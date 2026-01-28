יום רביעי, 28.01.2026 שעה 08:28
"הפסדנו את הקרב במיקוד ובאגרסיביות, נלמד מכך"

אחרי התבוסה 106:85 ללה מאן באירופה, בחולון הפיקו לקחים בעיקר לגבי אי ההוצאה לפועל של תוכנית המשחק ההגנתית. שמיר: "צריך ליצור שיטה טובה יותר"

|
יואב שמיר מתדרך את שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)
יואב שמיר מתדרך את שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל חולון הפסידה אתמול (שלישי) 106:85 ללה מאן במסגרת המחזור השני של שלב 16 האחרונות בליגת האלופות של פיב"א, וכעת הסגולים מדורגים במקום האחרון בבית כאשר הם היחידים שלא ניצחו משחק בשלב הנוכחי בבית בו משחקות גאלטסראיי, יריבתה הבאה של חולוניה, לה מאן וריטאס וילנה שהביסה את קבוצתו של יואב שמיר במחזור הפתיחה. דריק וולטון ג'וניור שירד מהפרקט פצוע ברבע הרביעי, ייבדק עם שובו ארצה כאשר במועדון מקווים שלא מדובר בפציעה רצינית.

הקבוצה כאמור תשוב לישראל במהלך היום, אך בכל הנוגע למשחק אתמול היו מספר דברים שעלו לאחר סיומו. אחד מהם היה הקרב על הלוחות בו הסגולים הפסידו כאשר גם ציינו את איבודי הכדור, בסופו של דבר לה מאן הורידה 14 ריבאונדים יותר מהפועל חולון שאיבדה 16 כדורים. הקבוצה הצרפתית אגב ניצלה זאת היטב. דבר נוסף שעלה היה גם הריכוז, כאשר לרבע הרביעי חניכיו של שמיר נכנסו בפיגור 75:70 וראו את יריבתם משלימה ריצת 0:21 שהחלה עם סיומו של הרבע השלישי, וסגרה עניין עוד לפני שהרבע הרביעי הגיע למחצית הדרך.

הנקודה אולי הכי בעייתית שעלתה הייתה האגרסיביות והעובדה שהקבוצה לא הצליחה להוציא לפועל את תוכנית המשחק ההגנתית שלה, בעוד חניכיו של יואב שמיר לא הצליחו לעצור את השחקנים המרכזיים של לה מאן והשורה התחתונה היא ששני מחזורים אל תוך השלב הנוכחי, ההגנה של הפועל חולון אפשרה 106 נקודות בכל משחק וכשיחס הסלים שלה עומד על 46-. בחולוניה הודו שהם פשוט צריכים לשחק טוב יותר, ולהיראות טוב יותר כקבוצה.

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

שמיר: “הפסדנו את הקרב במיקוד ובאגרסיביות, נלמד מכך”

חולוניה הגיעה לסאמוקוב כאשר היה ברור היכן וכיצד הקבוצה הצרפתית יכולה להעניש אותם, והבעיה הייתה מבחינתם של אנשי הקבוצה שזה גם בדיוק מה שקרה. האינטנסיביות הייתה לאחד הדברים שבחולון רוצים לעשות טוב יותר להבא, כמו גם תחושת הדחיפות. השורה התחתונה היא שמבחינתם של הסגולים, שנכנסו לסוג מסוים של תקופת הכנה מחודשת, הם מבהירים כי צריך להראות דברים נוספים. בתוך כך, במועדון יתחילו בהכנות למשחק מול הפועל העמק ביום ראשון הקרוב במסגרת רבע גמר גביע המדינה. לאחר מכן הקבוצה שוב תטוס לסאמוקוב הפעם למשחק מול גלאטסראיי שניצחה אתמול בהארכה את ריטאס וילנה.   

יואב שמיר, מאמנה של הפועל חולון, אמר לאחר המשחק: “אני חושב שהתחרינו במשך שלושה רבעים ולא בדרך שרצינו, ברבע האחרון הפסדנו את הקרב במיקוד, באגרסיביות, במיקוד של להגן על השחקנים המרכזיים שלהם ואיבדנו את הכדור יותר מדי פעמים. אבל אנחנו צריכים ללמוד מכך, אני כמנהיג של הקבוצה צריך לעשות חושבים ולהבין איך ליצור שיטה טובה יותר להתמודד במצבים האלו”.

