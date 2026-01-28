יום רביעי, 28.01.2026 שעה 07:50
5219-5022אינטר1
4717-3522מילאן2
4313-2722רומא3
4320-3122נאפולי4
4217-3522יובנטוס5
4016-3722קומו6
3520-3022אטאלנטה7
3027-3222בולוניה8
2919-2122לאציו9
2934-2522אודינזה10
2628-2422ססואולו11
2531-2422קליארי12
2331-2522גנואה13
2329-2022קרמונזה14
2326-1422פארמה15
2340-2122טורינו16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1437-1822ורונה19
1437-1822פיזה20

"נכנס מאוחר מדי": הציונים שקיבל מנור סולומון

באיטליה לא התלהבו יתר על המידה מההופעה של הישראלי, אבל גם ציינו שכמות הדקות שקיבל הייתה מוגבלת: "מעט רעיונות, לא נגע בכדור". וגם: הציונים

מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

הופעתו של מנור סולומון בהפסד 3:1 של פיורנטינה לקומו אמש (שלישי) בגביע האיטלקי לא הותירה רושם מיוחד, כך סיכמו בתקשורת האיטלקית. הקיצוני הישראלי נכנס כמחליף בדקות המאוחרות של המשחק, אך התקשה להשפיע על הקצב ועל המשחק ההתקפי של קבוצתו, דבר שבא לידי ביטוי בציונים שקיבל ובביקורות שנלוו אליהם.

באתרים המסקרים את פיורנטינה הדגישו כי דקות המשחק המעטות של סולומון, יחד עם מעורבות נמוכה בכדור, הקשו עליו להותיר חותם. חלקם אף תהו האם נגע מספיק בכדור, בעוד אחרים ציינו כי היה עסוק יותר בעבודה הגנתית מאשר ביצירת מצבים קדימה.

בפיורנטינה קיוו לזריקת אנרגיה מהספסל, אך בפועל ההשפעה של סולומון נותרה מוגבלת, והקבוצה נפרדה מהגביע כבר בשלב מוקדם. כך, לפחות על פי הסיכומים בתקשורת המקומית, זו הייתה עוד הופעה שקטה עבור הישראלי.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

הציונים בתקשורת האיטלקית

באתר firenzeviola נכתב: "סולומון – מעט מאוד רעיונות", והוא קיבל ציון 5. ב-spaceviola סיכמו: "האם בכלל נגע בכדור?", ונתנו ציון 5.5. ב-fiorentinauno העניקו לו ציון 5 והוסיפו: "הוא נגע בכדור לעיתים רחוקות מאוד וכמעט לא השפיע. עם זאת, נכנס מאוחר מדי".

ב-laviola נכתב: "סולומון, 5.5. חושב יותר על סגירה והגנה מאשר על התקפה". בסיכום הכללי, נראה כי כלי התקשורת באיטליה ציפו ליותר מסולומון, גם במסגרת דקות מוגבלות, וההופעה מול קומו נתפסה כהחמצה עבורו.

