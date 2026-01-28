איסט סגר עקרונית בב"ש, שסימנה גם את רוטמן

הפועל באר שבע נחושה לצרף את חלוץ הפועל חיפה ג’בון איסט כבר בחלון ההעברות הנוכחי.

השחקן כבר סגר עקרונית את מרבית תנאיו לעונה הבאה, אבל במועדון רוצים למצוא פתרון מול הפועל חיפה כדי לצרף את החלוץ כבר בקרוב באמצעות טרייד, כשאיילון אלמוג, אלון תורג'מן או סאבובו בנדה יעשו את הדרך ההפוכה.

בבאר שבע רואים באיסט שחקן שיכול להוסיף עומק גם ככנף ימין ובטח כחלוץ. במועדון במגעים גם עם מספר שחקני כנף בצד שמאל. השאיפה לצרף בחלון 3 זרים כדי למלא את מכסת 8 הזרים.

רוטמן סומן לעונה הבאה

בתוך כך, בבאר שבע סימנו לעונה הבאה את איתי רוטמן, בלמה של הפועל פתח תקווה.