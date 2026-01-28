אוקלהומה ניצחה, פילדלפיה גברה על מילווקי

אוקלהומה (10:38) - ניו אורלינס (37:12) 95:104

אוקלהומה התגברה על סגל חסר והציגה משחק יעיל בהובלת שיי גילג’ס אלכסנדר, שסיים עם 29 נקודות. צ’ט הולמגרן בלט בצבע עם 20 נקודות, 14 ריבאונדים ו-5 חסימות, בעוד אייזאה ג’ו תרם 17 נקודות. גילג’ס אלכסנדר התקשה מהשדה עם 8 מ-22, אך היה כמעט מושלם מקו העונשין עם 13 מ-14, והאריך רצף נדיר של 118 משחקים רצופים עם לפחות 20 נקודות, השני באורכו בתולדות ה-NBA. הת’אנדר שיחקו ללא ג’יילן וויליאמס, אייזאה הארטנשטיין, קייסון וואלאס ואלכס קארוסו הפצועים, אך שמרו על שליטה בדקות המפתח.

בניו אורלינס הוביל זאיון וויליאמסון עם 21 נקודות ב-8 מ-11 מהשדה ו-11 ריבאונדים, סאדיק ביי הוסיף 16 נקודות ו-13 ריבאונדים, והפליקנס הציגו מאבק עד הסיום. המשחק התחמם בדקות האחרונות עם חילופי טכניות ועימותים פיזיים בין שחקנים משתי הקבוצות. אוקלהומה סיטי פתחה פערים ברבע השלישי בעזרת קליעות של הולמגרן ולו דורט, שקלע ארבע שלשות, ועמדה בלחץ גם כשניו אורלינס צמצמה עם ריצה מאוחרת.

ג'יילן וויליאמס וסאדיק ביי בעימות (רויטרס)

דנבר (16:31) - דטרויט (11:34) 109:107

דטרויט הצליחה לעמוד בלחץ בדקות הסיום ולרשום ניצחון חוץ יוקרתי, בהובלת טוביאס האריס שקלע 22 נקודות, כולל שתי קליעות עונשין מכריעות בשניות האחרונות. קייד קנינגהאם רשם ערב מצוין עם 22 נקודות ו-11 אסיסטים, והמשיך להוביל קבוצה שנמצאת בכושר חזק במיוחד, עם 9 ניצחונות ב-11 המשחקים האחרונים ויתרון של 5.5 משחקים בפסגת המזרח. הפיסטונס הובילו בדו ספרתי כבר במחצית הראשונה וגם בפתיחת הרבע הרביעי, לפני שדנבר חזרה לעניינים.

בצד של הנאגטס בלט ג’מאל מארי עם 24 נקודות ו-10 אסיסטים, אך החטיא קליעות עונשין קריטיות בסיום. יונאס ולנצ’יונאס חזר להרכב וסיים עם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-16 ריבאונדים, במשחק שנערך בצל עייפות מצטברת ונסיבות לוגיסטיות מורכבות בעקבות סופת החורף שעיכבה את הקבוצה. דנבר הופיעה בסגל חסר ללא ארון גורדון, ניקולה יוקיץ’, קמרון ג’ונסון וכריסטיאן בראון, ועדיין הצליחה לבצע ריצה מאוחרת וללחוץ את דטרויט עד השניות האחרונות.

קייד קנינגהאם (רויטרס)

ניו יורק (18:28) - סקרמנטו (36:12) 87:103

הניקס שלטו ברבע האחרון והכריעו משחק צמוד בזכות התעלות התקפית והגנתית בדקות הסיום. ג’יילן ברונסון הוביל את ניו יורק עם 28 נקודות, מיקאל ברידג’ס תרם 18 נקודות וקארל אנתוני טאונס סיים עם 17 נקודות ו-11 ריבאונדים. או ג’י אנונובי הוסיף 15 נקודות, והניקס הצליחו לפתוח פער משמעותי ברבע הרביעי למרות 21 איבודים לאורך המשחק.

בסקרמנטו בלט דמאר דרוזן עם 34 נקודות, בעוד ראסל ווסטברוק הוסיף 14 נקודות, אך השניים התקשו מחוץ לקשת, עם 3 קליעות בלבד מ-16 ניסיונות לשלוש. הקינגס סבלו מערב חלש במיוחד מהטווח הארוך עם 5 מ-30 לשלוש, דבר שפגע ביכולתם להישאר בתמונה בדקות ההכרעה, כאשר ניו יורק ניצלה את המומנטום והעמיקה את השליטה ברבע האחרון.

ג'יילן ברונסון (רויטרס)

פילדלפיה (21:25) - מילווקי (27:18) 122:139

פילדלפיה הציגה הופעה התקפית מרשימה בהובלת פול ג’ורג’, שסיים עם 32 נקודות, בעוד ג’ואל אמביד קלע 29 נקודות, מהן 18 כבר ברבע הראשון, והוסיף 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים. טייריס מקסי תרם 22 נקודות והיה שותף לקצב הגבוה, כאשר חזרתם של אמביד וג’ורג’ לסגל העניקה לאריות של פילדלפיה דחיפה משמעותית אחרי ערב קודם קשה. ג’ורג’ דייק ב-11 מ-21 מהשדה, כולל 9 מ-15 לשלוש, והכריע מומנטום בתחילת הרבע הרביעי.

אמביד (רויטרס)

בצד של מילווקי בלט מיילס טרנר עם 31 נקודות, ריאן רולינס הוסיף 24, בובי פורטיס סיים עם 17 נקודות ו-12 ריבאונדים, וגם קייל קוזמה תרם 17 נקודות. הבאקס שיחקו בסגל חסר ללא יאניס אנטטוקומפו הפצוע, וכן ללא קווין פורטר ג’וניור וטוריאן פרינס, דבר שהקשה עליהם לעמוד בקצב. פילדלפיה מצידה נאלצה להסתדר בלי קוונטין גריימס, אך שמרה על שליטה התקפית יציבה לאורך המשחק.