נערים א': ערב מוצלח לצפוניות בליגת העל

מחזור משחקים נוסף בליגת העל של שנתון נערים א' התקרב הערב (שלישי) לסיומו. צמד המשחקים שנערכו האירו פנים לקבוצות הצפוניות, שמצאו עצמן בצד המנצח. המחזור יינעל מחר (רביעי) במשחק מהפלייאוף התחתון בו תארח הפועל באר שבע את בני סכנין, שכעת מדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה - שבשלב זה מוביל למשחק מבחן על הישארות בליגה.כל זאת שהיא מקדימה בשתי נקודות ומשחק חסר את נועלת הטבלה, מ.כ נהלל יזרעאל, והיא מרוחקת נקודה אחת מבית"ר ירושלים, שבשלב זה בחוף מבטחים.

בצמרת הטבלה מכבי ת"א, שניצחה בשבת 1:2 את משחק הדרבי מול הפועל, ממשיכה להוליך את הטבלה - כשלזכותה פער של שמונה נקודות מהמקום השני, בו מדורגת היריבה העירונית באדום. בכאן למשחקי הערב.

עירוני קרית שמונה - הפועל פ"ת 1:2

במשחק הפלייאוף התחתון של יום המשחקים הזה, הקבוצה הצפונית שוב ניצחה בביתה את מחזיקת הגביע, אחת מהקבוצות המאכזבות של העונה. לאחר ניצחון 1:5 לפני כחודשיים, הפעם החניכים של צחי בכר זכו בניצחון 1:2, שמציב אותם בפער של חמש נקודות מעל המקום האחרון. נציין שוב, כי בשל השפעות המלחמה על פעילות מחלקת הנוער של קרית שמונה, הקבוצה מוחרגת מירידה. מנגד, הפועל פ"ת מקדימה בפער של תשע נקודות ומשחק עודף את המקום המוביל למשחקי המבחן.

בדקה ה-31 נפסקה בעיטת קרן לזכות קרית שמונה, שביצעה קרן קצרה, בסיומה הגבהה מדודה בחצי גובה מאגף ימין מצאה ברחבה את ראשו של מתן קוסטיקה, שנגח מטווח קצר לרשת והעלה את קרית שמונה ליתרון 0:1. בדקה ה-73 הגבהת כדור בגובה נמוך מאגף שמאל של הפועל פ"ת מצאה את ראשו של מלך שערי הקבוצה, יהונתן מעוז, שנגח מקרוב לרשת וקבע שוויון 1:1

קריית שמונה נערים א' (באדיבות המועדון)

בדקה ה-83 כדור שוער ארוך של קרית שמונה הוביל להתקפה מהירה, בסיומה בעט מהרחבה לרשת מלך שערי הקבוצה, זיד עפיפי, שבשערו ה-11 העונה העלה את קבוצתו ליתרון 1:2 עליו שמרה עד לסיום המשחק.

צחי בכר, מאמן קרית שמונה, סיכם את המשחק: “הפועל פ"ת עשו הכנה טובה למשחק. יש להם מאמן מצוין בדמותו של עדי מישאל. אמרתי לחבר'ה שלי, שהם יבואו בשיא המוכנות, אחרי שניצחנו אותם בפעם הקודמת. אנחנו גם התכוננו טוב ובאנו מוכנים. במחצית הראשונה היינו עדיפים והגענו לשלוש-ארבע הזדמנויות, יכולנו להבקיע יותר משער אחד. ב

“מחצית השנייה התאזנו הכוחות, בגלל עייפות שלנו. הפועל פ"ת שלטה יותר במחצית השנייה. הם כבשו שוויון, אבל החבר'ה הראו אופי כמו בהרבה משחקים קודמים. לחצנו על הדוושה וברוך השם, הצלחנו להבקיע ולנצח”.

לצחי בכר מסר לקבוצות הליגה: "התוצאות האלה לא דבר של מה בכך לחבר'ה שלנו, אחרי מה שהם עברו ועדיין עוברים כתוצאה מהשלכות המלחמה. בארבעת המשחקים האחרונים עשינו שלושה ניצחונות ותוצאת תיקו. אנחנו עובדים קשה, מגיעים צנועים לכל משחק, חדר הלבשה ממש בריא ושמח.

“כל הכבוד לחבר'ה, שמגיעים לכל משחק עם "קוף" על הגב, מאחר ויש מי שחושבים שבגלל ההחרגה מירידה אין לנו על מה לשחק, אבל אנחנו מגיעים לכל משחקים נותנים פייט. נגיע לכל משחק במטרה לנצח ולהפגין ספורטיביות. חשוב לי, שנסיים מעל הקו האדום, שנוכיח שאנחנו ראויים לליגה הזו בלי קשר להחרגה”.

הפועל כפר סבא - מכבי חיפה 2:0

מפגש הירוקות של הליגה, בין נועלת טבלת הבית התחתון לרביעית בטבלה מהכרמל, הסתיים בניצחון 0:2 לזכות הקבוצה הצפונית בהדרכתו של אורן קריספין, שנותרה מרוחקת בנקודה אחת ממכבי פ"ת, אלופת השנתון, שמדורגת במקום השלישי. מנגד, מכבי חיפה הגדילה לשמונה נקודות את הפער מהמקום החמישי בו מדורגת מכבי נתניה.

אחרי שרוב שלבי המחצית ראשונה, לא התעלו לרמה גבוהה ונראה היה שהמחצית תסתיים ללא שערים, רגע לפני הירידה להפסקה כדור שוער ארוך של מכבי חיפה הוביל להתקפה מהירה, בסיומה מוחמד גרבעה חדר לרחבה, בעט לרשת ובשערו השישי העונה קבע את תוצאת המחצית הראשונה - 0:1 לזכות מכבי חיפה.

שחקני מכבי חיפה (אופיר מגדל)

בדקה ה-66 מכבי חיפה סגרה עניין. התקפה מסודרת הסתיימה במסירת רוחב שטוחה מתוך הרחבה מרגלו של מוחמד גרבעה היישר ליגל תרשיש, שבעט מקרוב לרשת ובשערו השמיני העונה, העלה את קבוצתו ליתרון 0:2 ואת עצמו לראשות טבלת מלך שערי הקבוצה.