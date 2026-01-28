יום רביעי, 28.01.2026 שעה 06:53
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%4955-527145דטרויט פיסטונס
65%5024-539746בוסטון סלטיקס
61%5099-527046ניו יורק ניקס
59%5528-559949טורונטו ראפטורס
56%5601-567648קליבלנד קאבלירס
53%5411-542947פילדלפיה 76'
53%5599-555547שיקגו בולס
51%4979-496143אורלנדו מג'יק
48%5709-565148אטלנטה הוקס
46%5694-567848מיאמי היט
42%5192-501945מילווקי באקס
42%5489-560348שארלוט הורנטס
29%5165-490045ברוקלין נטס
26%5630-521247אינדיאנה פייסרס
25%5342-494144וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%5185-568148אוקלהומה ת'אנדר
68%4897-519844יוסטון רוקטס
68%4933-517644סן אנטוניו ספרס
67%5531-571848דנבר נאגטס
61%5096-526246פיניקס סאנס
57%5545-571049גולדן סטייט ווריורס
56%5543-569848מינסוטה טימברוולבס
54%5328-523946לוס אנג'לס לייקרס
48%4883-489444לוס אנג'לס קליפרס
46%5270-524646דאלאס מאבריקס
46%5654-557848פורטלנד בלייזרס
36%5308-518045ממפיס גריזליס
33%5878-553246יוטה ג'אז
27%5781-532648סקרמנטו קינגס
26%5705-538947ניו אורלינס פליקנס

אוקלהומה ניצחה, פילדלפיה גברה על מילווקי

הת'אנדר נהנו מ-29 נקודות של שיי גילג'ס אלכסנדר בדרך ל-95:104 על ניו אורלינס, ג'ורג' ואמביד כיכבו ב-122:139 של הסיקסרס. דטרויט גברה על דנבר

|
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

אוקלהומה (10:38) - ניו אורלינס (37:12) 95:104

אוקלהומה התגברה על סגל חסר והציגה משחק יעיל בהובלת שיי גילג’ס אלכסנדר, שסיים עם 29 נקודות. צ’ט הולמגרן בלט בצבע עם 20 נקודות, 14 ריבאונדים ו-5 חסימות, בעוד אייזאה ג’ו תרם 17 נקודות. גילג’ס אלכסנדר התקשה מהשדה עם 8 מ-22, אך היה כמעט מושלם מקו העונשין עם 13 מ-14, והאריך רצף נדיר של 118 משחקים רצופים עם לפחות 20 נקודות, השני באורכו בתולדות ה-NBA. הת’אנדר שיחקו ללא ג’יילן וויליאמס, אייזאה הארטנשטיין, קייסון וואלאס ואלכס קארוסו הפצועים, אך שמרו על שליטה בדקות המפתח.

בניו אורלינס הוביל זאיון וויליאמסון עם 21 נקודות ב-8 מ-11 מהשדה ו-11 ריבאונדים, סאדיק ביי הוסיף 16 נקודות ו-13 ריבאונדים, והפליקנס הציגו מאבק עד הסיום. המשחק התחמם בדקות האחרונות עם חילופי טכניות ועימותים פיזיים בין שחקנים משתי הקבוצות. אוקלהומה סיטי פתחה פערים ברבע השלישי בעזרת קליעות של הולמגרן ולו דורט, שקלע ארבע שלשות, ועמדה בלחץ גם כשניו אורלינס צמצמה עם ריצה מאוחרת.

גג'יילן וויליאמס וסאדיק ביי בעימות (רויטרס)

דנבר (16:31) - דטרויט (11:34) 109:107

דטרויט הצליחה לעמוד בלחץ בדקות הסיום ולרשום ניצחון חוץ יוקרתי, בהובלת טוביאס האריס שקלע 22 נקודות, כולל שתי קליעות עונשין מכריעות בשניות האחרונות. קייד קנינגהאם רשם ערב מצוין עם 22 נקודות ו-11 אסיסטים, והמשיך להוביל קבוצה שנמצאת בכושר חזק במיוחד, עם 9 ניצחונות ב-11 המשחקים האחרונים ויתרון של 5.5 משחקים בפסגת המזרח. הפיסטונס הובילו בדו ספרתי כבר במחצית הראשונה וגם בפתיחת הרבע הרביעי, לפני שדנבר חזרה לעניינים.

