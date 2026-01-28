יום רביעי, 28.01.2026 שעה 12:02
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער דרום
לוח תוצאות

הפועל ירושלים ממשיכה לשייט לעבר ליגת העל

פתיחת סיבוב שני בליגה הלאומית לנוער דרום: שחקניו של אמיר סופר ניצחו 0:4 את יבנה האחרונה, ופתחו פער של 10 נק' מהוד השרון שסיימה בתיקו נגד ר"ג

|
נוער הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)
נוער הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

המחזור ה-16 בליגה הלאומית לנוער במחוז דרום מאחורינו. כלל המשחקים, שפתחו את הסיבוב השני בליגה השנייה בטיבה בגיל נוער הסתיימו. המוליכה הפועל ירושלים, גברה 0:4 על מכבי יבנה מהמקום האחרון. השנייה בטבלה, הפועל הוד השרון, איבדה שתי נקודות לאחר 1:1 מול הפועל רמת גן. בתוך כך, מ.ס כפר קאסם נשארה מתחת לקו האדום, לאחר 1:1 עם הכח רמת גן.

הפועל ירושלים – מכבי יבנה 0:4

פערי הרמות היו ניכרים במגרש הסינתטי באבו גוש. המוליכה לא התקשתה כלל מול האחרונה בטבלה. חניכיו של אמיר סופר בפער של 10 נקודות מהמקום השני. לאחר שבע דקות משחק, יוסף דיאב קבע 0:1 למקומיים, שער יתרון שנשאר עד תום המחצית הראשונה. בחצי השני, מאור בן שמעון (צמד) וישראל דאפה (פנדל) הוסיפו לחגיגה. יבנה בבעיה קשה בתחתית.

הפועל הוד השרון – הפועל רמת גן 1:1

תוצאת תיקו שכל כולה מתנה למוליכה. אם לא די בפער של 10 נקודות מהמקום הראשון לשני, רמת גן מהמקום השלישי רחוקה 14 נקודות מהפועל ירושלים. אין ספק שיהיה קשה מאוד לסגור את הפער מהמוליכה, שנראית במצב מצוין. מוסא יאיו קבע 0:1 להוד השרון, נועם אמיר השווה לרמת גן בדקה ה-83 להתמודדות.

ביתבית'ר נורדיה ירושלים (איתי דהן)

מכבי יפו – הפועל כפר שלם 1:1

שער ליגה ראשון העונה לחי פרץ, שחקנה של הפועל כפר שלם, בדקה ה-91 להתמודדות קבע כי הכתומים מדרום תל אביב לא מפסידים בדרבי הקטן של תל אביב-יפו. פרץ בעונתו השנייה בכפר שלם, כשלרשותו צמד שערים (מהעונה), האחד בליגה ואחד נוסף במסגרת הגביע. למקומיים הבקיע אמיר שנפלד בדקה ה-19. כפר שלם כבר 15 נקודות מהמקום הראשון. יפו במקום ה-10.

סקציה נס ציונה – שמשון תל אביב 2:2

תוצאת תיקו ראשונה העונה לסקציה נס ציונה במשחקי הבית שלה. נוכח התוצאה, הפער בין השתיים נותר על שתי נקודות בלבד. שמשון במקום השישי בטבלה בעוד נס ציונה במקום התשיעי. לאחר שתי דקות, שמשון עלתה ליתרון של 0:1 משער של יובל לוטן, אלון מונקר ובן מחלוף הפכו התוצאה עם 1:2. במחצית השנייה עמית נמני, בנו של אבי שחקן העבר, קבע 2:2 דרמטי.

מ.ס כפר קאסם – הכח מכבי עמידר רמת גן 1:1

שתיים משלוש קבוצות הליגה שהבקיעו הכי מעט שערים לעת עתה נפרדו להן בתוצאת תיקו, כאשר מ.ס כפר קאסם נשארת לה מתחת לקו האדום עם 12 נקודות, נקודה אחת פחות ממכבי באר שבע שהפסידה לנורדיה ירושלים. בדקה ה-59 להתמודדות סאלח אזברגה קבע 0:1 למקומיים. בדקה ה-76 עלה מהספסל אור אלבוגן ובדקה ה-82 קבע השחקן המחליף את תוצאת המשחק – 1:1.

שחקני הפועל מרמורק חוגגים (עמית ששה סעדיה)שחקני הפועל מרמורק חוגגים (עמית ששה סעדיה)

מכבי באר שבע – בית"ר נורדיה ירושלים 4:0

עד לפני ההתמודדות הזו, ממוצע השערים לפי משחק, של בית"ר נורדיה ירושלים, עמד על 0.78 שערים בלבד. באר שבע פשוט לא הגיעה למשחק, הקבוצה של ניסן עידן נראתה לא טוב ואם לא די בזאת השוער, רז כלפון, קיבל אדום בדקה ה-58. לבית"ר נורדיה, המתרחקת במעט מהתחתית, הבקיעו שאול סלזנוב (צמד), רוי מזרחי ואריאל בסקין.

הפועל הרצליה – הפועל מרמורק 2:0

הרצליה, בדומה לנועלת הטבלה מכבי יבנה, ספגה הכי הרבה שערים בליגה עם 33 במספר. מרמורק לעומת זאת, חזרה לעצמה והשיגה ניצחון ליגה שישי כשעלתה למקום החמישי בטבלה. זהו ניצחן בכורה לעידן בן יוסף על הקווים בנוער. ליאב כהן ורוי אהרן קבעו את תוצאת המשחק. דניאל רבי, שחקן הרצליה, ראה כרטיס אדום.

גדנ"ע תל אביב יהודה הייתה הקבוצה החופשית במסגרת מחזור זה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */