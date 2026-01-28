יום רביעי, 28.01.2026 שעה 06:51
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%4955-527145דטרויט פיסטונס
65%5024-539746בוסטון סלטיקס
61%5099-527046ניו יורק ניקס
59%5528-559949טורונטו ראפטורס
56%5601-567648קליבלנד קאבלירס
53%5411-542947פילדלפיה 76'
53%5599-555547שיקגו בולס
51%4979-496143אורלנדו מג'יק
48%5709-565148אטלנטה הוקס
46%5694-567848מיאמי היט
42%5192-501945מילווקי באקס
42%5489-560348שארלוט הורנטס
30%5059-479844ברוקלין נטס
26%5630-521247אינדיאנה פייסרס
25%5342-494144וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%5185-568148אוקלהומה ת'אנדר
68%4897-519844יוסטון רוקטס
68%4933-517644סן אנטוניו ספרס
67%5531-571848דנבר נאגטס
60%4994-515645פיניקס סאנס
57%5545-571049גולדן סטייט ווריורס
56%5543-569848מינסוטה טימברוולבס
54%5328-523946לוס אנג'לס לייקרס
48%4883-489444לוס אנג'לס קליפרס
46%5270-524646דאלאס מאבריקס
46%5654-557848פורטלנד בלייזרס
36%5308-518045ממפיס גריזליס
33%5878-553246יוטה ג'אז
27%5781-532648סקרמנטו קינגס
26%5705-538947ניו אורלינס פליקנס

אבדיה: אף אחד לא הפסיד או ניצח בטרייד שלי

הישראלי סיכם את  ההפסד 115:111 בוושינגטון: "הטרייד? זה קרה בעבר ויקרה גם בעתיד, מצאתי בית חם ואוהב". וגם: פציעת הגב, האולסטאר ואהבת האוהדים

|
דני אבדיה (האתר הרשמי של פורטלנד)
דני אבדיה (האתר הרשמי של פורטלנד)

דני אבדיה בחר לאחר המשחק בגישה מפוכחת וכנה, כשהתייחס להפסד 115:111, למצבו הפיזי ולמפגש עם קבוצתו לשעבר וושינגטון בלי לחפש תירוצים. הוא דיבר על הקושי לחזור מפציעת גב ועל התחושה שעדיין לא היה חופשי לגמרי בתנועותיו, אך הדגיש שהוא נמצא בתהליך שיקום מתקדם וממשיך לדרוש מעצמו להיות אגרסיבי. לצד זאת, אבדיה הבהיר שהוא שלם עם מקומו הנוכחי, רואה בפורטלנד בית אמיתי, מתייחס באיפוק לשיח סביב הטרייד והאולסטאר, ומעדיף למקד את כל תשומת הלב שלו בשיפור אישי ובהפיכת הקבוצה לטובה וחזקה יותר.

דני אבדיה אמר לאחר המשחק: "חוסר מזל. לא שיחקנו כמו בדרך כלל, אני לא רוצה לתרץ כי אין תירוצים, לא היה לנו קל פה, אבל זה קורה. וושינגטון שיחקה טוב, לא היינו מוכנים מההתחלה וזה יכול לקרות. אני בסדר, אני מתאושש לאט לאט, אני חוזר מפציעת גב שזה לא דבר קל, אתה תמיד קצת יותר זהיר כשאתה זז, אבל אני עושה את כל מה שאני יכול ומנסה להיות אגרסיבי”.

“אני אשתפר. צוות האימון אמר לנו שאנחנו יכולים לשחק טוב יותר, גם אנחנו יודעים את זה. לא צריך לדבר יותר מדי על המשחק אלא לשים אותו מאחורינו, ללמוד מזה ולהשתפר. אני מרגיש רגוע פה, בפעם הראשונה שחזרתי זה היה קצת יותר מרגש, אבל פורטלנד היא הבית שלי. בהחלט יש לי זיכרונות טובים מוושינגטון, אבל זה לא שינה את הדרך שבה שיחקתי או באתי למשחק”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“אף אחד לא הפסיד או ניצח בטרייד שלי”

“הרבה השתנה בוושינגטון, הם בנו את הסגל מחדש, יש פה שחקנים צעירים וקשוחים ואני מקווה שילך להם טוב, אבל אין לי מה לומר מעבר לזה. מה פחות עבד לי? הם שמרו טוב, אני מרגיש שלא הייתי היום כל כך חופשי בתנועות שלי, אתה חוזר מפציעה לא פשוטה, חזרתי אחרי כמה משחקים שלא הייתי, פשוט זה פחות עבד היום. אני שמח שלפחות יצא לי לשחק ולראות את האנשים שתמכו בי מסביב ואת הקהל שהגיע לעודד, אבל המשחק הזה כבר מאחוריי”.

"מחמיא שחושבים שהם הפסידו בטרייד, אבל אני לא חושב שאף אחד הפסיד או ניצח בטרייד שלי, מצאתי בית חם ואוהב שמאמין בי ותומך אותי, הם מצאו את השחקנים שהם רוצים להמשיך איתם ולפתח אותם והכל בסדר, זה קרה בעבר וגם יקרה בעתיד ואני יכול רק ליהנות מזה. אני שמח לראות את הישראלים והקהל שבא ותומך בי, זה לא מובן מאליו, הלוואי שיכולתי לחבק את כולם. מרגש שיש קהל כזה מאחוריך, מנסה לייצר מה שאני יכול על המגרש ומחוצה לו, אני נהנה מהעונה ואמשיך ליהנות ממנה”.

אלכס סאר ודני אבדיה (רויטרס)אלכס סאר ודני אבדיה (רויטרס)

“האולסטאר? אני לא חושב על זה כרגע במאה אחוז שזה יקרה, ברור שזה ירגש אותי, זו הייתה אחת המטרות שלי, להיות השחקן הכי טוב שאני יכול להיות, ולהגיע לאולסטאר זה יהיה חסר תקדים, אבל אני מתרכז בלנצח ולעשות את הקבוצה הזו יותר טובה, ולהגיע אותה למקומות טובים וגבוהים. זה בראש סדר העדיפויות, ואם האולסטאר יגיע זה בונוס. אני מאמין במשחק שלי יותר, פורטלנד מצאה דרך אפקטיבית להשתמש בי, מצאתי פה בית, גם העיר, אני יכול רק להמשיך לשגשג פה", סיכם.

