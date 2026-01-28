הפועל חיפה תדרוש את אלמוג ותורג'מן על איסט

הפועל חיפה מודעת לכך שככל הנראה לא יהיה מנוס מלשחרר את החלוץ כבר בחלון העברות הנוכחי בינואר להפועל באר שבע, שכבר נמצאת עם השחקן במשא ומתן לקראת העונה הבאה. החיפאים צפויים ללכת על מהלך לפיו תמורת איסט יגיעו שני חלוצי הדרומיים, אלון תורג'מן ואילון אלמוג.

גורם בכיר בהפועל חיפה הבהיר את נושא איסט ואמר: "בתקופה האחרונה התנהל מו”מ אינטנסיבי בין המועדון לאיסט להאריך את ההסכם. במקביל ב"ש נכנסה לתמונה והציעה הצעה יותר מכפולה שמעורכת בקירוב ל-400 אלף דולר, נאלצנו לצאת מהמשחק כי אין לנו את היכולת לעמוד בסכומים האלה".

אותו גורם המשיך: "לעניין העונה הנוכחית, גם אם ג'בון יעזוב לב"ש בינואר המטרה לא תהיה להרוויח כסף היות ותקציב שכר השחקנים נפרץ ב 2 מיליון שקלים, שממומנים עי יואב כץ ולכן אם תתבצע בינואר ההעברה לב"ש, זה יהיה בכפוף לטרייד שכולל שחקנים שראויים ויכולים למלא את החלל".

ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

העונה של הפועל חיפה

מצבם של האדומים מהכרמל לא טוב בלשון המעטה, כשהם ניצבים במקום ה-12 בליגת העל עם 19 נקודות ומאזן של חמישה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ו-11 הפסדים כולל 1:0 לבני ריינה במשחק האחרון.

אותו הפסד לריינה הביא לפיטוריו של גל אראל, ולהחלפתו בחיים סילבס שחזר לקדנציה שנייה בהפועל חיפה. במחזור הבא לסילבס ושחקניו מצפה משוכה קשה ביותר בדמות מוליכת הליגה בית”ר ירושלים.