כל הפרטים החשובים מכתב האישום נגד טבריה

תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, הגיש היום (שלישי) כתב אישום חמור ביותר נגד עירוני טבריה, החלטה שהייתה באוויר בימים האחרונים ונחשפה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

בכתב האישום החמור דורשים הפחתה של לפחות 30 נקודות ליגה לצפוניים וקנס כספי שלא יפחת מחצי מיליון שקלים. זאת בנוסף לעונשים אחרים של הרחקות וקנסות לבעלי תפקידים ושחקנים במועדון.

כזכור, בחודש נובמבר חשפנו כאן ב-ONE כי חקירה מקיפה התנהלה בתקופה האחרונה נגד עירוני טבריה, בחשד לביצוע עבירות הנוגעות לזיוף מסמכים ולחתימה על חוזים כפולים עם שחקנים. עכשיו הגיע הזמן לעשות סדר בכתב האישום – הרקע בהרחבה, פירוט על כל נאשם והמסקנות.

מימין, מיקי ביתן (עירוני טבריה)

הקדמה

לאחר חקירה שנמשכה מספר חודשים, תובע ההתאחדות החליט להגיש כתב אישום נגד קבוצת עירוני טבריה בגין סעיף 20לה לתקנון המשמעת – עבירה על תקנוני ההתאחדות (בנסיבות מחמירות), וזאת לאור הפרות של תקנון בקרת תקציבים.

כמו כן, החליט תובע ההתאחדות להגיש כתבי אישום נגד אחד מבעלי הקבוצה מיקי ביתן, וגם נגד יעל בר, המנהלת האדמיניסטרטיבית של הקבוצה, וכן, בשלב זה, נגד השחקנים אלי בלילתי, והיב חביבאללה, שי קונסטנטין, הארון שאפסו, גיא חדידה ובן והבה, בגין סעיף 19לא - עבירה על תקנוני ההתאחדות (בנסיבות מחמירות).

גיא חדידה (רדאד ג'בארה)

תמצית האישום

במהלך ארבע השנים האחרונות בהן השתתפה הקבוצה בליגות המקצועניות, המצויות תחת פיקוחה של הבקרה התקציבית, ניהלה הקבוצה מערכת חוזית, תקציבית וחשבונאית מקבילה ומנותקת מפיקוחה של הבקרה התקציבית, תוך שהיא מפרה את החובות הבסיסיות והיסודיות ביותר המוטלת עליה מכוח תקנון הבקרה, לרבות ובייחוד את האיסור על תשלומי שכר החורגים מתקציבה המאושר.

בשנתיים האחרונות בהן משחקת הקבוצה בליגת העל, הקבוצה חתמה מול כל שחקניה, ללא יוצא מן הכלל, על חוזים "נספחים" להסכם הבקרה תחת הכותרת "נספח טופס שחקנים...", מבלי שצורפו בפועל לטופס הסכם הבקרה, תוך שהיא פועלת בפועל בהתאם לאותם חוזים אסורים.

ביחס לעשרות מתוך החוזים הללו, ובכללם כ-26 חוזים חריגים המפורטים בכתב האישום, סיכמה הקבוצה עם שחקנים על תשלומים החורגים מהשכר שאושר בבקרה התקציבית בסכומי עתק, בחלק מהחוזים יותר מפי שניים מהשכר שאושר בבקרה, המגיעים במצטבר למיליוני שקלים.

שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

הדבר נכון בפרט ביחס לחוזים שחתמה הקבוצה מול כל שחקניה הזרים, שם הפערים בין הסכומים שסוכמו מול אותם שחקנים ושולמו להם בפועל, היו גבוהים במאות אלפי שקלים לכל חוזה, ביחס לסכומים שדווחו ואושרו בבקרה.

אותו מקרה התרחש גם ביחס לשחקנים הישראלים שנכללו במסגרת כתב האישום, אשר מלבד העובדה כי היו צד לחוזים כפולים, הם גם קיבלו "מענקים" בסכומים של מאות אלפי שקלים, אשר לפחות חלקם גם לא דווחו לרשויות כדין.

גם עם מרבית יתר שחקניה, סיכמה הקבוצה במסגרת אותם נספחים על תשלומים גבוהים יותר מאלו שאושרו בבקרה התקציבית, הנעים בין אלפי לעשרות אלפי שקלים לחודש, בסכומים מצטברים (לשתי העונות האחרונות) של מעל מיליון שקלים נוספים.

