סטיוארט מתוסכל, בחיפה משוכנעים שזר יוחתם

מכבי חיפה ממשיכה במגעים עם ברוניניו ועם מנואל בנסון במטרה להנחית את אחד מהשניים כבר בתקופה הקרובה. שעון החול עד תום מועד העברות אוזל, אבל בכרמל משוכנעים שניתן בימים הקרובים לסגור את העסקה עם אחד מהשניים ובכך לסיים בצורה חיובית והכרחית את תום חלון ההעברות, אחרי שעוד קודם לכן חתם בקבוצה סדריק דון.

בתוך כך, בנסון הוא זה שקרוב לחתימה במכבי חיפה, אחרי שסגר את הפיצוי מול קבוצתו האנגלית ברנלי. השחקן צפוי להיות מושאל לירוקים עד תום העונה הנוכחית. במכבי חיפה כיוונו לבנסון בעיקר בזכות התפקיד הקיצוני שחסר לקבוצה.

במקביל נראה שהקבוצה מתקשה להשתחרר מסוף פודוגוראנו שאתמול (שלישי) היה מעורב שלא באשמתו בעימות עם המגן פייר קורנו, שנשלח למקלחת מוקדמת ואמור היום לחזור ולהתאמן כרגיל. בחיפה מרוצים שהמאמן ברק בכר לא מוותר על שום עבירת משמעת ובכללה גם לא על עבירת משמעת שקשורה לשחקן בכיר ומנוסה כמו קורנו.

בהנחה שהקבוצה תצליח להתחזק כפי שהיא רוצה, היא תצטרך לעסוק גם בסוגיית פדראו שמתאושש מפציעה וכרגע עתידו לא ברור. במקביל בחיפה יצטרכו לעשות את המקסימום על מנת לחזור למסלול הניצחונות כבר במחזור הקרוב מול עירוני טבריה.

פדראו (עמרי שטיין)

סק ישוב ל-11, גם סדריק דון בתמונת ההרכב

הבלם עבדולאי סק שערך אתמול אימון חלקי צפוי לערוך היום אימון מלא והוא יפתח במרכז ההגנה יחד עם הבלם שון גולדברג, את פייר קורנו המוצהב יחליף ינון פיינגיזכט. לרשות ברק בכר יעמוד גם איתן אזולאי ונראה שלפחות לקראת טבריה, בכר ימשיך להעניק קרדיט לנבות רטנר הצעיר לצד פיטר אגבה או אזולאי.

גם סדריק דון נמצא בתמונת ההרכב, אבל ההחלטה תתקבל בנושא שלו רק ביום חמישי. מי שימצא את עצמו פעם נוספת בספסל הוא החלוץ טריבנטה סטויארט שמתוסכל מאוד ממעמדו. סטויארט שפתח את העונה בסערה היה נקודת האור של הקבוצה בתקופתו של דייגו פלורס. בקבוצה מעידים שהחלוץ כבוי ומרגיש שאינו מספיק נספר אחרי שהפך לאחרונה למחליפו של גיא מלמד, שנמצא ב-11 בצדק בעיקר בזכות כושר ההבקעה שלו. גם ג'ורג'יה יובאנוביץ' שהחלים מהפציעה עשוי למצוא את עצמו בסגל במקום ניב גבאי שיחזור לנוער.