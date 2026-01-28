יום רביעי, 28.01.2026 שעה 08:48
"כבשתי הרבה, זה אחד השערים החשובים בחיי"

מוראטה שב מפציעה ארוכה בצורה מושלמת עם גול בכורה במדי קומו נגד פיורנטינה בגביע, שהגיע אחרי בצורת של כמעט 250 יום. יוביל את החלוץ למונדיאל?

אלברו מוראטה (IMAGO)
אלברו מוראטה (IMAGO)

אלברו מוראטה סוף סוף מצא את הרשת, ואולי גם את עצמו מחדש. החלוץ הספרדי כבש את שערו הראשון במדי קומו, חמש דקות בלבד אחרי שחזר מפציעה ממושכת של כמעט 100 ימים, וסיים בצורת של כמעט 250 ימים ללא שער. מבחינתו, זה היה הרבה יותר מעוד גול, אלא רגע של הקלה עצומה ותקווה מחודשת.

קומו של ססק פברגאס ממשיכה בעונת חלומית מבחינתה: היא במקום השישי בליגה האיטלקית, מרחק של שלוש נקודות בלבד מהכרטיס לליגת האלופות, והעפלה לרבע גמר הגביע האיטלקי אחרי קאמבק ו-1:3 אתמול (שלישי) על פיורנטינה של מנור סולומון. החתיכה האחרונה בפאזל הייתה שמוראטה יחזור לעניינים, וזה בדיוק מה שקרה מול היריבה בסגול וברגע הכי נכון.

התקופה האחרונה של מוראטה הייתה רחוקה מיציבות. בקיץ 2024 הוא עזב את אתלטיקו מדריד למילאן, חצי שנה לאחר מכן הושאל לגלאטסראיי, ומשם הגיע לקריאה של פברגאס, חברו לשעבר בצ’לסי ובנבחרת ספרד, שהביא אותו להוביל את ההתקפה של קומו.

פברגאס ומוראטה בצפברגאס ומוראטה בצ'לסי (IMAGO)

אלא שההתחלה לא הייתה פשוטה. השערים לא הגיעו, הלחץ גבר, ובתחילת דצמבר נוספה גם פציעה בקרב מול אינטר שהשביתה אותו ל-14 משחקים. בזמן שהקבוצה המשיכה לנצח, מוראטה נותר בצד, מתוסכל, אך עם תמיכה מלאה מהמאמן והקהל.

אלא שכאמור, הקאמבק של אלברו מוראטה היה מתוק במיוחד. שער בתוספת הזמן נגד פיורנטינה שסגר סיפור בגביע, חיבוק גדול מהחברים והצהרה מרגשת בסיום. “כבשתי הרבה שערים בקריירה, אבל זה אחד החשובים בחיי, בגלל כל מה שעומד מאחוריו”, אמר החלוץ, שלא הסתיר את ההתרגשות ואת תחושת ההקלה.

כעת, ארבעה חודשים לסיום העונה, המבט של מוראטה מופנה גם קדימה לעבר מונדיאל 2026. לואיס דה לה פואנטה כבר הבהיר שדלת הנבחרת פתוחה בפניו, אולם התחרות קשה. אם מכאן הוא ימשיך להתחבר ולמצוא פעמים נוספות את הרשת, אולי אף ייכלל בסגל של לה רוחה לגביע העולם.

