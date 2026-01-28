יום רביעי, 28.01.2026 שעה 08:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

סבג ייעדר מול בית"ר ירושלים, דיבה בספק

הקשר יחסר לסילבס בבכורה המחודשת כמאמן עקב צהובים, הבלם לא כשיר. נמשכים המגעים לצירוף רכש, אנטמן מתעקש לעזוב. בקבוצה נושמים לרווחה מטבריה

|
חיים סילבס (רדאד ג'בארה)
חיים סילבס (רדאד ג'בארה)

הפועל חיפה תחת שרביטו של המאמן החדש-ישן חיים סילבס ממשיכה להתכונן במרץ רב לקראת משחקה בשבת (19:15) מול בית”ר ירושלים. במקביל, במועדון עובדים קשה מאוד על מנת לנסות ולאתר שחקני חיזוק כאשר הרשימה כוללת את שני שחקני היריבה העתידית דור חוגי ואורי דהן, לגביהם ייתכן ותהיה התפתחות רק לאחר המשחק בין שתי הקבוצות.

כמו כן, נמשכים המגעים עם שחקנים נוספים כשהאחרון שהוזכר הוא סוף פודגוראנו ממכבי חיפה, שלא ממהר לעזוב את המועדון למרות שאינו נמצא בתוכניות המקצועיות.

סילבס יחסר לקראת בית"ר את נאור סבג בגלל צהובים. גם הבלם ג'ורג' דיבה לא נמצא כרגע כשיר והוא בספק למשחק. השוער ניב אנטמן ביקש להשתחרר אחרי שהוחלט במועדון לצרף רשמית את יואב גראפי כשוער ראשון. בהפועל חיפה מתנגדים לשחרר את אנטמן עד שלא ימצאו שוער שני מחליף ברמה טובה, זאת גם עקב היעדרותו של בנג’מין מצ’יני.

ניב אנטמן. נחוש לעזוב (עמרי שטיין)ניב אנטמן. נחוש לעזוב (עמרי שטיין)

במועדון נושמים לרווחה מהעונש של טבריה

אנטמן מבחינתו נחוש לקבל אור ירוק כדי לעזוב ולא לחכות לסיום חלון העברות בו הוא יכול למצוא את עצמו ללא קבוצה חלופית. במועדון יכולים טיפה לנשום לרווחה בעקבות העונש הצפוי לטבריה שתרד מתחת לקו האדום עם מרחק גדול מהפועל חיפה שנותן לה מרווח לברוח מהקו האדום.






