טום בן זקן עבר ניתוח נוסף, צ'יסאלה לא יחתום

טום בן זקן, המגן הימני וקפטן מ.ס אשדוד, עבר בשבוע שעבר ניתוח נוסף בברכו. בן זקן, שעבר בחודש דצמבר האחרון ניתוח לשחזור הרצועה הצולבת, שהה בחופשה פרטית בלונדון, אך במהלך השהות לא הרגיש טוב ונאלץ לעבור ניתוח נוסף באותו אזור.

לקראת הניתוח הוטס בן זקן מאנגליה חזרה לישראל, ועבר ישירות לבית החולים אסף הרופא, שם עבר את הניתוח הנוסף. לא ברור כרגע איך זה ישפיע על חזרתו למגרשים.

במועדון ספורט אשדוד עוקבים מקרוב אחר מצבו של הקפטן ואחד המנהיגים בקבוצה. במועדון מקווים שיוכל לחזור לבריאות איתנה כמה שיותר מהר. לפני הפציעה רשם בן זקן משחקים נהדרים ואף בישל שלושה שערי ליגה בתקופה הטובה של הקבוצה העונה.

שחקן נבחרת זמביה לא יחתום. יעזוב את הארץ?

בינתיים, באשדוד יורדים מצירופו של שחקן נבחרת זמביה ווילסון צ'יסאלה. למרות שנחת בישראל והשתתף במספר אימונים, המשא ומתן עם קבוצתו נפל ובאשדוד קיבלו החלטה לרדת מהשחקן. צ'יסאלה צפוי לעזוב בימים הקרובים את ישראל, אלא אם ימצא קבוצה בליגה הלאומית או בליגת העל.