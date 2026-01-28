יום רביעי, 28.01.2026 שעה 22:19
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

דקה 19: ברצלונה - קופנהאגן 1:0

ליגת האלופות, מחזור 8: הקטלונים מחפשים כרטיס לשמינית, אך דאדאסון הפתיע עם יתרון דני (4'). במקביל: סיטי - גלאטסראיי 0:1, פ.ס.ז' - ניוקאסל 0:1

|
ראפיניה במאבק על הכדור (רויטרס)
ראפיניה במאבק על הכדור (רויטרס)

ליגת האלופות הגיעה הערב (רביעי) למעמד ההכרעה של שלב הליגה, עם המחזור השמיני והאחרון בו המון קצוות עדיין פתוחים לגבי הכרטיס לשמינית הגמר ולפלייאוף. בשעה זו, ברצלונה מארחת את קופנהאגן, מנצ’סטר סיטי את גאלטסראיי, פאריס סן ז’רמן את ניוקאסל, נאפולי את צ’לסי ואתלטיקו מדריד את בודה גלימט.

ברצלונה – קופנהאגן 1:0

הקטלונים מגיעים עם רוח גבית מה-0:3 על אוביידו בליגה וה-2:4 על סלביה פראג במחזור שעבר בצ’מפיונס. טרם שריקת הפתיחה האנזי פליק וחניכיו הגיעו להתמודדות מהמקום התשיעי, מתחת לטופ 8 רק בגלל הפרש שערים פחות טוב משל צ’לסי. הדנים מנגד עם 8 נקודות ערב המחזור הנוכחי, יודעים שהפתעה גדולה בקאמפ נואו יכולה להעניק להם מקום בין 24 האחרונות ומשם לשלבי הנוקאאוט של המפעל.

דקה 4: שער! קופנהאגן עלתה ל-0:1! מוחמד אליונוסי בפס נהדר מצא את ויקטור דאדאסון, שעם סיומת טובה מול השער הפתיע את הקטלונים!

שחקני קופנהאגן חוגגים (רויטרס)שחקני קופנהאגן חוגגים (רויטרס)

מנצ’סטר סיטי – גלאטסראיי 0:1

אחרי ההפסד המביך 3:1 לבודה גלימט לפני שבוע, לתכולים אין עוד מקום למעידות מיותרות. גם הם כמו בארסה, רחוקים מהכרטיס הישיר לשמינית הגמר רק בשל הפרש שערים וניצחון על הטורקים יהיה הכרחי בשביל הסיכוי הכי גבוה לדלג על הפלייאוף. בצד השני, הטורקים באו למפגש מהמקום ה-17 למרות שלושה משחקים רצופים בלי לנצח במפעל. הם כן השיגו תיקו חשוב נגד אתלטיקו בשבוע שעבר, וכעת מחפשים למנף זאת גם מול החבורה של פפ גווארדיולה.

דקה 10: שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1! כדור עומק נפלא של ז’רמו דוקו מצא את ארלינג הולאנד, שבצ’יפ אלגנטי נתת לאנגלים את היתרון.

שחקני סיטי חוגגים (רויטרס)שחקני סיטי חוגגים (רויטרס)

פ.ס.ז’ – ניוקאסל 0:1

אלופת אירופה הופתעה במחזור הקודם עם הפסד 2:1 לספורטינג ליסבון, מגול שספגה בדקה ה-90. היא במקום השישי לפני שריקת הפתיחה, אך מתחתיה אורבות אריות אירופה אחרות, ואף יריבתה הישירה מאנגליה, עם מספר נקודות זהה. הצרפתים לא רוצים לפספס את ההזדמנות לסיים בצמרת, על אף שבעונה שעברה הגיעו עד לגביע עם האוזניים הגדולות גם מהמקום ה-15 בשלב הליגה. האורחת יודעת שניצחון שווה לעקוף את לואיס אנריקה ושחקני בטבלה – הישג שייחשב מרשים בזירה היבשתית.

דקה 4: אוסמן דמבלה החמיץ מהנקודה הלבנה!

דקה 8: שער! פ.ס.ז’ עלתה ל-0:1! עכשיו זה בפנים! חביצ’ה קברצחאליה בכדור נפלא מצא את ויטיניה, שמחוץ לרחבה שלח כדור חד לפינה.

נאפולי – צ’לסי 0:0

שני ניצחונות בלבד רשמו האיטלקים ב-25/26 במפעל, נתון לא טוב המציב אותם במקום ה-25 טרם פתיחת המשחק. גם ה-1:1 מול קופנהאגן במחזור הקודם לא עזר ויקשה עוד יותר נגד הבלוז שסוגרים את השמינייה הראשונה ערב המחזור. ושוב כאמור, הכל צמוד שם באזור הגבוה וכל חבטה קטנה עלולה לכאוב בהמשך התחרות. ניצחון מאוחר על פאפוס לפני שבוע נתן שלוש נקודות חשובות לאורחים, שיקוו להמשיך במומנטום על חשבון היריבה מדרום ארץ המגף.

אתלטיקו מדריד – בודה גלימט 0:0

גם הקולצ’ונרוס עדיין חזק בתמונת הטופ 8 עם 13 נקודות לפני שהתחילו את המפגש במטרופוליטנו. רצף של שלושה ניצחונות צ’מפיונס נקטע במחזור הקודם אחרי 1:1 נגד גאלטסראיי, אך בסך הכל הקבוצה של דייגו סימאונה צברה תוצאות לא רעות בכל המסגרות לאחרונה. הנורבגים להם יהיה לא פשוט בכלל להגיע לפלייאוף, כשהם רחוקים שתי נקודות משם ערב המחזור, חולמים על נס שיהיה מותנה בהפתעה גדולה נוספת לאחר ה-1:3 המדהים על סיטי.

