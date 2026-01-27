יום שלישי, 27.01.2026 שעה 22:42
טרגדיה בדרך למשחק: 7 אוהדי פאוק נהרגו בתאונה

האוהדים עשו את דרכם למשחק מול ליון בליגה האירופית ביום חמישי ומצאו את מותם בטרגדיה. המועדון, הממשלה היוונית ומועדונים יריבים הביעו צער עמוק

אוהדי פאוק חוגגים (רויטרס)
אוהדי פאוק חוגגים (רויטרס)

7 אוהדים של פאוק סלוניקי נהרגו הערב (שלישי) בתאונת דרכים קשה ברומניה, בזמן שעשו את דרכם למשחק הקבוצה מול ליון במסגרת הליגה האירופית ביום חמישי (22:00). המיניבוס שבו נסעו היה מעורב בתאונה קטלנית, כשבנוסף דווח גם על מספר פצועים.

ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטאקיס, מסר כי הוא מזועזע מהאירוע וציין שממשלת יוון והשגרירות המקומית פועלות בתיאום מלא עם הרשויות ברומניה במטרה להעניק סיוע למשפחות ההרוגים והפצועים.

בעקבות האסון הונפו דגלים לחצי התורן באצטדיון טומבה שבסלוניקי, ביתה של פאוק. במקביל, המועדון נמצא בקשר רציף עם גורמי השלטון ומטפל בהעברת נציגים לרומניה לצורך ליווי המשפחות ומתן תמיכה לנפגעים.

“טרגדיה שאי אפשר להכיל”

נשיא פאוק, איבן סבידיס, הגיב בכאב ואמר: “מדובר בטרגדיה שאי אפשר להכיל. אני הרוס מאובדן צעירים אוהדי המועדון, שנסעו ללוות את פאוק מתוך אהבה ונאמנות”.

גם ארגוני אוהדים של מועדונים יריבים ביוון, בהם אולימפיאקוס, פנאתינייקוס ואריס, פרסמו הודעות תנחומים ואחדות. ליון הודיעה כי תקיים מחווה לזכר ההרוגים לפני המשחק בין הקבוצות, שצפוי להתקיים ביום חמישי בצרפת

