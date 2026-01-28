יום רביעי, 28.01.2026 שעה 08:27
ספורט אחר  >> טניס

שוויונטק הודחה ברבע הגמר, פגולה בשלב הבא

הפולניה (2) הופתעה עם 7:5, 6:1 לריבאקינה הקזחית (5) ונפרדה מאליפות אוסטרליה, המדורגת שישית גברה על אניסימובה בקרב האמריקאיות בדרך לחצי הגמר

איגה שוויונטק (IMAGO)

שלב רבע הגמר של אליפות אוסטרליה הפתוחה המשיך גם הלילה (בין שלישי לרביעי), ואחרי שאתמול קיבלנו הפתעה כשסביטולינה (12) עלתה לחצי הגמר אחרי שהדיחה את קוקו גוף (3), גם הפעם התקבלה תוצאה לא פחות מרשימה בנשים – ילנה ריבאקינה (5) הדיחה את איגה שוויונטק (2). ברבע הגמר המקביל, ג'סיקה פגולה (6) גברה בקרב האמריקאיות על אמנדה אניסימובה (4).

ריבאקינה נגד שוויונטק 0:2 (5:7, 1:6)

הקזחית הדהימה את שוויונטק עם 5:7 ו-1:6 מרשים. בשלב הראשון השתיים נלחמו על כל נקודה, וריבאקינה שברה את שוויונטק במשחק האחרון של הסבב כדי לקחת את הסט הראשון והצמוד. בהמשך, פתחה פער גדול עם הצגת דומיננטיות ויציבות נכונה. המשימה של שוויונטק להתקדם בתחרות נעצרה, וריבאקינה מצטרפת לחצי הגמר כשהיא מראה כוח וסגנון התקפי מהיר יותר ממה שהיה צפוי ממנה.

פגולה נגד אניסימובה 0:2 (2:6, 6:7)

פגולה שלטה כבר מהפתיחה מול אניסימובה, כשהשיגה שבירה מוקדמת בדרך ל-2:6 בסט הראשון. בסט השני אניסימובה נלחמה, אבל פגולה חזרה עם חבטות חזקות ושוב שברה ל-5:6, לפני שסגרה את המשחק. האמריקאית החמישית בדירוג חתמה ניצחון והעפילה לחצי הגמר הראשון שלה באוסטרליה, לאחר שבדרך הפסידה מעט נקודות והציגה יציבות גבוהה יותר מיריבתה.

