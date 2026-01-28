מחוץ לטופ 8: ריאל מדריד הפסידה 4:2 לבנפיקה

המאני טיים הגיע. חגיגת הכדורגל הגדולה ביותר שיש לכדורגל האירופי להציע הגיעה אל הרגע המכריע, שבו ייקבע מי יהיו הקבוצות שממשיכות לשלב הבא בליגת האלופות. בשעה זו משוחק המחזור השמיני והאחרון של המפעל היוקרתי ביותר למועדונים.

בנפיקה ליסבון – ריאל מדריד 2:4

ז’וזה מוריניו פוגש את הקבוצה איתה זכה בהכל. בהכל, למעט בליגת האלופות, ויש לו מטרה ברורה: לנצח, כדי לשמור על סיכוי תיאורטי של קבוצתו להשתחל אל 24 המקומות הממשיכים קדימה. מנגד, הבלאנקוס כבר הבטיחו את מקומם בפלייאוף, אבל התיאבון נפתח אחרי ה-1:6 על מונאקו, כשהמקום השני אמנם קלוש, אך עדיין בהישג יד.

דקה 30, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: אחרי חצי שעה, הגול הגיע. אסנסיו הגביה נהדר מצד ימין, אמבפה עלה מעל כולם ונגח לרשת.

קיליאן אמבפה חוגג (רויטרס)

שחקני ריאל מדריד חוגגים (רויטרס)

דקה 36, שער! בנפיקה השוותה ל-1:1: טעות בהגנת ריאל בהתקפה מתפרצת. פאבלידיס הגביה מצד ימין, שיילדרופ נגח והכדור עבר בין הרגליים של קורטואה היישר לרשת.

אנדריאס שיילדרופ חוגג (רויטרס)

דקה 45+5, שער! בנפיקה עלתה ל-1:2: המהפך הגיע. בנפיקה קיבלה בעיטת עונשין מ-11 מטרים, פאבלידיס שבישל קודם לכן, ניגש לנקודה הלבנה וכבש.

ונג'ליס פאבלידיס חוגג (רויטרס)

דקה 54, שער! בנפיקה עלתה ל-1:3: ויניסיוס איבד כדור, שיילדרופ קקיבל את הכדור בפינה השמאלית, נכנס לרחבה, עבר לרגל ימין ובעט לפינה הקרובה, קורטואה נותר חסר אונים.

אנדריאס שיילדרופ חוגג (רויטרס)

דקה 58, שער! ריאל מדריד צימקה ל-3:2: גולר ביצע פעולה יפה באגף ימין, העביר רוחב לאמבפה שהיה חופשי לגמרי ובבעיטה בנגיעה, הכוכב הצרפתי כבש.

קיליאן אמבפה בטירוף (רויטרס)

דקה 90+2, ריאל מדריד נותרה ב-10 שחקנים! מרקו אסנסיו ספג את הכרטיס הצהוב השני והאדום.

דקה 90+7, ריאל מדריד נותרה ב-9 שחקנים! רגע לפני הסיום, גם רודריגו הורחק בכרטיס צהוב שני ואדום.

דקה 90+8, שער! בנפיקה עלתה ל-2:4: דרמה מאין כמותה! בנפיקה קיבלה בעיטה חופשית, אורסנס הגביה כדור, מצא את טרובין השוער שעלה, נגח לרשת והעלה את קבוצתו לשלב הפלייאוף מהמקום ה-24.

שחקני בנפיקה בטירוף (IMAGO)

ארסנל – קייראט אלמטי 2:3

התותחנים ידעו לפגוע בכל מטרה שלהם עד כה במפעל, כשהם עדיין מושלמים אחרי שבעה משחקים והבטיחו את שני המקומות הראשונים המקנים יתרון בשלבי הנוקאאוט המאוחרים, אך הם רוצים לצלוח גם את המשוכה האחרונה, מול דן גלזר וחבריו בקרב קצוות. קבוצתו של הישראלי נועלת את הטבלה ורגע לפני שהיא מסיימת את האירוע ההיסטורי שלה במפעל, היא תקווה להטביע חותם אחרון ולקבוע סנסציה.

דקה 2, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: קאי האברץ שלח כדור עומק נפלא לוויקטור יוקרש, שהשתלט, המשיך בריצה פנימה ומסף הרחבה בעט לפינה ולרשת.

ויקטור יוקרש בועט (רויטרס)

ויקטור יוקרש חוגג (רויטרס)

דקה 7, שער! קייראט השוותה ל-1:1: הקזחים קיבלו בעיטת עונשין מ-11 מטרים לאחר הכשלה של קלאפיורי. ג’ורג’יניו ניגש לנקודה הלבנה, לא התבלבל וכבש.

ג'ורג'יניו בועט (רויטרס)

ג'ורג'יניו בטירוף (רויטרס)

דקה 15, שער! ארסנל עלתה ל-1:2: המבשל הפך לכובש. כדור עומק נפלא הגיע להאברץ, שנכנס לרחבה עם רגל שמאל ובעט לפינה ולרשת.

