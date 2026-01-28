יום רביעי, 28.01.2026 שעה 07:33
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%4955-527145דטרויט פיסטונס
65%5024-539746בוסטון סלטיקס
61%5099-527046ניו יורק ניקס
59%5528-559949טורונטו ראפטורס
56%5601-567648קליבלנד קאבלירס
53%5411-542947פילדלפיה 76'
53%5599-555547שיקגו בולס
51%4979-496143אורלנדו מג'יק
48%5709-565148אטלנטה הוקס
46%5694-567848מיאמי היט
42%5192-501945מילווקי באקס
42%5489-560348שארלוט הורנטס
29%5165-490045ברוקלין נטס
26%5630-521247אינדיאנה פייסרס
25%5342-494144וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%5185-568148אוקלהומה ת'אנדר
68%4897-519844יוסטון רוקטס
68%4933-517644סן אנטוניו ספרס
67%5531-571848דנבר נאגטס
61%5096-526246פיניקס סאנס
57%5545-571049גולדן סטייט ווריורס
56%5543-569848מינסוטה טימברוולבס
54%5328-523946לוס אנג'לס לייקרס
49%4986-500945לוס אנג'לס קליפרס
46%5270-524646דאלאס מאבריקס
46%5654-557848פורטלנד בלייזרס
36%5308-518045ממפיס גריזליס
32%5993-563547יוטה ג'אז
27%5781-532648סקרמנטו קינגס
26%5705-538947ניו אורלינס פליקנס

4 נק' לוולף, 3 לשרף וקטטה גדולה בהפסד הנטס

הישראלים של ברוקלין שותפו, אך קבוצתם נכנעה 106:102 לסאנס במפגש שנרשם בו עימות גדול לקראת הסיום, ללא מורחקים. 36 נקודות למייקל פורטר ג'וניור

|
העימות בין הסאנס לנטס (רויטרס)
העימות בין הסאנס לנטס (רויטרס)

עימות חריג פרץ הלילה במשחק בין פיניקס לברוקלין, שהסתיים בניצחון 102:106 של הסאנס, לאחר דקות סיום סוערות שכללו מהומה רחבת היקף על הפרקט. למרות המתח והעצבים, אף שחקן לא הורחק, והמשחק הוכרע על הפרקט לאחר קאמבק מאוחר של הנטס שלא הספיק.

ברוקלין ניסתה לעצור רצף של חמישה הפסדים, פיגרה במהלך הערב בהפרש דו ספרתי, אך חזרה חזק ברבע הרביעי וצימקה עד פוזשן אחד. מייקל פורטר ג'וניור סיפק ערב התקפי יוצא דופן עם 36 נקודות בשורות הנטס, אך זה לא הספיק מול פיניקס היציבה, שקיבלה תרומה משמעותית ממארק וויליאמס עם 27 נקודות.

בדקות הסיום, כשפיניקס הובילה ביתרון מינימלי, ניסיון של דילון ברוקס לחטוף כדור חופשי הוביל לדחיפות, חילופי דברים וכניסה של שני הספסלים למגרש. מספר שחקנים משתי הקבוצות ספגו עבירות טכניות, אך האירוע נרגע ללא הרחקות והמשחק חודש עד לסיום.

הדחיפות בין הסאנס לנטס (רויטרס)הדחיפות בין הסאנס לנטס (רויטרס)
פיניקס וברוקלין בעימות במהלך הרבע האחרון (רויטרס)פיניקס וברוקלין בעימות במהלך הרבע האחרון (רויטרס)

נוכחות ישראלית על הפרקט

גם לשני הנציגים הישראלים של ברוקלין היו דקות על המגרש. דני וולף קלע 4 נקודות ב-14 דקות והוסיף חמישה ריבאונדים, בעוד בן שרף תרם 3 נקודות ב-19 דקות, לצד ריבאונד ושני אסיסטים. למרות התרומה שלהם והריצה המאוחרת של הנטס, פיניקס הצליחה לשמור על קור רוח בדקות ההכרעה ולצאת עם הניצחון.

