"כתב האישום נגד טבריה? עיתוי גרוע לכל הליגה"

תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, הגיש אתמול (שלישי) כתב אישום חמור ביותר נגד עירוני טבריה, ובו האשמות קשות על חוזים כפולים, זיוף מסמכים ותשלומים שלא כדין נגד בעלי הקבוצה, בעלי תפקידים ומספר שחקנים. עו”ד אוהד כהן עלה לדבר על הפרשה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את כתב האישום?

”אני ניזון גם מהתקשורת. ראיתי גם את הכותרות. 30 נקודות זה ממש עונש חמור, זה למעשה יכריע גם את גורל העונה לקבוצה”.

זה יכול להימשך גם לעונה הבאה אם טבריה תמשוך את כל הדיונים?

”זה לא עניין של למשוך. אם יש אישומים והם ירצו להגיד את יומם בבית הדין, אז הם יבקשו לנהל הליך מסודר כמו שצריך. קראתי את כתב האישום, יש פה כמויות של הסכמים לכאורה שהם לא תקינים. אני לא יודע אם צורף לכתב האישום חוות דעת של רואה חשבון מטעם ההתאחדות, כי הטענות שנעשו פה דברים חמורים. צריך לתת את הדין ולראות שדברים קרו. גורם בהתאחדות אמר שזו רק על שנה אחת ובכתב האישום מדובר על ארבע עונות, אז איפה הגוף המבקר במשך ארבע שנים?”.

עו״ד אוהד כהן (יח"צ)

כשאני מדבר עם אנשים סביב טבריה, הם אומרים שהם הפקידו את הבטוחות בבקרה כולל החוזים שטוענים שהם לא בסדר.

”כשמגיעים אליי שחקנים, אני מבקש עותק מההסכמים כדי להכין כתב תביעה, אז אני רואה את ההסכם של ההתאחדות ואז מצרפים לו את הנספח. הרבה פעמים דברים שכתובים בנספח, זה ההסכם המהותי, אז התאריכים רשומים בצורה לא ברורה וככה גם המספרים. הבקרה יכולה לבקש דו”ח רבעון”.

אני יודע שדרשו ממנה הפרשות של כל רבעון.

”אם יש הפרשים בסכומים, אפשר לעשות את הבדיקות”.

מתייחסים לעונש של 30 הנקודות כמשהו מאוד חמור, אבל במקומות אחרים, על אי סדרים כספיים, כמו באיטליה לדוגמה, אתה אוטומטית מורד לליגה הראשונה שלא מקצוענית, אז פה זה מקל.

”באיטליה היו את המקרים עם יובנטוס שהורידו ואפילו סגרו חלק מהקבוצות, אבל שם זה היה בפגרה וזה נסגר מאוד מהר. פה העיתוי מאוד גרוע לכל הליגה. זה מוריד את המוטיבציה לשחקנים של טבריה שיש עננה מעליהם, אם הם ירצו לנהל הליך תקין אז זה לא ייגמר בחודש, זה יימשך”.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

“המלצה לשחקנים? מהניסיון שלי, עדיף שכל אחד ייקח עורך דין פרטי”

היית ממליץ לשחקנים לקחת עורך דין פרטי?

”מהניסיון שלי עדיף שכל אחד מהאינטרסים שלו ייקח עורך דין פרטי כי יש אינטרסים שמתנגשים, וראינו מה קרה שנה שעברה עם הפרשה של ליגה א', וראינו שרוב הנאשמים שקיבלו זיכוי, נסגרו תחת הסדרי טיעון”.

השחקנים שעומדים לדין בטענה שידעו על הכפל שבו לא כל דבר מופקד.

”בתוך הנספח אמורים להיות הסכומים. יכול להיות שיש שחקנים שהסתמכו על הטיוטה שהם עשו בטרום העונה”.

השחקנים אומרים שזה לא התפקיד שלהם לבדוק שזה מופקד בבקרה.

”נכון, אבל לפחות שיבדקו על מה הם חתמו”.

אלי בלילתי (חג'אג' רחאל)

היה מקרה דומה עם קריית ים בעונה הקודמת.

”היה קול תרועה עם קריית ים, ובסוף זה נגמר בהסדר טיעון”.

קריית ים זה נושא שונה כי זה עבר לטיפול המשטרה.

”כשחלק מהאישומים שהיו על עבירות תקנון, והיו ראיות, ועשו דברים, שלא יהיו שוב מצבים כאלו. יכול להיות שבגלל שמגיעים לפשרות”.

אתה חושב שלא צריך להגיע לפשרות?

”נכון, אנחנו יודעים את הפרוצדורה”.

אם היו יודעים היו שמים עוד עשרות חוקרים, אני יודע ששינו זוארץ הוציא עוד מיליונים. עוד מעט תקום היחידה למכירת משחקים. בסוף אלו עבירות תקנון, אבל האם אין בדברים שבוצעו נימה פלילית?

”זה לא יכול להיות שזה יהיה ככה. זה צריך להיות יותר מסודר, שיתנו יותר משאבים וחוקרים. יש מספיק הכנסות להתאחדות וצריך להקצות”.

אתה טועה לגבי ההתאחדות לכדורגל. מאז השבעה באוקטובר, אין משחקי נבחרת בארץ, הספונסרים יורדים וההוצאות גדלו. אלה עשרות מיליוני שקלים מהתקציב.

”אף אחד לא רוצה, אבל עדיין. זה לא יכול לבוא על חשבון ניהול הליך כמו שצריך. רק לפני שבועיים ביקשתי על שם שני שחקנים ששנה שלמה מושעים ולא היה כלום. החזירו אותם לשחק והם מחכים לדיון שעדיין לא נקבע”.

שינו זוארץ (שחר גרוס)

למה מחכים? למשיח?

”יכול להיות שיש חוסר”.

אני יודע להגיד לך שהתובע טובע. יש לו טבריה, קריית ים, כדורגל נשים, יש תקנון חדש של הגזענות. כדי להוריד מכל הדברים, חוץ מלהביא עוד תובע, התובע יחלק קנסות קבועים כדי להקל עליו.

”אבל אז זה יעשה עוד עבודה כי אנשים יגישו ערעורים, אבל זה מחזק את הנקודה שלי שצריך לחזק את חלוקת המשאבים. האלימות רק גוברת וההתאחדות לא יכולה רק לרצות את פיפ”א”.

כל דבר שמרימים בו את הנייר מוצאים בו שחיתות.

”צריך לנקות את הכל”.

איך אתה חושב שהסיפור יסתיים עם טבריה?

”יש להם עורך דין מצוין. אין לי היכרות אישית עם בעלי טבריה, אבל במבחן התוצאה הם הגיעו לליגת העל ויש אצטדיון חדש. אחד העונשים זה להרחיק את אחד מיושבי הראש, אז זה גם יפגע בקבוצה”.

מימין, מיקי ביתן (עירוני טבריה)

שותפו של מיקי ביתן, אריה קלמנזון, לא מופיע בכתב האישום כי הוא לא כתוב כבעלים.

”גם רשם העמותות, מס הכנסה יכולים להיכנס לזה. אין מה לעשות זה מביא איתו הרבה חשיפה, אבל מהניסיון שלי הרבה דברים מתפקששים והמהר מהר הזה מביא בעוכרם של ההתאחדות”.

פה עשו חקירה סמויה ורק אחרי שהביאו שחקנים לחקירה היא הפכה לגלויה.

“אם טבריה תעמוד על כך, הם יבקשו לזמן את אותם אנשים לעדויות לראות מה הם אמרו ואיך הם אמרו”.