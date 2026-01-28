יום רביעי, 28.01.2026 שעה 15:34
 ליגה א צפון 
4112-3517מכבי אחי נצרת1
3420-3817מ.ס. טירה2
3217-2717מכבי נווה שאנן3
3116-2617הפועל כרמיאל4
3013-2417מכבי אתא ביאליק5
2723-2817הפועל ב.א.גרבייה6
2424-2117בני מוסמוס7
2221-2017הפועל בית שאן8
2118-1917הפועל מגדל-העמק9
2132-2217עירוני נשר10
1824-1617צעירי אום אל פאחם11
1727-2517הפועל עראבה12
1537-2017צעירי טמרה13
1430-1917הפועל טירת הכרמל14
1032-1117מכבי נוג'ידאת15
229-2017הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4514-4317מכבי קרית גת1
3119-2217מ.ס. דימונה2
2721-3017מ.כ. ירושלים3
2718-2617מ.כ. צעירי טירה4
2621-3017מכבי יבנה5
2425-2217מכבי קרית מלאכי6
2429-2417בית"ר יבנה7
2326-3017מכבי עירוני אשדוד8
2321-2017שמשון תל אביב9
2222-2217מ.כ. כפ"ס10
2028-2017הפועל הרצליה11
1928-2917מ.כ. חולון ירמיהו 12
1916-1417הפועל אזור13
1733-1617הפועל ניר רמה"ש14
1530-1317הפועל מרמורק15
1427-2117בית"ר נורדיה ירושלים16

הפועל בית שאן תשלם לרומי דוידוב 111,150 ש"ח

הבורר קבע כי הקבוצה מליגה א' צפון תיאלץ לפצות בסכום גבוה את השחקן ששיחק במדיה בעונת 2023/24. בנוסף לכך היא תישא גם בשכר הטרחה של עו"ד התובע

|
בית הדין (אסי ממן)
בית הדין (אסי ממן)

אחרי למעלה משנה וחצי של המתנה, שחקן העבר רומי דוידוב (27), קיבל לידיו את פסק הבוררות מול קבוצתו לשעבר, הפועל בית שאן. בסוף פסוק, קבע הבורר, עו"ד חגי אשלגי, כי רומי יקבל מהקבוצה מליגה א' צפון סכום כולל של 111,150 אלף שקלים שהם 56.15% מסך התביעה שפורסמה באמצע חודש יולי 2024 ב-ONE.

את דוידוב ייצג בתיק עו"ד אוהד כהן, שצפוי לקבל מהפועל בית שאן שכ"ט עו"ד והוצאותיו בדבר השחקן שייצג, בסכום כולל של 10,000 אלף שקלים בתוספת מע"מ. בין התשלומים שנקבעו ישולמו שכרו מאוקטובר 2023 ועד ינואר 2024, תשלום שתי משכורות בגין שחרור מוקדם, מענק עלייה ושכרו שנגרע ממנו, בגין אי-קיום התחייבות ל-24/25.

בסעיף 10.8 בפסק הבורר נכתב "חיוב נוסף, מותלה – הקבוצה הנתבעת מחויבת בזאת בחיוב מותלה, בתשלום סכום נוסף בסך 15,000 ש"ח לשחקן. ככל שלא תעביר לשחקן את תלושי שכרו בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק בוררות זה. אם הקבוצה תעביר לשחקן את תלושי שכרו כפי שנקבע לעיל, תהיה הקבוצה פטורה מחיובה הנ"ל ברכיב אחרון זה".

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

הפועל בית שאן לא העבירו לרומי דוידוב את תלושי שכרו ועל כן, בנוסף ל-96,150 אלף השקלים שנקבע כי תשלם לו הקבוצה, התווספו 15,000 אלף שקלים. ביחד ישנו סכום כולל של 111,150 אלף שקלים אותם תצטרף הקבוצה מליגה א' להעביר לשחקן העבר שלה, בעונת המשחקים 2023/24.

יש לציין כי ב-04/09/2024 הגישה הקבוצה כתב הגנה, מטעם ב"כ, עו"ד יהב ארגמן. הקבוצה גם יוצגה בידי עו"ד ארגמן בדיון מקדמי שנערך ב-03/11/2024. הנתבעת לא טרחה להגיש ראיות ואף תצהיר לא התקבל מטעמה. ב-10/03/2025, לדיון ההוכחות, לא הגיע מי מטעם הפועל בית שאן או ב"כ, עו"ד ארגמן. בנסיבות המתוארות, הבורר בחן את התביעה ואישר את טענות התובע.

