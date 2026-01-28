"נכנס מאוחר מדי": הציונים שקיבל מנור סולומון

הופעתו של מנור סולומון בהפסד 3:1 של פיורנטינה לקומו אמש (שלישי) בגביע האיטלקי לא הותירה רושם מיוחד, כך סיכמו בתקשורת האיטלקית. הקיצוני הישראלי נכנס כמחליף בדקות המאוחרות של המשחק, אך התקשה להשפיע על הקצב ועל המשחק ההתקפי של קבוצתו, דבר שבא לידי ביטוי בציונים שקיבל ובביקורות שנלוו אליהם.

באתרים המסקרים את פיורנטינה הדגישו כי דקות המשחק המעטות של סולומון, יחד עם מעורבות נמוכה בכדור, הקשו עליו להותיר חותם. חלקם אף תהו האם נגע מספיק בכדור, בעוד אחרים ציינו כי היה עסוק יותר בעבודה הגנתית מאשר ביצירת מצבים קדימה.

בפיורנטינה קיוו לזריקת אנרגיה מהספסל, אך בפועל ההשפעה של סולומון נותרה מוגבלת, והקבוצה נפרדה מהגביע כבר בשלב מוקדם. כך, לפחות על פי הסיכומים בתקשורת המקומית, זו הייתה עוד הופעה שקטה עבור הישראלי.

מנור סולומון (IMAGO)

הציונים בתקשורת האיטלקית

באתר firenzeviola נכתב: "סולומון – מעט מאוד רעיונות", והוא קיבל ציון 5. ב-spaceviola סיכמו: "האם בכלל נגע בכדור?", ונתנו ציון 5.5. ב-fiorentinauno העניקו לו ציון 5 והוסיפו: "הוא נגע בכדור לעיתים רחוקות מאוד וכמעט לא השפיע. עם זאת, נכנס מאוחר מדי".

ב-laviola נכתב: "סולומון, 5.5. חושב יותר על סגירה והגנה מאשר על התקפה". בסיכום הכללי, נראה כי כלי התקשורת באיטליה ציפו ליותר מסולומון, גם במסגרת דקות מוגבלות, וההופעה מול קומו נתפסה כהחמצה עבורו.