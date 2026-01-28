יום רביעי, 28.01.2026 שעה 06:54
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%4955-527145דטרויט פיסטונס
65%5024-539746בוסטון סלטיקס
61%5099-527046ניו יורק ניקס
59%5528-559949טורונטו ראפטורס
56%5601-567648קליבלנד קאבלירס
53%5411-542947פילדלפיה 76'
53%5599-555547שיקגו בולס
51%4979-496143אורלנדו מג'יק
48%5709-565148אטלנטה הוקס
46%5694-567848מיאמי היט
42%5192-501945מילווקי באקס
42%5489-560348שארלוט הורנטס
29%5165-490045ברוקלין נטס
26%5630-521247אינדיאנה פייסרס
25%5342-494144וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%5185-568148אוקלהומה ת'אנדר
68%4897-519844יוסטון רוקטס
68%4933-517644סן אנטוניו ספרס
67%5531-571848דנבר נאגטס
61%5096-526246פיניקס סאנס
57%5545-571049גולדן סטייט ווריורס
56%5543-569848מינסוטה טימברוולבס
54%5328-523946לוס אנג'לס לייקרס
48%4883-489444לוס אנג'לס קליפרס
46%5270-524646דאלאס מאבריקס
46%5654-557848פורטלנד בלייזרס
36%5308-518045ממפיס גריזליס
33%5878-553246יוטה ג'אז
27%5781-532648סקרמנטו קינגס
26%5705-538947ניו אורלינס פליקנס

בוושינגטון חגגו: הטרייד של אבדיה לא היה טעות

בתקשורת בבירה היו מרוצים מהניצחון על הישראלי: "דני לא היווה יריב לילדי הוויזארדס, קוליבאלי סגר אותו". ספליטר: "לא המשחק הכי טוב של אבדיה"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

ההופעה של דני אבדיה מול וושינגטון לא חלפה מתחת לרדאר בארצות הברית. בתקשורת האמריקאית ניתחו בהרחבה את חזרתו של הפורוורד הישראלי לפרקט מול קבוצתו לשעבר ב-115:111, סימנו את תרומתו והצביעו גם על הקשיים שליוו אותו במשחק, בעוד המאמן טיאגו ספליטר התייחס ישירות לניהול הדקות שלו ולמצבו הפיזי. המשחק הפך, מבחינת הפרשנים, לבחינה כפולה, גם של אבדיה עצמו וגם של ההקשר הרחב יותר סביב הטרייד שהוביל אותו לפורטלנד.

החזרה של אבדיה

דני אבדיה חזר לסגל אחרי שהחמיץ את שני המשחקים הקודמים בשל פציעת גב מתמשכת. הוא קלע את שתי השלשות הראשונות שלו בדרך ל-9 נקודות ברבע הראשון, אך לאורך חלקים גדולים מהמשחק הוא לא שיחק בעוצמה ההתקפית האופיינית לו לכיוון הסל. מול קבוצתו לשעבר סיים אבדיה עם 17 נקודות ו-12 ריבאונדים, אך איבד 6 כדורים וקלע רק 2 מ-6 מקו העונשין.

“המאמן טיאגו ספליטר רצה בבירור לנהל את העומס שלו. אבדיה שיחק כמעט 31 דקות, אך קיבל מנוחה ארוכה ברבע הרביעי לפני שחזר לפרקט 4:30 דקות לסיום. הוא קלע שלשה כמעט מיד עם כניסתו והעלה את הבלייזרס ליתרון של ארבע נקודות, אך בדקות האחרונות היה שקט יחסית, ופורטלנד לא הצליחה לשמור על היתרון”, הסבירו בארה”ב, “אבדיה לא היה במיטבו, פורטלנד הייתה זקוקה למישהו נוסף שייקח צעד קדימה”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

החגיגות בוושינגטון

בתקשורת בוושינגטון חגגו את הניצחון על האקס: “לראשונה זה שבועות, וושינגטון וויזארדס ניצחה משחק כדורסל. היא קיבלה בחזרה לעיר פנים מוכרות בדמותו של דני אבדיה מפורטלנד. זאת לאחר שמייקל ווינגר אמר כי אינו רואה בטרייד של אבדיה טעות. בעקבות האמירה הזו, המשחק הפך לאחד שכזה שאוהדי שתי הקבוצות סימנו ביומנים”.

“למרות שאבדיה בעיצומה של עונה ברמת אולסטאר, הוא לא היווה יריב שווה ל”ילדי הוויזארדס”. המשחק הזה הוכיח שהטרייד אינו טעות, גם אם כמה אוהדים עדיין חושבים כך. זה היה משחק לוחמני, עם חילופי יתרון תכופים, אך הוויזארדס יצאו מנצחים בזכות קבוצת שחקנים צעירים שנבחרו לאחרונה לאירוע ה-Rising Stars”, חגגו בבירה.

“בילאל קוליבאלי קיבל את המשימה לשמור על דני. למרות שקוליבאלי היה שקט בהתקפה וקלע רק 5 נקודות, הוא סגר לחלוטין את אבדיה. קוליבאלי הגביל את הפורוורד בעל הפוטנציאל לאולסטאר ל-17 נקודות ב-6 מ-14 מהשדה, ואפשר לו להגיע לקו העונשין רק 3 פעמים. אבדיה גם איבד את הכדור 6 פעמים, רבות מהן בזכות הנוכחות ההגנתית של קוליבאלי”, חגגו בוושינגטון.

אלכס סאר ודני אבדיה (רויטרס)אלכס סאר ודני אבדיה (רויטרס)

“היה רעיון טוב להעביר את דני לפורטלנד”

“קישון ג’ורג’ הראה גם הוא מדוע היה זה רעיון טוב להעביר את אבדיה לפורטלנד. אילו היה נשאר, ייתכן שג’ורג’ כלל לא היה פורץ כפי שהוא עושה כעת. ג’ורג’ סיים עם 19 נקודות ב-4 מ-10 לשלוש, לצד 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים. הוא נראה גם כמפלצת בהגנה, עם 3 חטיפות ו-2 חסימות. החלק המפחיד הוא שזה רק קצה הקרחון של מה שהוא עוד יכול להיות”.

“בשורה התחתונה, העתיד הוא עכשיו, ולא תקוע עם אבדיה כפי שחושבים חלק מהאוהדים. הליבה של הוויזארדס עמוסה בכישרון, מסאר וג’ורג’, דרך ג’ונסון וקוליבאלי, ועד שחקני ספסל כמו באב קרינגטון וג’סטין שמפאני. בסופו של דבר, הקבוצה הוכיחה שהאמירה של וינגר הייתה נכונה: הטרייד לא היה טעות”, חגגו בוושינגטון.

ספליטר: “לא המשחק הכי טוב של דני”

טיאגו ספליטר אמר בסיום: "דני חזר, ניער מעצמו את החלודה, אבל זה לא תירוץ כי אנחנו צריכים להשתפר. דני צריך ניהול טוב של הדקות, אני לא חושב שהוא יכול היה לשחק יותר, לא רציתי שישחק בכל המשחק. זה לא קל, זה לא היה המשחק הטוב ביותר שלו. הוא יחלים וישתפר”.

טיאגו ספליטר (רויטרס)טיאגו ספליטר (רויטרס)

“האם יש קשר לזה שהמשחק היה בוושינגטון? לא חושב, הוא היה אגרסיבי. התהליך של דני? הוא בעונה אדירה, הוא יעיל, הוא עושה המון עבורנו, אנחנו מבקשים ממנו הרבה והוא נותן לנו ואנשים צריכים לראות בו כאולסטאר”, סיכם המאמן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */