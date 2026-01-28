יום רביעי, 28.01.2026 שעה 09:58
כדורגל ישראלי

כולל הרחקה לחודש: העונשים של ג'קי בן זקן

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל גזר על האיש החזק במ.ס אשדוד גם הרחקה לחודשיים ע"ת בגין אישומיו השונים, כמו כן גם קנסות בפועל ועל תנאי

|
ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה (שחר גרוס)
ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה (שחר גרוס)

ג’קי בן זקן, האיש החזק במ.ס אשדוד, קיבל היום (רביעי) את עונשיו בדבר התיקים שהצטברו לו בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. בן זקן נענש בקנס של 10,000 ש”ח, הרחקה בפועל לחודש, קנס על תנאי של 15,000 שקלים והרחקה על תנאי של חודשיים בכל הרשעה חוזרת בעבירה נגד שופט משחק. כמו כן, הוא קיבל קנס כספי על תנאי של 50,000 שקלים בכל הרשעה חוזרת בעבירה של ביזוי מוסדות ההתאחדות ונושאי משרה.

בן זקן עמד לדין בגין העלבת שופט והתנהגות בלתי הולמת שכללה קללות לעבר צוות השיפוט, ביזוי מוסדות וממלאי תפקידים באמצעות לבישת חולצה פוגענית נגד איגוד השופטים, וכן הפרת החלטת מוסד שיפוטי כאשר נכנס לחדרי ההלבשה למרות שהיה מורחק. שלושת התיקים נדונו יחד, לאחר שבית הדין דחה בקשות חוזרות ונשנות של הנאשם לדחיית הדיון, תוך מתיחת ביקורת על התנהלותו.

בית הדין דחה את טענותיו המקדמיות של בן זקן לפגיעה בזכות הטיעון, וקבע כי זכות ההופעה הפיזית אינה מוחלטת, במיוחד כאשר הנאשם עצמו דוחה שוב ושוב את הדיונים בעניינו. נקבע כי האפשרות להגיש כתב הגנה בכתב, כפי שאכן עשה, מימשה את זכות הטיעון במלואה. גם הטענה לפגיעה בזכות להביא עדים נדחתה, לאחר שהתברר כי לא הוגשה אף בקשה לזימון עדים לאורך כל התקופה.

גג'קי בן זקן (שחר גרוס)

אחריות מוגברת והחמרה בענישה

לגופו של עניין אימץ בית הדין את דו”ח המשקיף כלשונו, וקבע כי בן זקן קילל את צוות השיפוט מספר פעמים במהלך המשחק. טענתו כי פעל “כאחד האדם” מן היציע נדחתה על הסף, תוך הדגשה כי מעמדו כבעל תפקיד מחייב אותו לאחריות מוגברת ולהתנהלות בהתאם לקוד האתי. בפסק הדין הוזכרו החלטות קודמות של בית הדין העליון, שקבעו כי התנהגות פוגענית מצד בעלי תפקידים עלולה לשמש דוגמה אישית שלילית ולעודד אלימות.

בית הדין הדגיש כי מגרש הכדורגל אינו “שטח אקס תרבותי” שבו מותר להתיר כל רסן, וכי יש להעניק הגנה מיוחדת לשופטי המשחק. לאור חומרת המעשים, עברו של הנאשם והאחריות המוגברת המוטלת עליו, הוחלט לקבל את עמדת התביעה במלואה ולהטיל ענישה משמעותית, שנועדה להרתיע את בן זקן ואת יתר בעלי התפקידים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */