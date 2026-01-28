יום חמישי, 29.01.2026 שעה 00:49
ספורט אחר  >> טניס

"האיגוד שם המון לחץ שנארח את הדייויס בארץ"

יוני ארליך ל"שיחת היום" לקראת המשחק נגד ליטא בישראל: "כרגע למרות הבלגן לא פנו אלינו. הנבחרת יכולה להתמודד". וגם: ג'וקוביץ', סינר ואלקראס

יוני ארליך (קרדיט: עפרה פרידמן, איגוד הטניס)
יוני ארליך (קרדיט: עפרה פרידמן, איגוד הטניס)

אליפות אוסטרליה בטניס מתקיימת בימים אלה וכבר הגיעה לשלבי ההכרעה – מעמד חצי הגמר. ובינתיים כאן בישראל, מחכים בקוצר רוח לנבחרת הדייויס שאמורה לחזור לארח כאן בארץ את המשחק נגד ליטא שנקבע לחודש פברואר. הטניסאי הישראלי, יוני ארליך, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על התחרויות.

מה שלומך?
"אני בסדר. נכנסנו להרבה טניס. גם באוסטרליה, גם המחנות פה לקראת הדייויס שיהיה בארץ בעזרת השם אחרי שנתיים".

אני סקפטי שיהיה משחק.
"אני גם הייתי, אבל זה נמתח ונמתח אז לך תדע".

נבחרת ישראל- צילום איגוד הטניס (איגוד הטניס)נבחרת ישראל- צילום איגוד הטניס (איגוד הטניס)

מתי הם אמורים להגיע לארץ?
"בשבת או בראשון. אם זה היה קורה לפני שבועיים אז היינו יכולים לשחק אפילו בחו"ל, אולי אצלם".

כמה האיגוד העולמי פונה אליכם בשאלות?
"אנחנו לא בדיאלוג איתם עכשיו, האיגוד שלנו שם המון לחץ שזה כן יקרה בארץ, בעיקר אבי היו"ר. הסכימו להעביר את זה לארץ. מאז היה שקט ובשבועיים האחרונים עם כל הבלגן, אבל מכמה שאני יודע לא פנו אלינו כרגע. כרגע, כל עוד השקט נמשך אז השקט נמשך".

איך ליטא?
"יש לה היסטוריה נחמדה מאוד. יש להם שני שחקנים צעירים וטובים, אני בטוח שנשמע עליהם בשנים הקרובות. אין לה עומק, אבל אלה שניים שנשמע עליהם".

יוני ארליך (רדאד גיוני ארליך (רדאד ג'בארה)

זו יריבה שאנחנו יכולים להתמודד איתה?
"אנחנו יכולים להתמודד, בטח כשאנחנו בארץ ותהיה תמיכה. כולנו מחכים לזה. אני חושב שהשחקנים שלנו באמת יתעלו ויקבלו את האנרגיה הזו".

מי הנבחרת שלנו?
"עמית ולס ואוראל קמחי, שני החבר'ה שהגיעו לגמר אליפות ישראל, יש את אופק שימנוב ודניאל צוקרמן".

צוקרמן מגיע לבד או עם אבא שלו?
"עם כל החמולה שלו".

דניאל צוקרמן (איגוד הטניס)דניאל צוקרמן (איגוד הטניס)

“ג’וקוביץ’ הוא הסיפור, חושב שאלקראס וסינר ייפגשו בגמר”

איך אתה רואה את אליפות אוסטרליה עד עכשיו?
"לא היו המון הפתעות, אני חושב שג'וקוביץ' הוא הסיפור, איך הוא שורד, בעיקר היום. החצאים טובים מאוד, גם אלקראס נגד זברב וגם סינר נגד ג'וקוביץ'".

מה אתה חושב שיהיה הגמר?
"אני חושב שזה המובן מאליו, אלקראס וסינר הם 2-3 דרגות מעל אחרים".

ג'וקוביץ' לא נגמר. הוא לא יכול לעשות מאמץ, להפתיע ולעלות?
"אם תגיד אחוזים, הייתי אומר ש-20 אחוז שזה יקרה. הוא רוצה להגיע לתואר ה-25 למרות שכולם כולל הוא די סקפטיים לגביו, אבל מי יודע?".

מי יזכה?
"אלקראס נראה ממש טוב, וזו בשורה טובה בשבילו. הוא די סולידי וברמה מאוד גבוהה וסינר גם מן הסתם. הייתי שם 51% על אלקראס, 49% על סינר. זה משחק של 50-50".

