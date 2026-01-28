הפועל ירושלים ממשיכה לשייט לעבר ליגת העל

המחזור ה-16 בליגה הלאומית לנוער במחוז דרום מאחורינו. כלל המשחקים, שפתחו את הסיבוב השני בליגה השנייה בטיבה בגיל נוער הסתיימו. המוליכה הפועל ירושלים, גברה 0:4 על מכבי יבנה מהמקום האחרון. השנייה בטבלה, הפועל הוד השרון, איבדה שתי נקודות לאחר 1:1 מול הפועל רמת גן. בתוך כך, מ.ס כפר קאסם נשארה מתחת לקו האדום, לאחר 1:1 עם הכח רמת גן.

הפועל ירושלים – מכבי יבנה 0:4

פערי הרמות היו ניכרים במגרש הסינתטי באבו גוש. המוליכה לא התקשתה כלל מול האחרונה בטבלה. חניכיו של אמיר סופר בפער של 10 נקודות מהמקום השני. לאחר שבע דקות משחק, יוסף דיאב קבע 0:1 למקומיים, שער יתרון שנשאר עד תום המחצית הראשונה. בחצי השני, מאור בן שמעון (צמד) וישראל דאפה (פנדל) הוסיפו לחגיגה. יבנה בבעיה קשה בתחתית.

הפועל הוד השרון – הפועל רמת גן 1:1

תוצאת תיקו שכל כולה מתנה למוליכה. אם לא די בפער של 10 נקודות מהמקום הראשון לשני, רמת גן מהמקום השלישי רחוקה 14 נקודות מהפועל ירושלים. אין ספק שיהיה קשה מאוד לסגור את הפער מהמוליכה, שנראית במצב מצוין. מוסא יאיו קבע 0:1 להוד השרון, נועם אמיר השווה לרמת גן בדקה ה-83 להתמודדות.

בית'ר נורדיה ירושלים (איתי דהן)

מכבי יפו – הפועל כפר שלם 1:1

שער ליגה ראשון העונה לחי פרץ, שחקנה של הפועל כפר שלם, בדקה ה-91 להתמודדות קבע כי הכתומים מדרום תל אביב לא מפסידים בדרבי הקטן של תל אביב-יפו. פרץ בעונתו השנייה בכפר שלם, כשלרשותו צמד שערים (מהעונה), האחד בליגה ואחד נוסף במסגרת הגביע. למקומיים הבקיע אמיר שנפלד בדקה ה-19. כפר שלם כבר 15 נקודות מהמקום הראשון. יפו במקום ה-10.

סקציה נס ציונה – שמשון תל אביב 2:2

תוצאת תיקו ראשונה העונה לסקציה נס ציונה במשחקי הבית שלה. נוכח התוצאה, הפער בין השתיים נותר על שתי נקודות בלבד. שמשון במקום השישי בטבלה בעוד נס ציונה במקום התשיעי. לאחר שתי דקות, שמשון עלתה ליתרון של 0:1 משער של יובל לוטן, אלון מונקר ובן מחלוף הפכו התוצאה עם 1:2. במחצית השנייה עמית נמני, בנו של אבי שחקן העבר, קבע 2:2 דרמטי.

מ.ס כפר קאסם – הכח מכבי עמידר רמת גן 1:1

שתיים משלוש קבוצות הליגה שהבקיעו הכי מעט שערים לעת עתה נפרדו להן בתוצאת תיקו, כאשר מ.ס כפר קאסם נשארת לה מתחת לקו האדום עם 12 נקודות, נקודה אחת פחות ממכבי באר שבע שהפסידה לנורדיה ירושלים. בדקה ה-59 להתמודדות סאלח אזברגה קבע 0:1 למקומיים. בדקה ה-76 עלה מהספסל אור אלבוגן ובדקה ה-82 קבע השחקן המחליף את תוצאת המשחק – 1:1.

שחקני הפועל מרמורק חוגגים (עמית ששה סעדיה)

מכבי באר שבע – בית"ר נורדיה ירושלים 4:0

עד לפני ההתמודדות הזו, ממוצע השערים לפי משחק, של בית"ר נורדיה ירושלים, עמד על 0.78 שערים בלבד. באר שבע פשוט לא הגיעה למשחק, הקבוצה של ניסן עידן נראתה לא טוב ואם לא די בזאת השוער, רז כלפון, קיבל אדום בדקה ה-58. לבית"ר נורדיה, המתרחקת במעט מהתחתית, הבקיעו שאול סלזנוב (צמד), רוי מזרחי ואריאל בסקין.

הפועל הרצליה – הפועל מרמורק 2:0

הרצליה, בדומה לנועלת הטבלה מכבי יבנה, ספגה הכי הרבה שערים בליגה עם 33 במספר. מרמורק לעומת זאת, חזרה לעצמה והשיגה ניצחון ליגה שישי כשעלתה למקום החמישי בטבלה. זהו ניצחן בכורה לעידן בן יוסף על הקווים בנוער. ליאב כהן ורוי אהרן קבעו את תוצאת המשחק. דניאל רבי, שחקן הרצליה, ראה כרטיס אדום.

גדנ"ע תל אביב יהודה הייתה הקבוצה החופשית במסגרת מחזור זה.