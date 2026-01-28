אבדיה חזר וקלע 17, פורטלנד הפסידה לוושינגטון

פורטלנד יצאה הלילה וושינגטון עם הפסד צמוד, אך גם עם עוד משחק שמדגיש את המקום המרכזי של דני אבדיה במרקם הקבוצה. הבלייזרס נאבקו עד השניות האחרונות, החזיקו ביתרונות לפרקים ואף שלטו בריבאונדים, אך טעויות בדקות ההכרעה מנעו מהם ניצחון שלישי ברציפות. וושינגטון קטעה בהמשך את רצף ההפסדים שלה שעמד על תשעה, וניצחה 111:115.

אבדיה סיים את הערב עם 17 נקודות ב-31 דקות, לצד 12 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, והיה אחד השחקנים היציבים בשורות פורטלנד לאורך כל המשחק. למרות יתרון ברור של הבלייזרס בריבאונדים ובנקודות מהזדמנות שנייה, זה לא הספיק מול ריצת הסיום של וושינגטון.

המשחק היה צמוד לכל אורכו, כשפורטלנד אף הוליכה ברבע הרביעי, אך סדרת החטאות מקו העונשין ואיבודים יקרים אפשרו למארחת להפוך את התוצאה בדקות האחרונות. אבדיה, שחזר לאחרונה מפציעת גב, נראה פעיל ובטוח, מילא את דף הסטטיסטיקה והשפיע גם מעבר לקליעה.

דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה ממשיך להיות העוגן

מעבר למספרים, התרומה של אבדיה ניכרה כמעט בכל אספקט של המשחק. הוא נאבק מתחת לסלים, יצא מהר למעברים, סייע בהנעת הכדור והיה שם ברגעים שבהם פורטלנד חיפשה יציבות. גם כשהקבוצה התקשתה לייצר נקודות, הוא מצא דרכים להשפיע ולא נעלם.

בפורטלנד יודעים שהטרייד שהביא את אבדיה מהבירה השתלם, ובמשחק כזה זה בלט במיוחד. בעוד וושינגטון חגגה סוף סוף ניצחון ביתי, הבלייזרס יכולים להתעודד מהעובדה שאבדיה המשיך להציג עקביות, גם כשהוא עדיין לא ב-100 אחוז מבחינה פיזית.

עדיין לא ב-100%. אבדיה (רויטרס)

לצד ההופעה של אבדיה, בלטו גם שיידון שארפ עם 31 נקודות ודונובן קלינגן עם נוכחות דומיננטית בצבע, אך בשורה התחתונה זה היה עוד ערב שממחיש עד כמה היכולת של פורטלנד לנצח תלויה בפרטים הקטנים. אבדיה עשה את שלו למרות שקלע מתחת למוצע העונתי שלו, הפעם זה פשוט לא הספיק.