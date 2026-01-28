יום רביעי, 28.01.2026 שעה 10:00
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

הכסף שמחכה בשמינייה והבונוס למקומות 1-2

ערב אדיר לפנינו בליגת האלופות: הסכום שברצלונה תבטיח אם תעפיל ישירות לשמינית הגמר, וגם: היתרון המקצועי החדש עליו נלחמות ריאל מדריד וליברפול

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

ברצלונה מגיעה לישורת האחרונה של שלב הליגה בליגת האלופות כשהיעד של סיום בטופ 8 כבר אינו נראה דמיוני, אלא בר השגה גם מבחינה מקצועית וגם כלכלית. למרות שני ההפסדים ותוצאת התיקו שסיבכו את מצבה מוקדם יותר, צירוף התוצאות במחזור האחרון שינה את התמונה, והמשחק מול קופנהאגן מקבל חשיבות כפולה. ניצחון לא רק יקדם את ברצלונה לעבר העפלה ישירה לשמינית הגמר ויחסוך לה שני משחקי פלייאוף, אלא גם עשוי להגדיל משמעותית את ההכנסות שלה מהמפעל.

מעבר להיבט הספורטיבי, שלב הליגה בליגת האלופות הפך למכריע גם מבחינת הפרסים הכספיים, כאשר אופ”א מחלקת סכומים גבוהים במיוחד בהתאם למיקום הסופי ולדרך ההעפלה. עבור ברצלונה, סיום בין שמונת הראשונות עשוי להוות זריקת עידוד כלכלית חשובה מאוד.

הכסף שמחכה בטופ 8

עד כה הבטיחה ברצלונה הכנסות של 27.9 מיליון אירו. מתוך הסכום הזה, 18.6 מיליון אירו התקבלו כבר מעצם ההשתתפות בשלב הליגה, סכום קבוע שמוענק לכל אחת מ-36 הקבוצות. את יתרת 9.1 מיליון האירו צברה הקבוצה על סמך הישגיה המקצועיים, עם 4 ניצחונות מתוך 7 משחקים, כאשר כל ניצחון שווה 2.1 מיליון אירו, ותיקו מול קלאב ברוז’ שהוסיף עוד 700 אלף אירו.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

העפלה לשמינית הגמר מתוגמלת ב-11 מיליון אירו נוספים. לכך מתווסף בונוס של 2 מיליון אירו לקבוצות שמעפילות ישירות לשמינית דרך הטופ 8, בעוד קבוצה שמגיעה דרך הפלייאוף מקבלת מיליון בלבד. אם בארסה תסיים בין שמונת הראשונות, היא יכולה להגיע להכנסה כוללת של עד 42.8 מיליון אירו, עוד לפני תוספת בונוס נוסף שייקבע לפי המיקום הסופי בטבלה.

למה אחד משני המקומות הראשונים כל כך חשוב

במקביל למאבק על הטופ 8, בליגת האלופות השנה יש גם פרס יוקרתי במיוחד לשתי הקבוצות שמסיימות ראשונות בשלב הליגה. שינוי תקנון שנכנס בעקבות מה שקרה לברצלונה בעונה שעברה, אז סיימה שנייה, אך נאלצה לשחק את הגומלין בחצי הגמר מול אינטר בחוץ, קובע כי שתי הראשונות ישחקו את כל משחקי הגומלין עד הגמר בבית.

המשמעות עצומה, במיוחד עבור קבוצות כמו ריאל מדריד, באיירן מינכן וליברפול. עבור ריאל מדריד, שהיא הספרדית היחידה שעדיין במאבק על המקום השני, מדובר ביתרון משמעותי בזכות האווירה והלחץ שמפעיל הברנבאו בלילות אירופיים. באיירן מינכן מובילה כרגע עם יתרון של 3 נקודות על ריאל וליברפול, ותיקו מול פ.ס.וו איינדהובן יספיק לה כדי להבטיח את המקום. הפסד, לעומת זאת, יפתח את הדלת לשתי היריבות.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

ריאל מדריד וליברפול מחזיקות ב-15 נקודות ויכולות להגיע ל-18 אם ינצחו את בנפיקה וקרבאח. לריאל יתרון קל בזכות הפרש שערים של 11, לעומת 6 בלבד לליברפול. כך, שלוש מהאימפריות הגדולות באירופה לא נאבקות רק על העפלה, שכבר נחשבת כמעט מובטחת, אלא על הזכות לארח את משחקי ההכרעה, יתרון שיכול להיות שווה הרבה יותר מכל בונוס כספי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */