ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

טום בן זקן עבר ניתוח נוסף, צ'יסאלה לא יחתום

המגן הימני שעבר בחודש האחרון נותח אחרי שקרע את הרצועה הצולבת, לא חש בטוב במהלך חופשה פרטית ונאלץ לשוב לארץ. המשא ומתן עם קשר נבחרת זמביה נפל

|
טום בן זקן (שחר גרוס)
טום בן זקן (שחר גרוס)

טום בן זקן, המגן הימני וקפטן מ.ס אשדוד, עבר בשבוע שעבר ניתוח נוסף בברכו. בן זקן, שעבר בחודש דצמבר האחרון ניתוח לשחזור הרצועה הצולבת, שהה בחופשה פרטית בלונדון, אך במהלך השהות לא הרגיש טוב ונאלץ לעבור ניתוח נוסף באותו אזור.

לקראת הניתוח הוטס בן זקן מאנגליה חזרה לישראל, ועבר ישירות לבית החולים אסף הרופא, שם עבר את הניתוח הנוסף. לא ברור כרגע איך זה ישפיע על חזרתו למגרשים.

במועדון ספורט אשדוד עוקבים מקרוב אחר מצבו של הקפטן ואחד המנהיגים בקבוצה. במועדון מקווים שיוכל לחזור לבריאות איתנה כמה שיותר מהר. לפני הפציעה רשם בן זקן משחקים נהדרים ואף בישל שלושה שערי ליגה בתקופה הטובה של הקבוצה העונה.

שחקן נבחרת זמביה לא יחתום. יעזוב את הארץ?

בינתיים, באשדוד יורדים מצירופו של שחקן נבחרת זמביה ווילסון צ'יסאלה. למרות שנחת בישראל והשתתף במספר אימונים, המשא ומתן עם קבוצתו נפל ובאשדוד קיבלו החלטה לרדת מהשחקן. צ'יסאלה צפוי לעזוב בימים הקרובים את ישראל, אלא אם ימצא קבוצה בליגה הלאומית או בליגת העל.