ביחס לעונת 25/26 לבדה, עלות הוצאות השכר של הקבוצה על שחקניה (לו הייתה מדווחת עליהם כדין לרשויות ולבקרה) הייתה גבוהה בכ-50% מתקציבה המאושר.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

לא מדובר ב”טעויות”

בהתאם לנטען בכתב האישום, הקבוצה עשתה את המעשים הפסולים, מתוך מטרה ברורה להקטין באופן מלאכותי את הוצאות השכר שלה בפועל אל מול תקציבה המאושר בבקרה התקציבית, תוך שהיא מוליכה שולל את הבקרה התקציבית ביחס להוצאותיה בפועל, וזאת על מנת להקטין, באופן משמעותי, את דרישות הבקרה וכן על מנת לחמוק מתשלומי מיסים והפרשות כדין. כך, קנתה הקבוצה יתרון לא ספורטיבי על פני יריבותיה לליגות השונות בהן השתתפה.

בנוסף, בכתב האישום נטען גם כן כי בשל העובדה שחלק נכבד מתשלומי השכר הבלתי מותנים של הקבוצה אשר לא דווחו לבקרה התקציבית כאמור, שולמו בצורת "מענקים", באופן שיטתי ותוך ניסיון לשוות להם מראית של תשלומים "מותנים" (הגם שלא היו כאלה), מלמדת כי לא מדובר ב"טעויות" תמות לב או ב"תכנון מס לגיטימי", אלא בניסיון פסול ומנוגד להוראות הדין, להפחית את תשלומי המיסים של הקבוצה.

הפערים המהותיים בין סכומי החוזים השונים, אשר בחלקם סכום הנטו שעליו הסכימו הצדדים אפילו עלה על סכום הברוטו שדווח בהסכמי הבקרה, כמו גם העבירות שביצעה הקבוצה, ביחס לתיקון חוזהו של אחד משחקניה, כמפורט בכתב האישום, שוללים כל טענה לטעות תמת לב, ומלמדים היטב כי מדובר במעשים מכוונים.

בהתאם לכתב האישום, ריבוי העבירות והפרות הוראות תקנון הבקרה התקציבית, כמו גם הסכומים בהם מדובר, מחייבים את הרשעתה בנסיבות מחמירות ומתן ענישה חמורה ביותר, הן בדרך של הפחתת נקודות משמעותית, בהתאם לעונשים הקבועים בסעיף 22 22א.א(5) לתקנון המשמעת (הפחתת 2 נקודות לכל חוזה) והן בדרך של הטלת קנס כספי משמעותי.

אלי בלילתי (חג'אג' רחאל)

הנאשמים ודרישות הענישה

הקבוצה: עירוני טבריה

על פי המתואר בכתב האישום, רק ביחס לעונה הנוכחית, הקבוצה חתמה על לא פחות מ-15 חוזים כפולים שבהם הפער בין עלות השכר ששילמה לשחקניה בפועל (לו הייתה מדווחת על כל התשלומים כדין) לבין עלות השכר שדיווחה עליהם לבקרה, עלתה על 100,000 שקלים, באופן שמחייב הפחתה של לפחות 30 נקודות ממאזנה (בחישוב של 2 נקודות לכל חוזה), וזאת אפילו מבלי להביא בחשבון את החוזים הכפולים בעונות קודמות או חוזים כפולים נוספים שבהם הפער היה נמוך יותר. כן דורשת המאשימה קנס כספי משמעותי על הקבוצה.

בעלי התפקידים: מיקי ביתן ויעל בר

בעלי התפקידים של הקבוצה, מיקי ביתן ויעל בר, היוו הגורם המניע, המפעיל והמבצע של העבירות המיוחסות לקבוצה המפורטות בכתב האישום, והמאשימה מבקשת להרחיק את ביתן מכל תפקיד בהתאחדות לצמיתות ואת בר לשנה.

השחקנים: אלי בלילתי, והיב חביבאללה, שי קונסטנטין, הארון שאפסו, גיא חדידה ובן והבה

השחקנים אשר מועמדים לדין, הינם השחקנים אשר פערי השכר בין הרשום בחוזי הבקרה לבין התשלומים שקיבלו בפועל, עולים על סך של 100,000 שקלים לשנה, ואשר מחומר הראיות עולה, כי היו מודעים לכך שהם צד לחוזה כפול. המאשימה מבקשת להרחיק את השחקנים מהמגרשים לתקופה של שישה חודשים וקנס כספי שלא יפחת מ-20,000 שקלים. יש לציין כי ההתאחדות בוחנת את האפשרות להגיש כתב אישום נגד שחקנים נוספים בקבוצה, לאחר השלמת החקירה בעניינם.