יום רביעי, 25.02.2026 שעה 14:41
מנור סולומון בספסל פיורנטינה מול קומו בגביע

אחרי שפתח ב-11 לראשונה בהפסד לקליארי בליגה, הישראלי ייאלץ לחכות להזדמנות על הספסל במפגש המסקרן בשמינית הגמר מול חבורתו של פברגאס ב-22:00

מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

שלב שמינית הגמר של הגביע האיטלקי יימשך ב-22:00, כשפיורנטינה תארח את קומו. אחרי שפתח בהפסד מול קליארי, מנור סולומון חוזר לספסל וייאלץ להמתין הפעם. הסגולים נעצרו בשבת אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד, כשנכנעו 2:1 לקליארי, מנגד הקבוצה של ססק פברגאס רושמת עונה חלומית בליגה, כשהיא ניצבת במקום השישי.

הוויולה הצליחו לצאת מהמקום האחרון בטבלה עם רצף של תוצאות נאות בדמות ניצחונות על בולוניה וקרמונזה, ושתי תוצאות תיקו מול לאציו ומילאן, אך הם עדיין נמצאים מתחת לקו האדום, ויקוו לשפר את העונה הרעה שהם חווים עם העפלה לרבע גמר הגביע.

מן העבר השני, האורחת נמצאת בעונה שהיא מעבר לציפיות, עם 40 נקודות אחרי 22 מחזורים בליגה. היא רחוק מאוד מהמאבק על הישארות ונמצאת במקום שבסיום העונה יעניק לה את הכרטיס לאירופה. בנוסף, בשני המשחקים האחרונים במסגרת הליגה בין הקבוצות ניצחה קומו את פיורנטינה.

