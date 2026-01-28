הכסף שמחכה בשמינייה והבונוס למקומות 1-2

ברצלונה מגיעה לישורת האחרונה של שלב הליגה בליגת האלופות כשהיעד של סיום בטופ 8 כבר אינו נראה דמיוני, אלא בר השגה גם מבחינה מקצועית וגם כלכלית. למרות שני ההפסדים ותוצאת התיקו שסיבכו את מצבה מוקדם יותר, צירוף התוצאות במחזור האחרון שינה את התמונה, והמשחק מול קופנהאגן מקבל חשיבות כפולה. ניצחון לא רק יקדם את ברצלונה לעבר העפלה ישירה לשמינית הגמר ויחסוך לה שני משחקי פלייאוף, אלא גם עשוי להגדיל משמעותית את ההכנסות שלה מהמפעל.

מעבר להיבט הספורטיבי, שלב הליגה בליגת האלופות הפך למכריע גם מבחינת הפרסים הכספיים, כאשר אופ”א מחלקת סכומים גבוהים במיוחד בהתאם למיקום הסופי ולדרך ההעפלה. עבור ברצלונה, סיום בין שמונת הראשונות עשוי להוות זריקת עידוד כלכלית חשובה מאוד.

הכסף שמחכה בטופ 8

עד כה הבטיחה ברצלונה הכנסות של 27.9 מיליון אירו. מתוך הסכום הזה, 18.6 מיליון אירו התקבלו כבר מעצם ההשתתפות בשלב הליגה, סכום קבוע שמוענק לכל אחת מ-36 הקבוצות. את יתרת 9.1 מיליון האירו צברה הקבוצה על סמך הישגיה המקצועיים, עם 4 ניצחונות מתוך 7 משחקים, כאשר כל ניצחון שווה 2.1 מיליון אירו, ותיקו מול קלאב ברוז’ שהוסיף עוד 700 אלף אירו.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

העפלה לשמינית הגמר מתוגמלת ב-11 מיליון אירו נוספים. לכך מתווסף בונוס של 2 מיליון אירו לקבוצות שמעפילות ישירות לשמינית דרך הטופ 8, בעוד קבוצה שמגיעה דרך הפלייאוף מקבלת מיליון בלבד. אם בארסה תסיים בין שמונת הראשונות, היא יכולה להגיע להכנסה כוללת של עד 42.8 מיליון אירו, עוד לפני תוספת בונוס נוסף שייקבע לפי המיקום הסופי בטבלה.

למה אחד משני המקומות הראשונים כל כך חשוב

במקביל למאבק על הטופ 8, בליגת האלופות השנה יש גם פרס יוקרתי במיוחד לשתי הקבוצות שמסיימות ראשונות בשלב הליגה. שינוי תקנון שנכנס בעקבות מה שקרה לברצלונה בעונה שעברה, אז סיימה שנייה, אך נאלצה לשחק את הגומלין בחצי הגמר מול אינטר בחוץ, קובע כי שתי הראשונות ישחקו את כל משחקי הגומלין עד הגמר בבית.

המשמעות עצומה, במיוחד עבור קבוצות כמו ריאל מדריד, באיירן מינכן וליברפול. עבור ריאל מדריד, שהיא הספרדית היחידה שעדיין במאבק על המקום השני, מדובר ביתרון משמעותי בזכות האווירה והלחץ שמפעיל הברנבאו בלילות אירופיים. באיירן מינכן מובילה כרגע עם יתרון של 3 נקודות על ריאל וליברפול, ותיקו מול פ.ס.וו איינדהובן יספיק לה כדי להבטיח את המקום. הפסד, לעומת זאת, יפתח את הדלת לשתי היריבות.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

ריאל מדריד וליברפול מחזיקות ב-15 נקודות ויכולות להגיע ל-18 אם ינצחו את בנפיקה וקרבאח. לריאל יתרון קל בזכות הפרש שערים של 11, לעומת 6 בלבד לליברפול. כך, שלוש מהאימפריות הגדולות באירופה לא נאבקות רק על העפלה, שכבר נחשבת כמעט מובטחת, אלא על הזכות לארח את משחקי ההכרעה, יתרון שיכול להיות שווה הרבה יותר מכל בונוס כספי.