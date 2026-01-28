יום רביעי, 28.01.2026 שעה 08:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2535-2121ג'ירונה10
2429-2921אלצ'ה11
2433-2821סביליה12
2430-2021אתלטיק בילבאו13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

ארשאבין: מקווה שארבלואה ייכשל בריאל מדריד

אקס ארסנל שאוהד את ברצלונה ומשמש כיום כפרשן: "מופתע שההפרש בליגה הספרדית רק נקודה, ריאל בתקופה כל כך רעה ולדעתי הטבלה צריכה להיראות אחרת"

|
אנדריי ארשאבין (IMAGO)
אנדריי ארשאבין (IMAGO)

אנדריי ארשאבין שוב בחר ללכת עד הסוף עם הדעה שלו, והפעם זה קרה בשידור חי בטלוויזיה הרוסית, כשהתייחס למאבק הצמרת בספרד ולמצבו של אלברו ארבלואה בריאל מדריד. לפי דבריו, הפער הקטן בטבלה בין ברצלונה לריאל מדריד מפתיע אותו, במיוחד לאור התקופה החלשה שעברה הקבוצה מהבירה.

ארשאבין טען שהמציאות בטבלה לא משקפת בעיניו את מה שראה על הדשא בתקופה האחרונה, וגם הוסיף הערה ישירה מאוד, מנקודת מבטו כאוהד ברצלונה. מבחינתו, ארבלואה נמצא בסיטואציה מורכבת, והעבודה שלו חייבת להיות קודם כל מול חדר ההלבשה.

כדורגלן העבר הרוסי, שכיום עובד באופן קבוע ב-Match TV, התייחס גם להיבט המקצועי, וטען שטקטיקה היא לא הדבר החשוב ביותר בריאל מדריד, תוך שימוש בדוגמה של צ’אבי אלונסו.

“מקווה שארבלואה ייכשל”

"אני מופתע שיש רק הפרש של נקודה אחת ביניהן בטבלה. לריאל מדריד הייתה תקופה כל כך רעה שחשבתי שהטבלה צריכה להיראות אחרת", אמר ארשאבין. "ארבלואה נמצא בסיטואציה קשה. כאוהד ברצלונה, אני מקווה שדברים לא ילכו לו טוב ושייכשל".

אנדריי ארשאבין (רויטרס)אנדריי ארשאבין (רויטרס)

"עבור ארבלואה, הדבר הכי חשוב הוא להתחבר לשחקנים ולא רק להתמקד בלשרטט מערכים טקטיים. עם צ’אבי אלונסו זה לא עבד. חשבתי שכולם ירקדו לפי החליל שלו, אבל זה לא היה ככה", הוסיף.

