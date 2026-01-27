יום שלישי, 27.01.2026 שעה 19:46
מ.כ טייבה והפועל אום אל פאחם במסר נגד אלימות

קבוצות ילדים ג' של שני המועדונים ערכו מפגן משותף נגד אלימות, זאת לפני המשחק ביניהם בשבת: "עצרו את מלחמת הפשיעה. הילדים רוצים עתיד בטוח"

מ.כ טייבה - הפועל אום אל פאחם ילדים ג' (אחר)
בשבוע האחרון נרשמו ביישובים רבים מהחברה הערבית הפגנות כנגד האלימות הגואה והמשתוללת, בקריאה למשטרת ישראל ולממשלת ישראל לפעול בצורה הרבה יותר נחרצת כנגד תופעות האלימות והעבריינות, המטילות אימה במרחב הציבורי.

בשבת האחרונה אירחה קבוצת ילדים ג' של בני אום אל פאחם את מ.כ טייבה למשחק במסגרת ליגת יזרעאל. עוד לפני שריקת הפתיחה, בחרו במועדון להפוך את המגרש לבמה להעברת מסר ערכי וחברתי חשוב. במסגרת היוזמה חולקו שלטים לכל שחקני שתי הקבוצות עם מסר ברור נגד האלימות ונגד גל מקרי הרצח בחברה הערבית, תחת הקריאה: “עצרו את מלחמת הפשיעה”.

במ.כ טייבה - ממשיכת דרכה של הפועל טייבה המיתולוגית, מדגישים: “הכדורגל, במיוחד בגילאים הצעירים, הוא הרבה מעבר לתחרות ספורטיבית – הוא כלי חינוכי ראשון במעלה להעברת ערכים של כבוד, אחריות ושותפות חברתית. המטרה הייתה להעביר לילדים מסר של תקווה, אחדות ועמידה משותפת מול האלימות שפוגעת בכל החברה”.

“המשחק נפתח באווירה מכבדת ומאחדת”

אמיר עבדל קאדר, המנהל המקצועי של טייבה, שבע רצון מהמפגן החשוב כנגד האלימות: “היוזמה התקבלה בהערכה רבה, המשחק נפתח באווירה מכבדת ומאחדת, כאשר שני המועדונים עמדו יחד מאחורי המסר: הילדים רוצים עתיד בטוח – לא מציאות של פחד ואלימות. אנו מודים לבני אום אל פאחם על שיתוף הפעולה והדגישו כי מאבקים חברתיים חשובים מתחילים גם ממגרשי הספורט”.

