ראמוס ושלושער מול ברצלונה: הכירו את בואטנג

לעמנואל בואטנג, החלוץ הגנאי שמגיע להפועל תל אביב, הייתה תרומה חשובה לתולדות הליגה הספרדית, או ליתר דיוק למניעת מאזן היסטורי. זה קרה ב-13 במאי 2018, במחזור הלפני האחרון, כאשר ברצלונה שכבר הבטיחה אליפות התארחה אצל לבאנטה. הקטלונים לא נוצחו ב-36 המשחקים הראשונים, ונותרו להם שני מפגשים בלבד כדי לרשום עונה חסרת תקדים ללא הפסד. על הנייר, היריבה הצנועה מוולנסיה לא הייתה אמורה להוות איום על המאזן המופלא, אך המציאות הייתה שונה בתכלית.

כי בואטנג כבש שלושער לרשתו של מארק אנדרה טר שטגן. הוא התחיל כבר בדקה ה-9 כאשר סיים התקפה נאה מטווח אפס, ובדקה ה-31 הבקיע שער יפה הרבה יותר כאשר עקף באלגנטיות את השוער הגרמני. בפתיחת המחצית השנייה הוא שלח בעיטה מושלמת לפינה הרחוקה כדי לקבוע 1:4, ובמהרה הוסיפה לבאנטה גם את החמישי. בארסה נתנה פייט וצימקה ל-5:4 בערב משוגע, אבל לא מצאה את השוויון, והמאמן ארנסטו ואלוורדה איבד את הצ'אנס להירשם בספרי הזהב של הכדורגל הספרדי.

הסנסציה הזו שימחה מאוד את אנשי ריאל מדריד, אבל בואטנג היכה באותה עונה גם באימפריה מהבירה ועזר להשיג תיקו 2:2 ביתי. למעשה, הוא הבקיע את שערו הראשון בליגה הספרדית נגד ריאל, 3 חודשים לפני החגיגה נגד הבלאוגרנה. סרחיו ראמוס העלה אז את האורחים ליתרון, אבל אז שגה ואיפשר לגנאי להשוות. היה בכך משהו אירוני, כי כאשר החל לשחק במולדתו ראה בואטנג בראמוס מודל לחיקוי וחלם להיות כמוהו.

עמנואל בואטנג מול אינייסטה (רויטרס)

המעבר מבלם לחלוץ

זו לא טעות, כי עד גיל 16 תופקד בואטנג כבלם. הוא נהנה להיכנס לתיקולים, אך אינו גבוה במיוחד, רק 175 סנטימטרים, ובשלב מסוים החליטו המאמנים שהוא יתאים יותר כמגן. בעמדה החדשה באה לידי ביטוי מהירותו, והוא הצטרף להתקפות בתדירות גבוהה. כך התברר שיש לו חוש לא רע לכיבוש שערים, וכאשר היה חסר לקבוצה סקורר הוסב בואטנג לחלוץ. זו הייתה הצלחה מסחררת, הוא הבקיע יותר משער למשחק באקדמיה, ומשך את תשומת ליבם של הסקאוטים מאירופה.

כך נסללה דרכו לפורטוגל ב-2013, כאשר היה בן 17 בלבד. ריו אבה החתימה אותו אחרי מבחנים, והוא יועד לפי התכנון לקבוצה הצעירה, אך במהרה הוקפץ לסגל הראשון. בזכות זריזותו, הוא שובץ לעתים כקיצוני בשני האגפים, ולפיכך צבר ניסיון עשיר במגוון רחב של תפקידים בגיל צעיר. עם זאת, מספר הדקות לא היה מספק, וב-2015 נדד בואטנג למוריירנסה שם שיחק בתדירות גבוהה יותר וביסס בהדרגה את מעמדו.

בעונת 2016/17 הוא תרם 7 שערים ו-7 בישולים – נתון מצוין עבור קבוצת תחתית בליגה הפורטוגלית, כי למוריירנסה כולה היו 33 שערי זכות בלבד. לשיאו הוא הגיע במחזור הנעילה, בו הייתה הקבוצה זקוקה לניצחון על פורטו כדי להישאר בליגה. היו ספקות מסוימים לגבי מידת הספורטיביות של המשחק המדובר, אבל בואטנג זהר בו בכל מקרה. הוא הבקיע בנגיחה מושלמת ובישל באמנות פעמיים בניצחון 1:3, והיה לפיכך גיבור ההישרדות. על הדרך, הוא סומן כמי שמתעלה במשחקים הגדולים, וזו הייתה התווית איתה נרכש על ידי לבאנטה תמורת כ-3 מיליון אירו.

