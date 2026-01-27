הפועל ומכבי ראשל"צ סגרו מחזור עם ניצחונות

מ.כ חולון – מכבי ראשל"צ 45:39 (22:17)

המארחת ניסתה להמשיך במגמה החיובית שלה לאחר שניצחה ביום שישי את עירוני רחובות, אירחה את מכבי ראשל"צ שהתחזקה משמעותית בחודש האחרון עם שלושה שחקנים, שאחד מהם, מקשר נבחרת ישראל לידור פסו שב לליגה לאחר ששיחק באולימפיאקוס היוונית.

פתיחת המשחק הייתה צמודה והקבוצות לא הצליחו לברוח, אבל בשוויון 10:10 היו אלה הצהובים עם עדי כהן ונדב ניזרי שפתחו יתרון של ארבעה שערים, יחד עם דן טפר שנעל את השער ועמרי קושמרו קבע 12:17 (דקה 25). המגמה נמשכה ונדב ניזרי עם שער קל והצהובים סיימו את המחצית ביתרון של חמישה שערים, 17:22.

שחקני חולון ומכבי ראשל"צ (צילום: אגם לוי)

המגמה השתנתה לגמרי במחצית השנייה והמארחת התחילה לקזז את ההפרש. שי נתן צימק ל-29:28 ונאור כהן הוריד ל-35:33, אבל אז גיא גרא וירמי סידי הובילו מומנטום נוסף של האורחת בדרך ל-35:40 ומשם הדרך לניצחון הייתה קצרה. בסיום: 39:45 לצהובים שמשווים את המאזן שלהם לזה של היריבה.

כבשו ל-מ.כ חולון: אור לוי 11 שערים, קאיו ויניסיוס 8, פטריק אובינה 6, ריף כהן 4, נאור כהן 3, לואיק בקסו, שי נתן ופליפ קאלו 2 כ״א, רועי ליבגוט 1

עצירות שוערים: פאבל מיסקביץ' 7 עצירות, אריאל פיירשטיין 1

כבשו למכבי ראשל"צ: נדב ניזרי 12 שערים, עדן ג'ינג'י 10, עידן מנע 8, ירמי סידי, גיא גרא ועדי כהן 3 כ"א, עמרי קושמרו ונבוישה סימוביץ' 2 כ"א, ניב לוי ודן טפר 1 כ"א

עצירות שוערים: דן טפר 10 עצירות, איתן אלבז 1

שפטו: מתן פינקר ואלון קפלינסקי

א.כ נס ציונה – הפועל ראשל"צ 37:30 (21:14)

המשחק שנעל את המחזור הפגיש את האלופה הפועל ראשל"צ עם נס ציונה. האדומים אמנם התאוששו מההפסד במשחק העונה אבל הם יודעים שאסור להם למצמץ במאבק על הפסגה בעוד הטייגרים רוצים לברוח עוד קצת מהתחתית.

הפתיחה הייתה שייכת לאלופה שרצה בדקות הראשונות ושער של תומר בודנהיימר קבע 4:8 אחרי שמונה דקות של כדוריד. אופיר כהן עוד ניסה לצמק אבל השליטה של האורחת נמשכה. אמיר שניידר בדקה ה-26 קבע 12:20, דמיאנוביץ' צימק ודניאל מולדובן הוריד את הקבוצות למחצית ביתרון 14:21 לאלופה.

במחצית השנייה המארחת צימקה מעט את התוצאה ושער של שליו אהרוני הוריד ל-27:25 אבל משם האלופה שוב פתחה מבערים ובן גונן יחד עם עצירות טובות של סבטיסלב ורקיץ' פתחו שוב פער מהיריבה וסגרו את המשחק בניצחון שני ברציפות לאדומים, 30:37.

כבשו לנס ציונה: אופיר כהן 6 שערים, סטפן דמיאנוביץ' 5, אבירם אמסלם וגוראן קרסטבסקי 4 כ"א, שליו אהרוני וליאור קוזניץ 3 כ"א, עידו בדור ואלון רוצבי 2 כ"א, אפק דגני 1

עצירות שוערים: אלון רוצבי 14 עצירות

כבשו להפועל ראשל"צ: בן גונן 15 שערים, ליאור גורמן 7, איבן קראצ׳יץ, יונתן פלח, נדב חביב, טל אקשטיין ותומר בודנהיימר 2 כ״א, אמיר שניידר, אסף שרון, דניאל מולדובן, סבטיסלב ורקיץ׳ ואדי קירקיריוס 1 כ״א.

עצירות שוערים: סבטיסלב ורקיץ' 12 עצירות ב-40%, ליאור קפלן 2 עצירות.

שפטו: רון פרץ וניב שוורץ