קאי האברץ חוגג (IMAGO)

דקה 38, שער! ארסנל עלתה ל-1:3: התקפה מושלמת עם כדורגל מדהים. חילופי מסירות נהדרים, האברץ הכניס עומק, יוקרש נגע בכדור ומרטינלי דחק מקרוב לרשת.

שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

פ.ס.וו איינדהובן – באיירן מינכן 2:1

סגנית מוליכת הטבלה כבר הבטיחה את המקום בין 16 האחרונות, אבל רוצה גם לקבוע את מקומה בין שתי המוליכות, מה שיקנה לה יתרון בשלבים המאוחרים ולשם כך תצטרך להתמודד מול פטר בוס ושחקניו בהולנד. המארחת עוד רחוקה מלנוח על זרי הדפנה, כשטרם ההתמודדות רק הפרש שערים שם אותה בין 24 האחרונות, אך היא תלויה בעצמה ומבינה שהיא צריכה להפתיע על מנת להעפיל לנוקאאוט.

דקה 57, שער! באיירן עלתה ל-0:1: השער המיוחל הגיע. חילופי מסירות בין לנארט קארל לג’מאל מוסיאלה בתוך הרחבה, הסתיימו בבעיטה נהדרת של האחרון היישר לרשת.

שחקני באיירן מינכן בטירוף (IMAGO)

דקה 77, שער! פ.ס.וו איינדהובן השוותה ל-1:1: איסמעיל סייברי קיבל כדור, התקדם ושחרר בעיטה עוצמתית לחיבורים.

שחקני פ.ס.וו איינדהובן חוגגים (IMAGO)

דקה 84, שער! באיירן מינכן עלתה ל-1:2: כדור ארוך של אורביג הגיע עד לדיאס, שהעביר רוחב לקיין, שבעט בנגיעה לרשת.

ליברפול – קרבאח 0:6

לעומת הליגה האנגלית, באירופה הולך למייטי רדס קצת יותר בקלות כשערב המחזור הם נמצאים במקום הרביעי, עם סיכוי ממשי להעפיל ישירות לשלב שמינית הגמר אך נורות האזהרה שמלוות אותם מפתיחת העונה דולקות גם הפעם. הסיבה לכך טמונה ביריבה, שנחשבת להפתעה הכי גדולה של שלב הליגה כשהצליחה להשיג 10 נקודות וחולמת להיות הקבוצה האזרית הראשונה שמצליחה להשתחל לשלב נוקאאוט בליגת האלופות.

דקה 15, שער! ליברפול עלתה ל-0:1: אחרי כדור קרן, מק אליסטר הגיע לנגיחה ונגח לרשת.

אלכסיס מק אליסטר נוגח לרשת (רויטרס)

אלכסיס מק אליסטר חוגג (רויטרס)

דקה 21, שער! ליברפול עלתה ל-0:2: אקיטיקה עם פעולה אישית נהדרת, מסר לפלוריאן וירץ, שהתקדם באין מפריע ובעט לרשת.

שחקני ליברפול מאושרים (IMAGO)

דקה 50, שער! ליברפול עלתה ל-0:3: השער היפה של המשחק. ליברפול קיבלה בעיטה חופשית, סובוסלאי נגע בכדור, סלאח שחרר בעיטה עם רגל שמאל היישר לחיבורים.

שחקני ליברפול חוגגים (רויטרס)

דקה 56, שער! ליברפול עלתה ל-0:4: זו כבר תבוסה. כדור ארוך של ואן דייק הגיע עד לאקיטיקה, שעבר שני שחקנים, פרץ עד לרחבה ובאחד על אחד לא התבלבל וכבש.

שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

דקה 61, שער! ליברפול עלתה ל-0:5: האדומים לא עוצרים. מק אליסטר קיבל כדור ברחבה אחרי טעות של הבלם ובקלות כבש

דקה 90, שער! ליברפול עלתה ל-0:6: האדומים לא מרחמים. ואן דייק מסר לקייזה, שלא התבלבל וכבש.

איינטרכט פרנקפורט – טוטנהאם 2:0

לנשרים לא נותר על מה להתחרות, כשהם סיימו את העונה האירופית שלהם מוקדם מהצפוי ונמצאים בצניחה כוללת בכלל המפעלים, במה שהוביל גם לפיטורי המאמן דינו טופמולר. מנגד, בשונה ממצבם הקשה בפרמייר ליג, התרנגולים עומדים זקוף בליגת האלופות כשהם במקום החמישי ותלויים בעצמם בכל הנוגע להבטחת המקום בשמינית הגמר.

דקה 46, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: הגבהה מצד ימין הגיעה עד לצד השני, רומרו נגח לעבר הרחבה וקולו מואני דחק לרשת.

שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)

דקה 77, שער! טוטנהם עלתה ל-0:2: טעות בהגנת פרנקפורט, הכדור הגיע לדומיניק סולנקה שהתקדם לרחבה ובעט לפינה.