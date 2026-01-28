צפו בשידור החי: רומן מעביר את אימון מכבי ת"א

לאחר הפרידה המתוקשרת מז’רקו לאזטיץ’, המאמן הזמני של מכבי תל אביב, דן רומן, מעביר בשעה זו את אימון הקבוצה בצל האווירה המתוחה במועדון בעקבות ההפסד 2:1 להפועל תל אביב בדרבי ביום שני.

רומן מעביר את האימון של האלופה יחד עם אבי ריקן, ישראל קקון ושורה אובארוב.

לסגל צורפו שוב חמשת שחקני הנוער שיצאו עם הקבוצה גם למשחק הקודם, עידן ויינברג, לוטם אסרס, רועי מגור, איתי זפרני ועילאי בן סימון.

כריסטיאן בליץ׳ מתאמן עם מסכה, גם טייריס אסאנטה ואושר דוידה שבספק מתאמנים עם הקבוצה. שגיב יחזקאל ומוחמד עלי קמארה לא מתאמנים.