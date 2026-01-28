כולל הרחקה לחודש: העונשים של ג'קי בן זקן

ג’קי בן זקן, האיש החזק במ.ס אשדוד, קיבל היום (רביעי) את עונשיו בדבר התיקים שהצטברו לו בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. בן זקן נענש בקנס של 10,000 ש”ח, הרחקה בפועל לחודש, קנס על תנאי של 15,000 שקלים והרחקה על תנאי של חודשיים בכל הרשעה חוזרת בעבירה נגד שופט משחק. כמו כן, הוא קיבל קנס כספי על תנאי של 50,000 שקלים בכל הרשעה חוזרת בעבירה של ביזוי מוסדות ההתאחדות ונושאי משרה.

בן זקן עמד לדין בגין העלבת שופט והתנהגות בלתי הולמת שכללה קללות לעבר צוות השיפוט, ביזוי מוסדות וממלאי תפקידים באמצעות לבישת חולצה פוגענית נגד איגוד השופטים, וכן הפרת החלטת מוסד שיפוטי כאשר נכנס לחדרי ההלבשה למרות שהיה מורחק. שלושת התיקים נדונו יחד, לאחר שבית הדין דחה בקשות חוזרות ונשנות של הנאשם לדחיית הדיון, תוך מתיחת ביקורת על התנהלותו.

בית הדין דחה את טענותיו המקדמיות של בן זקן לפגיעה בזכות הטיעון, וקבע כי זכות ההופעה הפיזית אינה מוחלטת, במיוחד כאשר הנאשם עצמו דוחה שוב ושוב את הדיונים בעניינו. נקבע כי האפשרות להגיש כתב הגנה בכתב, כפי שאכן עשה, מימשה את זכות הטיעון במלואה. גם הטענה לפגיעה בזכות להביא עדים נדחתה, לאחר שהתברר כי לא הוגשה אף בקשה לזימון עדים לאורך כל התקופה.

ג'קי בן זקן (שחר גרוס)

אחריות מוגברת והחמרה בענישה

לגופו של עניין אימץ בית הדין את דו”ח המשקיף כלשונו, וקבע כי בן זקן קילל את צוות השיפוט מספר פעמים במהלך המשחק. טענתו כי פעל “כאחד האדם” מן היציע נדחתה על הסף, תוך הדגשה כי מעמדו כבעל תפקיד מחייב אותו לאחריות מוגברת ולהתנהלות בהתאם לקוד האתי. בפסק הדין הוזכרו החלטות קודמות של בית הדין העליון, שקבעו כי התנהגות פוגענית מצד בעלי תפקידים עלולה לשמש דוגמה אישית שלילית ולעודד אלימות.

בית הדין הדגיש כי מגרש הכדורגל אינו “שטח אקס תרבותי” שבו מותר להתיר כל רסן, וכי יש להעניק הגנה מיוחדת לשופטי המשחק. לאור חומרת המעשים, עברו של הנאשם והאחריות המוגברת המוטלת עליו, הוחלט לקבל את עמדת התביעה במלואה ולהטיל ענישה משמעותית, שנועדה להרתיע את בן זקן ואת יתר בעלי התפקידים.