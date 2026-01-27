יום שלישי, 27.01.2026 שעה 20:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

טבריה: יצרו באמצעות התקשורת "משפט שדה"

המועדון קיבל את כתב האישום והגיב: "עלינו מליגה א' רק בזכות ערכים של יושרה ושקיפות. בתקופה האחרונה גורמים אינטרסנטיים שמו מטרה להחליש אותנו"

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

לאחר שהוגש כתב אישום חמור מאוד היום (שלישי) אל עירוני טבריה, כשבין היתר המועדון מואשם בחוזים כפולים וזיופי מסמכים, כמו גם מספר שחקנים ובעלי תפקידים, אשר עלולים לספוג הרחקה לחצי שנה ושנה בהתאמה, יחד עם קנסות והורדה של לפחות 30 נקודות. כל זאת, כשגם אחד מבעלי הקבוצה, מיקי ביתן, יורחק לצמיתות. כעת, עירוני טבריה בחרה להגיב. 

תגובת המועדון

“מועדון הכדורגל עירוני דורות טבריה קיבל סוף סוף לידיו את כתב האישום המדובר. אנו, יחד עם הצוות המשפטי שלנו, לומדים כעת את פרטיו, ונתייחס ונשיב לטענות בהרחבה במסגרת הדיון בבית הדין. חשוב לנו לשוב ולהבהיר: מיום הקמתו מחדש של המועדון לפני ארבע שנים, עלינו מתחתית ליגה א’ ועד לליגת העל וזאת למרות כל הקשיים של מועדון קטן וללא קשרים בהתאחדות, אך ורק בזכות ערכים של עבודה קשה, יושרה, שקיפות ובנייה מקצועית מלמטה.

“המועדון יתמודד בבית הדין עם כל הטענות בראש מורם ובביטחון מלא. צר לנו שבתקופה האחרונה גורמים אינטרסנטיים, ששמו להם למטרה להחליש אותנו, הפכו את המועדון למטרה להדלפות מגמתיות ויצרו באמצעות התקשורת ‘משפט שדה’, וזאת עוד הרבה לפני שהתבררו כל העובדות. אנו סמוכים ובטוחים כי בבית הדין האמת תצא לאור, והדברים יקבלו את הפרופורציה הנכונה.

אריה קלמנזון ומיקי ביתן (חגאריה קלמנזון ומיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

“אנו מבקשים להדגיש: הצוות המקצועי והשחקנים מנותקים לחלוטין מההליך המנהלי. הפוקוס שלנו נשאר במקום אחד בלבד: על כר הדשא. נמשיך להילחם על כל נקודה ונקודה כדי להבטיח את מקומנו בליגת העל בזכות ולא בחסד. הנקודות שצברנו העונה הושגו במאבקים על המגרש ושם הן יישארו. מכאן ואילך לא תהיה כל התייחסות נוספת לנושא עד לתום ההליך המשפטי”.

אחד השחקנים המעורבים בפרשה הגיב, שלא לציטוט: "אנחנו לא מעורבים ולא מבינים בכלל מה רוצים מאיתנו".

