ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

ארבלואה: מוריניו היה ותמיד יהיה אחד משלנו

מאמן ריאל לפני בנפיקה ב-22:00: "ז'וזה יותר ממאמן בשבילי, מחשיב אותו לחבר". על בלינגהאם: "בדרך כלל אני לא עושה את זה, אבל ביקשתי שיפסיק לרוץ"

|
אלברו ארבלואה (IMAGO)
אלברו ארבלואה (IMAGO)

שבוע של מפגשי עבר בליסבון. ריאל מדריד של אלברו ארבלואה תפגוש הערב (רביעי, 22:00), את בנפיקה ליסבון של ז’וזה מוריניו. או במילים אחרות: התלמיד מול המורה. לפני המשחק דיבר מאמן ריאל מדריד עם התקשורת, רגע לפני אימון קבוצתו באצטדיון האור.

המפתחות למשחק: "זה חשוב לנו, אנחנו רוצים להיות בטופ 8. אנחנו חייבים להיות מרוכזים ולשחק במיטבנו במשך כל 90 הדקות. הדברים של מוריניו? זה כבוד אדיר לשמוע את זה. אני נרגש ושמח, כי הוא היה הרבה יותר ממאמן בשבילי. הוא היה מאוד חשוב, והיום אני מחשיב אותו לחבר גדול. אני רוצה להודות לו מכאן".

מוריניו כמודל לחיקוי: "מודל לחיקוי, ברור. אמרתי את זה כבר ביום הראשון, היה בלתי אפשרי לחקות אותו כי זו נוסחה לכישלון. ההצלחה שלי תהיה להיות אני עצמי, ובתוך זה יש גם חלק מההשפעה של ז’וזה. ניסיתי ללמוד ממנו הרבה. אני יודע עד כמה הוא תחרותי וכמה המשחק חשוב".

אלברו ארבלואה וזאלברו ארבלואה וז'וזה מוריניו (IMAGO)

שיחות עם מוריניו: "שמרנו על קשר. אני יודע מי זה מוריניו. ניסיתי להטריד אותו כמה שפחות. הוא אחד מאותם חברים שאפשר לא לדבר איתם הרבה זמן, אבל אם אתקשר אליו ב-3 בלילה, הוא יענה".

האם הוא מוצא את הנוסחה הנכונה?: "אני יכול לדבר רק על מה שראיתי מאז שהגעתי. ראיתי קבוצה עם רצון גדול. זה בא לידי ביטוי, יש לנו מקום לשיפור, ואנחנו צריכים להיות קבוצה שעושה הרבה דברים ועושה אותם טוב. זה דורש הרבה. אבל מה שהשחקנים עושים ראוי להערכה".

“אמרתי לג’וד שיפסיק לרוץ”

בלינגהאם: "מאז שהגעתי ראיתי איכות ויכולות יוצאות דופן. מקרוב הוא אפילו מרשים יותר. מעבר לכישרון, הוא רוצה להיות מנהיג ודוגמה. אני מאוד גאה שיש לי שחקן כזה. הוא מסוגל לכל כך הרבה דברים. הוא נכנס היטב לשטחים, מצטרף קדימה, בועט טוב וקורא את המשחק. הוא הולך להיות אבן יסוד של ריאל מדריד להרבה זמן".

גג'וד בלינגהאם (IMAGO)

“זה לא מפתיע אותי שג’וד כזה, יש לו כישרון אדיר ועוד יותר מפתיע לראות אותו קרוב. אני רואה בו כמנהיג, 48 שעות אחרי משחק אמרתי לו שאני בדרך כלל לא אומר את זה, אבל שיפסיק לרוץ. היכולת שלו באימונים, המחויבות והמנהיגות… אני גאה ברמה שלו. הוא מסוגל לעשות המון על המגרש, ויש לו הרבה ניסיון למרות גילו הצעיר”, הוסיף לגבי האנגלי.

אימון באצטדיון האור במקום במדריד: "ובכן, אי אפשר לדעת אם בעתיד נפסיק לעשות את זה. זו אפשרות. אבל יש לי זיכרונות טובים מאוד מהאצטדיון הזה, ולהיות כאן, להרגיש את החשיבות של שלוש הנקודות, היה חשוב. אבל אני לא חושב שזה טוב יותר או פחות מאשר לא לעשות את זה".

“זה יהיה משחק שאם ננצח בו, אזכור אותו תמיד. ז’וזה תמיד היה, עדיין, ותמיד יהיה 'אחד משלנו'. אני מרגיש אחריות גדולה. אפשר לעשות את זה כאן רק אם נהנים מזה. זה מה שאני עושה, מוציא את המקסימום מהשחקנים שלי. אני רואה את זה אותו דבר בכל תחום בחיים; צריך ליהנות עד הסוף, תוך הבנה של המאמץ שזה דורש", הוסיף מאמן ריאל.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

ויניסיוס והכימיה בין השחקנים: "הקשרים בין שחקני כדורגל חשובים. יש שחקנים שמחפשים אחד את השני ומשתפים פעולה היטב. אנחנו מדברים על כדורגלנים יוצאי דופן. לא רק בלינגהאם, ויניסיוס או אמבפה, יש לנו כאלה גם בעמדות אחרות. כל זה חלק מהעבודה; אנחנו עובדים על זה. עם קצת יותר זמן הדברים ישתפרו, וגם ההתקפה תשתפר; אנחנו יכולים לתת יותר".

גולר ותפקידו: "הוא צעיר מוכשר מאוד עם ראיית משחק מצוינת. היכולת שלו לשנות צד היא נשק שננצל אפילו יותר. הוא צעיר, עובד קשה מאוד ומסיים משחקים מותש מהתרומה ההגנתית שלו. אנחנו רוצים לנצל את הכישרון שלו, בין אם הוא משחק קרוב לקישור או קרוב לחלוצים. הוא ימשיך להתפתח ויתרום לקבוצה שלנו".

הערכתו כלפי המאמנים שלו: "אני מאוד אסיר תודה לכולם, מאז שהייתי ילד קטן. קפארוס, שנתן לי ביטחון ואפשר לי לעשות את הקפיצה לליברפול. אחר כך בניטס, שהיה מפתח. חזרתי למדריד ועבדתי עם כמה מאמנים גדולים. הייתי מאוד בר מזל. זה מה שכדורגל מלמד אותך, אין דרך אחת להצלחה. כולם היו מנהיגים טובים עם רעיונות ותפיסות מצוינות".