עמנואל בואטנג (IMAGO)

הפציעה והפרידה מאירופה

ההצגות מול ברצלונה וריאל הדגישו שבואטנג אכן הצטיין מול היריבות הגדולות ביותר. מי עוד מבקיע 4 מתוך 6 השערים שלו בעונת הבכורה בספרד דווקא נגד שתי הגדולות? החגיגה על חשבון הבלאוגרנה הפכה אותו לדמות מדוברת למשך תקופה קצרה, ובואטנג נהנה לדבר על תוכניותיו הגדולות. הוא סיפר כי ישמח לעבור בעתיד לקבוצה גדולה, כמו ברצלונה או מנצ'סטר יונייטד, וניכר כי הוא מתחיל לאבד את הקשר עם המציאות.

ביחד עם פציעה במניסקוס שעבר באותו קיץ, זה גרם לירידה בכושרו בתחילת עונת 2018/19. בואטנג איבד את מקומו בהרכב לבאנטה, המעבר לקבוצת פאר ממש לא היה רלוונטי, ועל מנת להבטיח את מצבו הכלכלי הוא בחר לקבל ללא דיחוי את ההצעה השמנה מהליגה הסינית. היה ברור שהצעד הזה יחסל מעשית את סיכוייו לעשות קריירה משמעותית, אבל השיקול הכלכלי היה מעל הכל עבור החלוץ שגדל בעוני ורצה לעזור לכל משפחתו. הוא עבר לדליאן בתחילת 2019, ובספרד שכחו ממנו במהרה.

"הלכתי לסין בשביל הכסף", הוא הודה בלי להמציא תירוצים, וסיפר כי עוזר גם לנזקקים בגאנה כאשר מבקר במולדת. הקדנציה בדליאן נמשכה יותר מ-3 שנים, והתאפיינה באחוז ניצול הזדמנויות נמוך למדי מבחינת החלוץ. וייתכן שהייתה יכולה להיות ארוכה אף יותר, אלמלא נגמר הסינים הכסף בעקבות שינוי חד בהעדפות המשטר. המשכורת הפסיקה להיכנס לחשבון הבנק, מה שאילץ את בואטנג לבטל את החוזה ולתבוע את המועדון. מכיוון שלא היו לו אופציות רבות להמשך הקריירה, הוא בחר בסופו של דבר לשוב בקיץ 2022 למקורות ולחתום בריו אבה.

עמנואל בואטנג (IMAGO)

איך הוא מגיע להפועל ת”א?

13 שערי ליגה ב-55 משחקים היו לו בשתי עונות, והעיתונאי המקומי סילביו ויירה מספר: "הפעם הוא כבר היה חלוץ מרכזי, ואפשר לומר שהוא עשה עבודה טובה במרכז הרחבה. הוא איבד את מהירותו בהשוואה לתחילת הקריירה, אבל יש לו יכולת למצוא שטחים פנויים. הוא יודע לשחק עם הגב לשער ומשתף את החברים בהתקפות. יש לו גם ניתור טוב, מה שמאפשר לו לזכות בכדורי גובה למרות מימדיו. גם היום הוא היה יכול להיות שחקן מועיל מאוד בקבוצת מרכז טבלה בליגה הפורטוגלית".

בואטנג כבר רחוק מהליגה הפורטוגלית כי בקיץ 2024 הוא בחר שוב באופציה של כסף והלך לליגה הסעודית, שם שיתף פעולה עם אקס ברצלונה כריסטיאן טייו. לפני שנה הוא נמכר לגזיאנטפ, והתקוות במועדון הטורקי היו גבוהות יחסית, אך הוא נמצא בבלגן ניהולי קבוע, ולגנאי לא היה פשוט להתאקלם. הוא לא היה שחקן הרכב קבוע, מיעט לשחק בשלהי 2025, והסתפק בשער בודד העונה. אפילו הוא היה ביזארי ומקרי – בואטנג בעט לרשת החשופה כאשר שוער היריבה הלך להפריד שחקנים שהתקוטטו.

לפיכך, הוא מגיע להפועל תל אביב בכושר לא מזהיר. בגיל 29, ימי הזוהר של בואטנג הרחק מאחוריו, הוא כבר פחות מהיר מבעבר, ואפשר רק להתרפק על הזיכרונות מהשלושער המיתולוגי. אם הוא יתקשה בליגת העל, אפשר לבקש ממנו לדמיין כי טר שטגן עומד בין הקורות של היריבה. ואם גם זה לא יעזור, ניתן לשקול הסבה חזרה לתפקיד הבלם. הוא עשה את זה פעם לא רע בגאנה.