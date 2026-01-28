הפועל בית שאן תשלם לרומי דוידוב 111,150 ש"ח

אחרי למעלה משנה וחצי של המתנה, שחקן העבר רומי דוידוב (27), קיבל לידיו את פסק הבוררות מול קבוצתו לשעבר, הפועל בית שאן. בסוף פסוק, קבע הבורר, עו"ד חגי אשלגי, כי רומי יקבל מהקבוצה מליגה א' צפון סכום כולל של 111,150 אלף שקלים שהם 56.15% מסך התביעה שפורסמה באמצע חודש יולי 2024 ב-ONE.

את דוידוב ייצג בתיק עו"ד אוהד כהן, שצפוי לקבל מהפועל בית שאן שכ"ט עו"ד והוצאותיו בדבר השחקן שייצג, בסכום כולל של 10,000 אלף שקלים בתוספת מע"מ. בין התשלומים שנקבעו ישולמו שכרו מאוקטובר 2023 ועד ינואר 2024, תשלום שתי משכורות בגין שחרור מוקדם, מענק עלייה ושכרו שנגרע ממנו, בגין אי-קיום התחייבות ל-24/25.

בסעיף 10.8 בפסק הבורר נכתב "חיוב נוסף, מותלה – הקבוצה הנתבעת מחויבת בזאת בחיוב מותלה, בתשלום סכום נוסף בסך 15,000 ש"ח לשחקן. ככל שלא תעביר לשחקן את תלושי שכרו בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק בוררות זה. אם הקבוצה תעביר לשחקן את תלושי שכרו כפי שנקבע לעיל, תהיה הקבוצה פטורה מחיובה הנ"ל ברכיב אחרון זה".

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

הפועל בית שאן לא העבירו לרומי דוידוב את תלושי שכרו ועל כן, בנוסף ל-96,150 אלף השקלים שנקבע כי תשלם לו הקבוצה, התווספו 15,000 אלף שקלים. ביחד ישנו סכום כולל של 111,150 אלף שקלים אותם תצטרף הקבוצה מליגה א' להעביר לשחקן העבר שלה, בעונת המשחקים 2023/24.

יש לציין כי ב-04/09/2024 הגישה הקבוצה כתב הגנה, מטעם ב"כ, עו"ד יהב ארגמן. הקבוצה גם יוצגה בידי עו"ד ארגמן בדיון מקדמי שנערך ב-03/11/2024. הנתבעת לא טרחה להגיש ראיות ואף תצהיר לא התקבל מטעמה. ב-10/03/2025, לדיון ההוכחות, לא הגיע מי מטעם הפועל בית שאן או ב"כ, עו"ד ארגמן. בנסיבות המתוארות, הבורר בחן את התביעה ואישר את טענות התובע.