בצד של הנאגטס בלט ג’מאל מארי עם 24 נקודות ו-10 אסיסטים, אך החטיא קליעות עונשין קריטיות בסיום. יונאס ולנצ’יונאס חזר להרכב וסיים עם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-16 ריבאונדים, במשחק שנערך בצל עייפות מצטברת ונסיבות לוגיסטיות מורכבות בעקבות סופת החורף שעיכבה את הקבוצה. דנבר הופיעה בסגל חסר ללא ארון גורדון, ניקולה יוקיץ’, קמרון ג’ונסון וכריסטיאן בראון, ועדיין הצליחה לבצע ריצה מאוחרת וללחוץ את דטרויט עד השניות האחרונות.

קייד קנינגהאם (רויטרס)קייד קנינגהאם (רויטרס)

ניו יורק (18:28) - סקרמנטו (36:12) 87:103

הניקס שלטו ברבע האחרון והכריעו משחק צמוד בזכות התעלות התקפית והגנתית בדקות הסיום. ג’יילן ברונסון הוביל את ניו יורק עם 28 נקודות, מיקאל ברידג’ס תרם 18 נקודות וקארל אנתוני טאונס סיים עם 17 נקודות ו-11 ריבאונדים. או ג’י אנונובי הוסיף 15 נקודות, והניקס הצליחו לפתוח פער משמעותי ברבע הרביעי למרות 21 איבודים לאורך המשחק.

בסקרמנטו בלט דמאר דרוזן עם 34 נקודות, בעוד ראסל ווסטברוק הוסיף 14 נקודות, אך השניים התקשו מחוץ לקשת, עם 3 קליעות בלבד מ-16 ניסיונות לשלוש. הקינגס סבלו מערב חלש במיוחד מהטווח הארוך עם 5 מ-30 לשלוש, דבר שפגע ביכולתם להישאר בתמונה בדקות ההכרעה, כאשר ניו יורק ניצלה את המומנטום והעמיקה את השליטה ברבע האחרון.

גג'יילן ברונסון (רויטרס)

פילדלפיה (21:25) - מילווקי (27:18) 122:139

פילדלפיה הציגה הופעה התקפית מרשימה בהובלת פול ג’ורג’, שסיים עם 32 נקודות, בעוד ג’ואל אמביד קלע 29 נקודות, מהן 18 כבר ברבע הראשון, והוסיף 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים. טייריס מקסי תרם 22 נקודות והיה שותף לקצב הגבוה, כאשר חזרתם של אמביד וג’ורג’ לסגל העניקה לאריות של פילדלפיה דחיפה משמעותית אחרי ערב קודם קשה. ג’ורג’ דייק ב-11 מ-21 מהשדה, כולל 9 מ-15 לשלוש, והכריע מומנטום בתחילת הרבע הרביעי.

אמביד (רויטרס)אמביד (רויטרס)

בצד של מילווקי בלט מיילס טרנר עם 31 נקודות, ריאן רולינס הוסיף 24, בובי פורטיס סיים עם 17 נקודות ו-12 ריבאונדים, וגם קייל קוזמה תרם 17 נקודות. הבאקס שיחקו בסגל חסר ללא יאניס אנטטוקומפו הפצוע, וכן ללא קווין פורטר ג’וניור וטוריאן פרינס, דבר שהקשה עליהם לעמוד בקצב. פילדלפיה מצידה נאלצה להסתדר בלי קוונטין גריימס, אך שמרה על שליטה התקפית יציבה לאורך המשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */