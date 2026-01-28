ענקית הספורט אנטה רוכשת את השליטה בפומה

עסקת ענק מטלטלת את שוק אופנת הספורט העולמי. ענקית הספורט הסינית, אנטה ספורט (Anta Sports), ביצעה מהלך אסטרטגי דרמטי ורכשה נתח של 29.06% ממותג הספורט הגרמני הוותיק פומה (Puma). המהלך הופך את הקונצרן הסיני לבעל המניות הגדול ביותר בחברה הגרמנית, ומסמן שלב חדש במאבק הכוחות הגלובלי מול נייקי ואדידס.

על פי הדיווחים בכלי התקשורת הכלכליים המובילים בעולם, העסקה נחתמה מול חברת ההשקעות 'ארטמיס' (Artémis) של משפחת המיליארדרים הצרפתית פינו (Pinault), הבעלים לשעבר שהחזיקו בשליטה במותג מאז 2018.

המספרים שמאחורי העסקה: פרמיה של 62%

הנתונים הפיננסיים שנחשפו עם ההודעה לבורסה בהונג קונג מלמדים עד כמה אנטה הייתה נחושה לשים את ידה על המותג הגרמני המקרטע. היקף העסקה עומד על כ-1.5 מיליארד אירו (כ-1.8 מיליארד דולר), כאשר אנטה תשלם סכום של 35 אירו למניה.

מדובר במספר מדהים מבחינה עסקית: מחיר הסגירה של מניית פומה ביום שני עמד על 21.63 אירו בלבד. המשמעות היא שאנטה הסכימה לשלם פרמיה של כ-62% מעל מחיר השוק, הבעת אמון אדירה בפוטנציאל של פומה, או לחלופין, ניצול הזדמנות להשתלט על מותג-על במחיר שעדיין נחשב "מציאה" ביחס לשיאיו הקודמים.

בעקבות הדיווח, מניית פומה הגיבה בזינוק חד של כ-17% בבורסה בפרנקפורט, בעוד המשקיעים מריחים את השינוי הניהולי הצפוי.

"אנטה", האימפריה הסינית שרוצה את העולם

עבור הקהל הישראלי השם "אנטה" אולי מוכר פחות, אך מדובר במפלצת ספורט שכבר מזמן חרגה מגבולות סין. החברה מחזיקה בבעלותה את הזכויות למותג Fila בסין, ובשנת 2019 ביצעה רכישת ענק נוספת כשקנתה את קבוצת Amer Sports (המחזיקה במותגים כמו Salomon, Wilson ו-Arc'teryx).

יו"ר אנטה, דינג שיזונג (Ding Shizhong), הצהיר: "פומה היא מותג אייקוני עם מורשת עצומה. הרכישה היא צעד ענק באסטרטגיית הגלובליזציה שלנו". למרות שאנטה הצהירה כי בשלב זה "אין בכוונתה להגיש הצעת רכש מלאה לכל החברה", היא הבהירה כי תדרוש מושבים בדירקטוריון הפיקוח של פומה ותהיה מעורבת בקבלת ההחלטות.

גלגל הצלה לחתול הגרמני?

העסקה מגיעה בתזמון קריטי עבור פומה. המותג הגרמני מהרצוגנאורך חווה תקופה קשה, עם ירידה של כ-10% במכירות ברבעון האחרון וקיצוצים בכוח האדם באוקטובר האחרון. פומה התקשתה לשמור על קצב הצמיחה מול המתחרות החדשות בשוק כמו On Running ו-Hoka ואיבדה גובה בשווקים המערביים.

הכניסה של אנטה עשויה להיות "גיים צ'יינג'ר" עבור פומה בשוק הסיני הענק. אנטה מחזיקה ברשת הפצה מפלצתית בסין ובידע שיווקי מקומי שיכול להזניק את המכירות של פומה במזרח אסיה מנוע צמיחה שהגרמנים נואשים לו.

המשמעות האמיתית של המהלך

זוהי לא עוד עסקת מניות רגילה. המעבר של פומה, סמל של הספורט האירופי והגרמני, לשליטה אפקטיבית של ענקית סינית (גם אם מדובר כרגע ב-29%), מסמל את שינוי יחסי הכוחות הכלכליים בספורט העולמי.

1. קונסולידציה: השוק הולך ונהיה ריכוזי. אנטה בונה פורטפוליו שמזכיר את קבוצות היוקרה כמו LVM, אך בעולם הספורט. שילוב של סלומון, ארקטריקס, פילה (בסין) ועכשיו פומה, יוצר כוח קנייה וייצור אדיר.

2. העתיד: אנליסטים מעריכים כי למרות ההצהרות המרגיעות, זהו הצעד הראשון בדרך להשתלטות מלאה בעתיד, בדומה למה שקרה עם Amer Sports.

3. הזווית הספורטיבית: עם הגב הכלכלי של הסינים, פומה עשויה לחזור להיות אגרסיבית יותר בחתימה על חוזי חסות מול קבוצות כדורגל וכוכבי NBA, זירה שבה היא נחלשה לאחרונה.

מנכ"ל פומה, ארן פרוינדט, יצטרך כעת לנווט ספינה גרמנית מסורתית תחת השפעה סינית גוברת, במהלך שיבחן את היכולת של המותג לשמור על ה-DNA שלו תוך כדי שהוא נהנה מהכיסים העמוקים של המזרח.