בוס ושחקניו בהולנד. המארחת עוד רחוקה מלנוח על זרי הדפנה, כשטרם ההתמודדות רק הפרש שערים שם אותה בין 24 האחרונות, אך היא תלויה בעצמה ומבינה שהיא צריכה להפתיע על מנת להעפיל לנוקאאוט.

ליברפול – קרבאח 0:0

לעומת הליגה האנגלית, באירופה הולך למייטי רדס קצת יותר בקלות כשערב המחזור הם נמצאים במקום הרביעי, עם סיכוי ממשי להעפיל ישירות לשלב שמינית הגמר אך נורות האזהרה שמלוות אותם מפתיחת העונה דולקות גם הפעם. הסיבה לכך טמונה ביריבה, שנחשבת להפתעה הכי גדולה של שלב הליגה כשהצליחה להשיג 10 נקודות וחולמת להיות הקבוצה האזרית הראשונה שמצליחה להשתחל לשלב נוקאאוט בליגת האלופות.

איינטרכט פרנקפורט – טוטנהאם 0:0

לנשרים לא נותר על מה להתחרות, כשהם סיימו את העונה האירופית שלהם מוקדם מהצפוי ונמצאים בצניחה כוללת בכלל המפעלים, במה שהוביל גם לפיטורי המאמן דינו טופמולר. מנגד, בשונה ממצבם הקשה בפרמייר ליג, התרנגולים עומדים זקוף בליגת האלופות כשהם במקום החמישי ותלויים בעצמם בכל הנוגע להבטחת המקום בשמינית הגמר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
